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Туризм
https://ria.ru/20210515/podderzhka-1732437770.html
Правительство одобрило программу поддержки внутреннего туризма для детей
Правительство одобрило программу поддержки внутреннего туризма для детей
Правительство РФ одобрило выделение средств для реализации программы поддержки доступных внутренних турпоездок для детей, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T13:25
2021-05-15T13:25
туризм
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новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство финансов рф (минфин россии)
правительство рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств для реализации программы поддержки доступных внутренних турпоездок для детей, сообщается на сайте кабмина."Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что Ростуризму, Минфину и Минпросвещения поручено до 19 мая внести в правительство проект акт об утверждении правил предоставления субсидии "Национальной системе платежных карт" для реализации программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги.Президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок в детские лагеря. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в апреле на совещании в правительстве сообщил, что кабинет министров проработал соответствующее предложение.Возмещение в рамках программы кешбэка для детских лагерей смогут получить родители 357 тысяч детей, на это будет выделено 5 миллиардов рублей. С момента запуска программы родители смогут приобретать путевки в детские лагеря, и им автоматически на карточку "Мир" будет возвращаться 50% стоимости купленной путевки - максимум в течение пяти дней.
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РИА Новости
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россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф

Правительство одобрило программу поддержки внутреннего туризма для детей

13:25 15.05.2021
 
© РИА Новости / Макс ВетровВ СФ предлагают сделать международными детские экопроекты
В СФ предлагают сделать международными детские экопроекты - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Макс Ветров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств для реализации программы поддержки доступных внутренних турпоездок для детей, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Детский лагерь - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 00:52Туризм
В России представили проект детского туристического кешбэка
Отмечается, что Ростуризму, Минфину и Минпросвещения поручено до 19 мая внести в правительство проект акт об утверждении правил предоставления субсидии "Национальной системе платежных карт" для реализации программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги.
Президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок в детские лагеря. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в апреле на совещании в правительстве сообщил, что кабинет министров проработал соответствующее предложение.
Возмещение в рамках программы кешбэка для детских лагерей смогут получить родители 357 тысяч детей, на это будет выделено 5 миллиардов рублей. С момента запуска программы родители смогут приобретать путевки в детские лагеря, и им автоматически на карточку "Мир" будет возвращаться 50% стоимости купленной путевки - максимум в течение пяти дней.
 
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