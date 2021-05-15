СМИ узнали детали египетского плана перемирия между Израилем и Газой
ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Египетский план перемирия между Израилем и сектором Газа содержит пункты о замораживании строительства еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, прекращение сноса палестинских домов и выселения палестинских семей в восточном Иерусалиме, сообщил в субботу телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.
В настоящее время Египет пытается выступать в роли посредника между Израилем и сектором Газа, которые ведут военные действия между собой.
"План Египта по перемирию содержит пункт о замораживании строительства поселений и прекращении сноса палестинских домов", - отметили источники, которые телеканал не уточняет.
Кроме того, по информации телеканала, египетское предложение по перемирию содержит требование уважать мусульманские и христианские святыни в Иерусалиме и прекратить произвольные аресты и насилие против палестинцев со стороны военных. Помимо этого в египетском плане говорится о прекращении запуска ракет палестинскими движениями из сектора Газа.
По словам источников, переговоры при посредничестве Египта также идут об определении времени наступления перемирия с одновременным участием обеих сторон.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая после того, как из-за выселения палестинских семей из домов в восточном Иерусалиме на их защиту поднялось арабское население Израиля. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, тысяча человек ранены. В пятницу в регион прибыл заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и палестинцев Хади Амру.
В воскресенье пройдет первое открытое заседание СБ ООН в связи с обострением в зоне палестино-израильского конфликта.