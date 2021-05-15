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В Госдуме предложили Израилю и Палестине провести переговоры в Москве
В Госдуме предложили Израилю и Палестине провести переговоры в Москве
Россия готова предоставить московскую площадку для переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил в субботу глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T21:59
2021-05-15T21:59
2021-05-15T22:19
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
иордания
палестина
в мире
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия готова предоставить московскую площадку для переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил в субботу глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Мы также предлагаем созвать другой "квартет" - уже ближневосточный в чисто географическом смысле - это Израиль, Палестина, те арабские страны, которые установили дипломатические отношения с Израилем в последнее время - Египет, Иордания, ОАЭ и Саудовская Аравия как автор арабской мирной инициативы. Мы готовы предоставить московскую площадку - мы это Россия, это МИД, это Государственная Дума", - сказал Слуцкий в эфире программы "Соловьев LIVE" на Youtube.Он отметил, что российские парламентарии ежедневно находятся на связи с коллегами с той и с другой стороны конфликта."Но это пока намерение, которое не реализовано. Надо, думаю, действительно делать шаги, чтобы ближневосточный "квартет был созван в самое ближайшее время", - заключил Слуцкий.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, леонид слуцкий (политик), госдума рф, иордания, палестина, в мире, россия