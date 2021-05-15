https://ria.ru/20210515/obmen-1732424325.html

На Украине допустили обмен Медведчука на осужденных в России украинцев

На Украине допустили обмен Медведчука на осужденных в России украинцев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена "предателей из партии "Оппозиционная платформа – За... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T10:59

2021-05-15T10:59

2021-05-15T10:59

россия

алексей данилов

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

совет национальной безопасности и обороны украины

украина

данилов

политика

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КИЕВ, 15 мая - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена "предателей из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на осужденных в РФ украинцев.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны".Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html

россия

украина

данилов

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россия, алексей данилов, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, данилов, политика