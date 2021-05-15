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В школе, принявшей учеников после трагедии в Казани, усилили охрану

В школе, принявшей учеников после трагедии в Казани, усилили охрану

Меры безопасности усилены в казанской школе №174, где с понедельника будут учиться ребята из гимназии №175, пострадавшей от стрельбы, теперь учебное заведение... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T10:45

2021-05-15T10:45

2021-05-15T10:45

стрельба в школе в казани

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рустам минниханов

москва

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Меры безопасности усилены в казанской школе №174, где с понедельника будут учиться ребята из гимназии №175, пострадавшей от стрельбы, теперь учебное заведение охраняют не только сотрудники ЧОП, но и представители Росгвардии, сообщила журналистам замдиректора школы №174 Резеда Харисова.По её информации, школа оснащена рамкой-металлоискателем, ручной металлоискатель имеется у охранника школы, две тревожные кнопки находятся у охранника и на пульте вахты, третья – у директора школы. По периметру учебное заведение оснащено семью видеокамерами, 11 видеокамер находятся внутри здания.Замдиректора отметила, что частное охранное предприятие осуществляет охрану школы за счет внебюджетных средств.Мэрия Казани сообщила ранее, что ребята из гимназии №175 вернутся к учебе в понедельник. При этом ученики 9-х и 11-х классов пойдут на занятия в очном формате в школу №174. Согласно рекомендациям психологов и с учётом мнения родителей, они будут учиться, как в своей школе – классы не будут перемешивать. Преподавать у ребят будут их же педагоги, которые помогут им в первое время адаптироваться в изменившихся условиях. Для первоклассников будут организованы дежурные классы в школе №171. Ученики всех остальных классов будут обучаться дистанционно.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рустам минниханов, москва, казань, происшествия