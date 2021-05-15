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СМИ узнали детали египетского плана перемирия между Израилем и Газой

СМИ узнали детали египетского плана перемирия между Израилем и Газой

Египетский план перемирия между Израилем и сектором Газа содержит пункты о замораживании строительства еврейских поселений на оккупированных палестинских... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T18:02

2021-05-15T18:02

2021-05-15T18:02

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

совет безопасности оон

иерусалим

восточный иерусалим

сша

в мире

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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Египетский план перемирия между Израилем и сектором Газа содержит пункты о замораживании строительства еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, прекращение сноса палестинских домов и выселения палестинских семей в восточном Иерусалиме, сообщил в субботу телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.В настоящее время Египет пытается выступать в роли посредника между Израилем и сектором Газа, которые ведут военные действия между собой."План Египта по перемирию содержит пункт о замораживании строительства поселений и прекращении сноса палестинских домов", - отметили источники, которые телеканал не уточняет.Кроме того, по информации телеканала, египетское предложение по перемирию содержит требование уважать мусульманские и христианские святыни в Иерусалиме и прекратить произвольные аресты и насилие против палестинцев со стороны военных. Помимо этого в египетском плане говорится о прекращении запуска ракет палестинскими движениями из сектора Газа.По словам источников, переговоры при посредничестве Египта также идут об определении времени наступления перемирия с одновременным участием обеих сторон.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая после того, как из-за выселения палестинских семей из домов в восточном Иерусалиме на их защиту поднялось арабское население Израиля. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, тысяча человек ранены. В пятницу в регион прибыл заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и палестинцев Хади Амру.В воскресенье пройдет первое открытое заседание СБ ООН в связи с обострением в зоне палестино-израильского конфликта.

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восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Удар Израиля разрушил здание с офисами мировых СМИ в Газе Удар четырех израильских ракет по 11-этажному зданию в секторе Газа, где располагаются офисы крупных мировых СМИ. 2021-05-15T18:02 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, совет безопасности оон, иерусалим, восточный иерусалим, сша, в мире