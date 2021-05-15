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В школе, принявшей учеников после трагедии в Казани, усилили охрану
В школе, принявшей учеников после трагедии в Казани, усилили охрану
Меры безопасности усилены в казанской школе №174, где с понедельника будут учиться ребята из гимназии №175, пострадавшей от стрельбы, теперь учебное заведение... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T10:45
2021-05-15T10:45
стрельба в школе в казани
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рустам минниханов
москва
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Меры безопасности усилены в казанской школе №174, где с понедельника будут учиться ребята из гимназии №175, пострадавшей от стрельбы, теперь учебное заведение охраняют не только сотрудники ЧОП, но и представители Росгвардии, сообщила журналистам замдиректора школы №174 Резеда Харисова.По её информации, школа оснащена рамкой-металлоискателем, ручной металлоискатель имеется у охранника школы, две тревожные кнопки находятся у охранника и на пульте вахты, третья – у директора школы. По периметру учебное заведение оснащено семью видеокамерами, 11 видеокамер находятся внутри здания.Замдиректора отметила, что частное охранное предприятие осуществляет охрану школы за счет внебюджетных средств.Мэрия Казани сообщила ранее, что ребята из гимназии №175 вернутся к учебе в понедельник. При этом ученики 9-х и 11-х классов пойдут на занятия в очном формате в школу №174. Согласно рекомендациям психологов и с учётом мнения родителей, они будут учиться, как в своей школе – классы не будут перемешивать. Преподавать у ребят будут их же педагоги, которые помогут им в первое время адаптироваться в изменившихся условиях. Для первоклассников будут организованы дежурные классы в школе №171. Ученики всех остальных классов будут обучаться дистанционно.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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стрельба в школе в казани, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рустам минниханов, москва, казань, происшествия

В школе, принявшей учеников после трагедии в Казани, усилили охрану

10:45 15.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у школы №171 в Казани
Сотрудники правоохранительных органов у школы №171 в Казани - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Меры безопасности усилены в казанской школе №174, где с понедельника будут учиться ребята из гимназии №175, пострадавшей от стрельбы, теперь учебное заведение охраняют не только сотрудники ЧОП, но и представители Росгвардии, сообщила журналистам замдиректора школы №174 Резеда Харисова.
"После этой ситуации, конечно же, у нас усилена охрана безопасности. Нам предоставили двух охранников Росгвардии. Весь коллектив еще раз прошёл инструктаж, его провели сотрудники Росгвардии… На инструктаже отрабатывали действия администрации, коллектива, учеников", - сказала Харисова.
По её информации, школа оснащена рамкой-металлоискателем, ручной металлоискатель имеется у охранника школы, две тревожные кнопки находятся у охранника и на пульте вахты, третья – у директора школы. По периметру учебное заведение оснащено семью видеокамерами, 11 видеокамер находятся внутри здания.
Замдиректора отметила, что частное охранное предприятие осуществляет охрану школы за счет внебюджетных средств.
Мэрия Казани сообщила ранее, что ребята из гимназии №175 вернутся к учебе в понедельник. При этом ученики 9-х и 11-х классов пойдут на занятия в очном формате в школу №174. Согласно рекомендациям психологов и с учётом мнения родителей, они будут учиться, как в своей школе – классы не будут перемешивать. Преподавать у ребят будут их же педагоги, которые помогут им в первое время адаптироваться в изменившихся условиях. Для первоклассников будут организованы дежурные классы в школе №171. Ученики всех остальных классов будут обучаться дистанционно.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Большая беда. Стрельба в школе в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

Стрельба у школы в Казани
1 из 12

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

Стрельба у школы в Казани
2 из 12

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

Стрельба у школы в Казани
3 из 12

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

Люди у школы в Казани, где произошла стрельба
4 из 12

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

Стрельба у школы в Казани
5 из 12

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

С эвакуированными работают психологи.

Сотрудники медико-психологической службы у школы в Казани, где произошла стрельба
6 из 12

С эвакуированными работают психологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

Стрельба у школы в Казани
7 из 12

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

Стрельба у школы в Казани
8 из 12

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов у школы в Казани, где произошла стрельба
9 из 12

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

Стрельба в школе в Казани
10 из 12

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

Стрельба у школы в Казани
11 из 12

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

Стрельба у школы в Казани
12 из 12

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 12

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 12

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 12

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 12

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 12

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 12

С эвакуированными работают психологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 12

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 12

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 12

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рустам МиннихановМоскваКазаньПроисшествия
 
 
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