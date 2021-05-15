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Борис Пиотровский: для Петербурга ЕВРО-2020 станет настоящим праздником

Борис Пиотровский: для Петербурга ЕВРО-2020 станет настоящим праздником

Санкт-Петербург в июне примет не только участников Петербургского международного экономического форума, но и болельщиков чемпионата Европы по футболу, а ближе к РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T11:00

2021-05-15T11:00

2021-05-15T11:00

евро-2020

государственный эрмитаж

санкт-петербургский международный культурный форум

европа

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Санкт-Петербург в июне примет не только участников Петербургского международного экономического форума, но и болельщиков чемпионата Европы по футболу, а ближе к концу месяца пройдет общегородской праздник выпускников "Алые паруса". О том, как город готовится провести эти мероприятия на должном уровне, не отступая от требований эпидбезопасности, рассказал в интервью РИА Новости вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Беседовала Виктория Уздина.– Борис Михайлович, какие эпидемиологические ограничения будут действовать на матчах ЕВРО-2020, и к чему готовиться болельщикам, которые приедут в город?– У нас есть стандартные меры эпидбезопасности, которые точно будут действовать и на чемпионате Европы по футболу. Я имею в виду базовые требования Роспотребнадзора по дезинфекции поверхностей и обеззараживанию воздуха, проведению термометрии, обеспечению масочного режима и соблюдению социальной дистанции. Эти требования работают на регулярных футбольных матчах и, безусловно, перейдут на матчи ЕВРО-2020.Помимо тех мер, которые правительство Петербурга устанавливает на основании рекомендаций Роспотребнадзора, есть еще определенные требования УЕФА (например, шахматная рассадка болельщиков на трибунах). Я думаю, важнее обеспечить соблюдение установленных санитарных норм, чем вводить какие-то дополнительные ограничения. Однако окончательное решение о необходимости тех или иных мер будет зависеть, опять же, от позиции Роспотребнадзора, с которым мы работаем практически в непрерывном режиме.Пока могу сказать, что организаторам, участникам и гостям чемпионата Европы по футболу в любом случае нужно будет пройти ПЦР-тестирование на транспортных узлах при въезде в Россию с учетом того, что эти тесты действительны 72 часа.– Может быть, имеет смысл организовать экспресс-тестирование при входе на стадион?– К сожалению, такие экспресс-тесты на коронавирус, которые позволяли бы мгновенно получить достоверный результат, пока не созданы, нет подтвержденной технологии. Единственный метод, которому можно доверять, – это ПЦР-тестирование. Техническая возможность обеспечить его проведение для болельщиков ЕВРО-2020 у нас есть, но нужно еще создать систему учета результатов этого тестирования. Теоретически их можно "привязать" к паспорту болельщика (Fan ID), который является обязательным документом для всех зрителей матчей ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге, но мне сложно судить, существует ли такая практическая возможность с учетом того, что многие уже получили эти паспорта.– Каким образом будет контролироваться соблюдение санитарных норм непосредственно в процессе матчей?– За этим будут следить волонтеры. В начале апреля центр их подготовки отобрал 1,5 тысячи человек из почти 11 тысяч кандидатов, и сейчас идет обучение. Что касается административных штрафов за нарушение, например, масочного режима, то они предусмотрены действующим городским законодательством. Кроме того, могут последовать и определенные санкции со стороны УЕФА, которая очень внимательно и ответственно относится к эпидемиологическим ограничениям. Обеспечение общественного порядка – задача представителей силовых ведомств.– На фан-зоны ЕВРО-2020 будут распространяться те же ограничения, что и на матчи чемпионата Европы в Петербурге?– По заполняемости на уровне 50% – да. Но нужно учитывать, что наши фан-зоны имеют разное функциональное назначение. Во-первых, в конце июня начнет действовать зона публичного просмотра на Дворцовой площади, где не предусматривается никаких дополнительных развлекательных мероприятий. Во-вторых, есть фан-зона на Конюшенной площади – и там, помимо трансляций, будет определенная околофутбольная активность. В-третьих, есть тематический футбольный парк у спорткомплекса "Юбилейный", где как раз сосредоточены развлечения. Я надеюсь, что в этом парке удастся организовать и дополнительную зону просмотра с тем, чтобы все желающие могли приобщиться к матчам ЕВРО-2020 в безопасной и комфортной обстановке.Если вернуться к заполняемости, то этот показатель определяется из расчета 2,25 квадратных метра на человека. Во избежание толкучки на входе будут организованы буферные зоны. На вход будут работать три контрольно-пропускных пункта, включая восемь рамок со стороны Марсова поля, пропускная способность которых составит две тысячи человек в час, а также 11 рамок в районе храма Спаса на Крови (пропускная способность – 2750 человек в час) и еще один контрольно-пропускной пункт со стороны Большой Конюшенной улицы (семь рамок с пропускной способностью 1750 человек в час). Использование посетителями фан-зон масок, разумеется, обязательно.Конечно, число таких зон ограничено, и эпидситуация вносит дополнительные коррективы. Наша задача заключается в том, чтобы существующие ограничительные меры, которые нужно строго соблюдать, не помешали болельщикам. Это, честно говоря, тонкая работа, но я очень надеюсь, что правительство Петербурга с ней справится.– На какое количество болельщиков рассчитывает город?– Исходя из подтвержденной заполняемости стадиона на 50%, максимальное количество посетителей каждого матча – около 30 тысяч человек. По крайней мере, мне кажется, можно ожидать такого количества зрителей на матчах с участием российской сборной. Несмотря на то, что допуск иностранных болельщиков на ЕВРО-2020 в Петербурге пока не регламентирован, мы будем готовы всех принять. Более того, мы готовы и увеличить заполняемость трибун до 75%, если позволит эпидемиологическая ситуация.– Готова ли спортивная и гостиничная инфраструктура города к приему участников чемпионата Европы по футболу с учетом того, что в Петербурге пройдут три дополнительных матча, перенесенных из Дублина?– Для нас это серьезный вызов, поскольку возникла потребность в дополнительных тренировочных базах и гостиницах для размещения сборных. Но благодаря наследию чемпионата мира по футболу, который проходил летом 2018 года, вся необходимая спортивная инфраструктура в прекрасном состоянии и может быть использована для тренировок самого высокого уровня. Если та или иная сборная объявит нам о необходимости тренировочной базы, ей будет предоставлен широкий выбор.Что касается размещения, то пока у нас нет точного графика заезда команд-участников дополнительных матчей. При этом места в гостиницах для них забронированы на весь период чемпионата, так что спортсмены будут обеспечены номерами на тот срок, который им понадобится. Город детально проанализировал все возможные потребности участников ЕВРО-2020, и на сегодняшний день им остается только определить, в каком объеме воспользоваться тем, что мы предлагаем. Мы полностью готовы к приему матчей.– Борис Михайлович, как вы считаете, будет ли атмосфера ЕВРО-2020 напоминать то искреннее веселье, которое царило в Петербурге во время чемпионата мира по футболу?– Во всяком случае, мы все для этого делаем – начиная от организационной работы по приему участников и заканчивая тематическим украшением города, которое стартует за две недели до начала матчей. Я очень надеюсь, что Петербург будет жить этим чемпионатом, погрузившись в атмосферу настоящего футбольного праздника. Конечно, на фоне непростой эпидобстановки этот праздник будет другим, чем три года назад. Но он будет. Тем более, что Петербург – один из немногих европейских городов, где ЕВРО-2020 пройдет со зрителями на трибунах.– Знаменитый кот Ахилл вновь станет предсказывать результаты матчей?– Я передал Ахиллу это предложение через его представителей и очень надеюсь на согласие. Тем более, что он уже проявил себя как блестящий оракул, став настоящим петербургским символом спортивных праздников. Разумеется, мы не можем заставлять Ахилла выполнять это работу, но ведем переговоры с его представителями в надежде, что они уговорят его продолжить деятельность предсказателя.Вообще, статус "котокультурной" столицы, на который по праву претендует наш город, предполагает культивирование гуманного отношения к животным. И государство в лице властей не может оставаться в стороне. Сейчас на уровне городского правительства регулярно принимаются постановления, которые регламентируют работу приютов для безнадзорных животных и нормы их содержания. Также выделяются бюджетные субсидии. Уверен, что мы продолжим делать все необходимое, чтобы Петербург был комфортным местом для всех его жителей, включая котов, собак и даже балтийских нерп.– Если продолжить тему грядущих спортивных мероприятий, то как реализуется проект создания новой ледовой арены к чемпионату мира по хоккею 2023 года?– Петербург становится настоящим мировым центром притяжения спорта, и в дополнение к одному из самых современных футбольных стадионов у нас должна появиться хоккейная арена. Этот проект реализуется в рамках концессионного соглашения, которое правительство Петербурга и компания "СКА Арена" заключили в январе 2020 года. В начале этого года бюро Asymptote Architecture, M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä, Coop Himmelblau, "Земцов, Кондиайн и партнеры" представили свои концепции фасадных решений будущей арены вместе с прилегающим парком. Уверен, что выбор будет за самым лучшим проектом, хотя они все достаточно интересны. В любом случае, мы внимательно следим за реализацией концессионного соглашения, и нет никаких сомнений в том, что арена к чемпионату мира по хоккею будет сдана в срок.– Борис Михайлович, расскажите, пожалуйста, о подготовке городского праздника выпускников школ "Алые паруса", который в прошлом году прошел онлайн, а сейчас предварительно запланирован в очном формате?– Это общегородское торжество намечено на 25 июня. Пока, действительно, предполагается, что "Алые паруса" пройдут в привычном формате с соблюдением установленных ограничений. Мы будем исходить из 50-процентной заполняемости Дворцовой площади, что составит около 45 тысяч человек, которых планируется распределить по отдельным секторам по несколько классов в каждом. Скорее всего, в этом году выпускники окажутся на празднике без сопровождающих – исключая детей с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в сопровождении. В любом случае, попасть на праздник смогут все, для кого он предназначен. После традиционного концерта на Дворцовой выпускники организованными маршрутами перейдут на набережную, которую также предполагается разбить на зоны. В предыдущие годы на "Алых парусах" здесь собиралось до 1,5 миллионов человек, и сейчас мы прорабатываем возможные варианты сценариев ограничения и направления людских потоков с тем, чтобы обеспечить самую главную составляющую – эпидемиологическую безопасность. Перед нами стоит задача – провести праздник выпускников, не допустив массового заражения. Для этого приходится идти на некоторые ухищрения, но есть базовое понимание, что тожество состоится в очном формате, и перед его участниками по Неве пройдет судно под алыми парусами.– Как продвигается реализация поручения президента России о создании на Охтинском мысе, застройкой которого обеспокоены некоторые градозащитники, историко-археологического музея-заповедника?– У нас есть территория Охтинского мыса, которая принадлежит компании "Газпром нефть". Согласно результатам экспертизы, которая утверждена министерством культуры России, около 15-20% этой территории, где археологами ранее были найдены стоянки эпохи неолита и фрагменты древних крепостей Ландскрона и Ниеншанц, не подлежит застройке. Эта зона сохраняется как археологический памятник – то есть консервируется.Во исполнение поручения президента России рассмотреть возможность организации археологического музея-заповедника на Охтинском мысе мы провели переговоры с "Газпром нефтью", чтобы понять, каким образом можно осветить на этой территории историю этого места. В результате определено помещение площадью 1,5 тысячи квадратных метров, где будет организована экспозиция, посвященная археологическим памятникам и истории Охтинского мыса. Таким образом, город получит новую точку притяжения, культурологическую и историческую одновременно.Кроме того, у нас есть планы по развитию археологического музея на территории всего Петербурга, а не только Охтинского мыса. Сейчас они находятся на уровне согласования, и я надеюсь, что удастся реализовать сразу несколько проектов.– В каком формате пройдет в ноябре Санкт-Петербургский международный культурный форум? Останется ли Главный штаб Эрмитажа его основной площадкой?– Петербургский культурный форум – это уникальное мероприятие, которого нигде больше в мире нет. Мы очень им гордимся и очень надеемся, что форум пройдет в очном формате в Главном штабе 11-13 ноября. Он будет посвящен теме культурных кодов новой реальности.Вообще, культура оказалась самой мобильной сферой, которая в условиях пандемии быстрее всех перестроилась, предоставив свой контент в онлайн-режиме. И музеи, и театры в отличие от многих учреждений других сфер работали практически в полную силу, когда пользователям интернета предлагались выставки, встречи, паблик-токи, образовательные программы, спектакли, прямые эфиры. Мне кажется, все это во многом стало выражением любви деятелей культуры к своему делу. Когда любишь то, чем занимаешься, то в любых условиях найдешь способ донести ту информацию, которую считаешь важной.

https://euro2020.ria.ru/20210420/bakh-1729067741.html

https://euro2020.ria.ru/20210513/posly-1732151740.html

https://euro2020.ria.ru/20210407/fanid-1727142651.html

https://euro2020.ria.ru/20210429/dyukov-1730499942.html

https://ria.ru/20210301/koshki-1599445575.html

https://sn.ria.ru/20210414/vypusknoy-1728302699.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/vystavka-1730717616.html

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