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Американцы назвали главное отличие между Путиным и Байденом
Американцы назвали главное отличие между Путиным и Байденом
Зрители телеканала Fox News согласились с мнением историка Виктора Хэнсена, призвавшего президента США Джо Байдена "не провоцировать" Владимира Путина. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T20:18
2021-05-15T21:13
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Зрители телеканала Fox News согласились с мнением историка Виктора Хэнсена, призвавшего президента США Джо Байдена "не провоцировать" Владимира Путина.Так Хэнсон прокомментировал новость о хакерской атаке на крупнейшего оператора трубопроводов в США — компанию Colonial Pipeline. Ранее американский лидер заявил, что не считает Кремль причастным к инциденту, однако допустил, что атаку могли совершить находящиеся на территории России хакеры. Он пообещал поднять этот вопрос при встрече с Путиным. В комментариях к выпуску американские пользователи обсудили различия лидеров двух стран. "Разница между Байденом и Путиным в том, что первый беспомощен и крайне нерешителен, в то время как Путин очень осведомлен и активен", — написал комментатор под ником Trainman54. "Путин, может быть, и противник для США, но нельзя не восхищаться его умом, лидерскими качествами и очевидным патриотизмом. Он коварен, и его нельзя игнорировать или недооценивать. В отличие от нынешнего обитателя Овального кабинета — слабого, нерешительного и хрупкого", — поделился мнением пользователь MarkK."Это Байден-то стал жестким? Если ему запретить плагиатить жесткие выражения о России его предшественников, то президент вовсе потеряет дар речи", — ответил irishfreedom888. Многие читатели предположили, как произойдет будущая встреча двух президентов. "Я уверен, что Байден скажет Путину прекратить все это, как и Обама. Бьюсь об заклад, Путин уже испугался!" — написал с иронией freethinker438. "Путин троллит правительство США и тонко дает понять, что весь мир знает, что Байден стар и никогда не согласится на теледебаты в прямом эфире", — отметил af_1976. Кто-то из пользователей также добавил, что россияне в целом не придерживаются враждебных взглядов по отношению к США, несмотря на постоянные американские провокации. Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Регулятор EPA приостановил действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.
https://ria.ru/20210513/bayden-1732086412.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Американцы назвали главное отличие между Путиным и Байденом

20:18 15.05.2021 (обновлено: 21:13 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Зрители телеканала Fox News согласились с мнением историка Виктора Хэнсена, призвавшего президента США Джо Байдена "не провоцировать" Владимира Путина.
Так Хэнсон прокомментировал новость о хакерской атаке на крупнейшего оператора трубопроводов в США — компанию Colonial Pipeline. Ранее американский лидер заявил, что не считает Кремль причастным к инциденту, однако допустил, что атаку могли совершить находящиеся на территории России хакеры. Он пообещал поднять этот вопрос при встрече с Путиным.
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В комментариях к выпуску американские пользователи обсудили различия лидеров двух стран.
"Разница между Байденом и Путиным в том, что первый беспомощен и крайне нерешителен, в то время как Путин очень осведомлен и активен", — написал комментатор под ником Trainman54.
"Путин, может быть, и противник для США, но нельзя не восхищаться его умом, лидерскими качествами и очевидным патриотизмом. Он коварен, и его нельзя игнорировать или недооценивать. В отличие от нынешнего обитателя Овального кабинета — слабого, нерешительного и хрупкого", — поделился мнением пользователь MarkK.
"Сегодня мы наблюдаем, как господин Байден действует, не задумываясь. Вероятно, ведомый кем-то. Ничего не планируя, ни к чему не готовясь, не заботясь о последствиях", — подчеркнул один из читателей.
"Это Байден-то стал жестким? Если ему запретить плагиатить жесткие выражения о России его предшественников, то президент вовсе потеряет дар речи", — ответил irishfreedom888.
Многие читатели предположили, как произойдет будущая встреча двух президентов.
"Я уверен, что Байден скажет Путину прекратить все это, как и Обама. Бьюсь об заклад, Путин уже испугался!" — написал с иронией freethinker438.
"Путин троллит правительство США и тонко дает понять, что весь мир знает, что Байден стар и никогда не согласится на теледебаты в прямом эфире", — отметил af_1976.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
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"Он сам ничего не понял". Американцы сочли речь Байдена оскорблением
Кто-то из пользователей также добавил, что россияне в целом не придерживаются враждебных взглядов по отношению к США, несмотря на постоянные американские провокации.
Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Регулятор EPA приостановил действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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