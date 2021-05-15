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На Украине допустили обмен Медведчука на осужденных в России украинцев
На Украине допустили обмен Медведчука на осужденных в России украинцев
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена "предателей из партии "Оппозиционная платформа – За... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T10:59
2021-05-15T10:59
россия
алексей данилов
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
данилов
политика
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КИЕВ, 15 мая - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена "предателей из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на осужденных в РФ украинцев.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны".Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html
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россия, алексей данилов, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, данилов, политика

На Украине допустили обмен Медведчука на осужденных в России украинцев

10:59 15.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 мая - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена "предателей из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на осужденных в РФ украинцев.
"Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем", - заявил Данилов в эфире телепередачи на канале "Украина 24", отвечая на вопрос, возможен ли обмен украинских патриотов, которые осуждены и отбывают наказание в России, на "предателей Украины из руководства ОПЗЖ" после их осуждения.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны".
Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
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РоссияАлексей ДаниловОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакВиктор МедведчукСовет национальной безопасности и обороны УкраиныУкраинаДаниловПолитика
 
 
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