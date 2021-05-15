https://ria.ru/20210515/otlichie-1732473422.html

Американцы назвали главное отличие между Путиным и Байденом

Американцы назвали главное отличие между Путиным и Байденом

Зрители телеканала Fox News согласились с мнением историка Виктора Хэнсена, призвавшего президента США Джо Байдена "не провоцировать" Владимира Путина. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T20:18

2021-05-15T20:18

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россия

джо байден

владимир путин

сша

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Зрители телеканала Fox News согласились с мнением историка Виктора Хэнсена, призвавшего президента США Джо Байдена "не провоцировать" Владимира Путина.Так Хэнсон прокомментировал новость о хакерской атаке на крупнейшего оператора трубопроводов в США — компанию Colonial Pipeline. Ранее американский лидер заявил, что не считает Кремль причастным к инциденту, однако допустил, что атаку могли совершить находящиеся на территории России хакеры. Он пообещал поднять этот вопрос при встрече с Путиным. В комментариях к выпуску американские пользователи обсудили различия лидеров двух стран. "Разница между Байденом и Путиным в том, что первый беспомощен и крайне нерешителен, в то время как Путин очень осведомлен и активен", — написал комментатор под ником Trainman54. "Путин, может быть, и противник для США, но нельзя не восхищаться его умом, лидерскими качествами и очевидным патриотизмом. Он коварен, и его нельзя игнорировать или недооценивать. В отличие от нынешнего обитателя Овального кабинета — слабого, нерешительного и хрупкого", — поделился мнением пользователь MarkK."Это Байден-то стал жестким? Если ему запретить плагиатить жесткие выражения о России его предшественников, то президент вовсе потеряет дар речи", — ответил irishfreedom888. Многие читатели предположили, как произойдет будущая встреча двух президентов. "Я уверен, что Байден скажет Путину прекратить все это, как и Обама. Бьюсь об заклад, Путин уже испугался!" — написал с иронией freethinker438. "Путин троллит правительство США и тонко дает понять, что весь мир знает, что Байден стар и никогда не согласится на теледебаты в прямом эфире", — отметил af_1976. Кто-то из пользователей также добавил, что россияне в целом не придерживаются враждебных взглядов по отношению к США, несмотря на постоянные американские провокации. Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Регулятор EPA приостановил действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.

https://ria.ru/20210513/bayden-1732086412.html

https://ria.ru/20210507/oskorblenie-1731427709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире