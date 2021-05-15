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СМИ узнали детали египетского плана перемирия между Израилем и Газой
СМИ узнали детали египетского плана перемирия между Израилем и Газой
Египетский план перемирия между Израилем и сектором Газа содержит пункты о замораживании строительства еврейских поселений на оккупированных палестинских... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T18:02
2021-05-15T18:02
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
совет безопасности оон
иерусалим
восточный иерусалим
сша
в мире
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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Египетский план перемирия между Израилем и сектором Газа содержит пункты о замораживании строительства еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, прекращение сноса палестинских домов и выселения палестинских семей в восточном Иерусалиме, сообщил в субботу телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.В настоящее время Египет пытается выступать в роли посредника между Израилем и сектором Газа, которые ведут военные действия между собой."План Египта по перемирию содержит пункт о замораживании строительства поселений и прекращении сноса палестинских домов", - отметили источники, которые телеканал не уточняет.Кроме того, по информации телеканала, египетское предложение по перемирию содержит требование уважать мусульманские и христианские святыни в Иерусалиме и прекратить произвольные аресты и насилие против палестинцев со стороны военных. Помимо этого в египетском плане говорится о прекращении запуска ракет палестинскими движениями из сектора Газа.По словам источников, переговоры при посредничестве Египта также идут об определении времени наступления перемирия с одновременным участием обеих сторон.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая после того, как из-за выселения палестинских семей из домов в восточном Иерусалиме на их защиту поднялось арабское население Израиля. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, тысяча человек ранены. В пятницу в регион прибыл заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и палестинцев Хади Амру.В воскресенье пройдет первое открытое заседание СБ ООН в связи с обострением в зоне палестино-израильского конфликта.
иерусалим
восточный иерусалим
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Удар Израиля разрушил здание с офисами мировых СМИ в Газе
Удар четырех израильских ракет по 11-этажному зданию в секторе Газа, где располагаются офисы крупных мировых СМИ.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, совет безопасности оон, иерусалим, восточный иерусалим, сша, в мире

СМИ узнали детали египетского плана перемирия между Израилем и Газой

18:02 15.05.2021
 
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaИзраильский авиаудар по Газе
Израильский авиаудар по Газе - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Читать ria.ru в
ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Египетский план перемирия между Израилем и сектором Газа содержит пункты о замораживании строительства еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, прекращение сноса палестинских домов и выселения палестинских семей в восточном Иерусалиме, сообщил в субботу телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.
В настоящее время Египет пытается выступать в роли посредника между Израилем и сектором Газа, которые ведут военные действия между собой.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:56Инфографика
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
Инфографика
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"План Египта по перемирию содержит пункт о замораживании строительства поселений и прекращении сноса палестинских домов", - отметили источники, которые телеканал не уточняет.
Кроме того, по информации телеканала, египетское предложение по перемирию содержит требование уважать мусульманские и христианские святыни в Иерусалиме и прекратить произвольные аресты и насилие против палестинцев со стороны военных. Помимо этого в египетском плане говорится о прекращении запуска ракет палестинскими движениями из сектора Газа.
По словам источников, переговоры при посредничестве Египта также идут об определении времени наступления перемирия с одновременным участием обеих сторон.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая после того, как из-за выселения палестинских семей из домов в восточном Иерусалиме на их защиту поднялось арабское население Израиля. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, тысяча человек ранены. В пятницу в регион прибыл заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и палестинцев Хади Амру.
В воскресенье пройдет первое открытое заседание СБ ООН в связи с обострением в зоне палестино-израильского конфликта.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСовет Безопасности ООНИерусалимВосточный ИерусалимСШАВ мире
 
 
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