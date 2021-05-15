https://ria.ru/20210515/noch_muzeev-1732295349.html

Экскурсии по потолку, рейвы, граффити: что будет на Ночи музеев в России

Экскурсии по потолку, рейвы, граффити: что будет на Ночи музеев в России

В выходные проходит международная акция "Ночь музеев". Это проект с историей: 24 года назад его придумали в Берлине, а в 2020-м впервые он переместился в... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T07:40

2021-05-15T07:40

2021-05-15T08:08

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В выходные проходит международная акция "Ночь музеев". Это проект с историей: 24 года назад его придумали в Берлине, а в 2020-м впервые он переместился в онлайн-формат. В этом году без особенностей тоже не обойдется: многие культурные площадки будут работать только до утра, а Петербург и вовсе решил перенести акцию на неделю. Главные события в ведущих российских музеях, где ждут полуночников-любителей искусства, – в подборке РИА Новости. Третьяковская галереяВ 19.00 и 21.00 Новая Третьяковка с фондом Mart представит предпремьерный показ работы израильского хореографа Лотема Регева "Окружение". Постановка в исполнении артистов театра "Балет Москва" будет впервые показана в нашей столице, прежде чем отправиться в июне в Тель-Авив. В 22:00 обещают концерт секретного гостя программы – имя “поэта, слово которого пронизано подлинным духом романтизма в современности”, держится в тайне.Государственный исторический музейОдним из главных событий программы станет презентация проекта "Увидеть невидимое": посетителям расскажут о процессе реставрации шедевров из коллекции музея. Это, например, всемирно известная Хлудовская Псалтирь середины IX в. и единственный прижизненный портрет Ивана Грозного. Только на один вечер будет доступна AI-зона "Digital Петр", где можно написать текст, который будет ретранслирован в почерк первого российского императора. Также все желающие смогут принять участие в викторине "Эпоха открытий" и увидеть возрожденные в дополненной реальности утраченные произведения русского искусства на презентации VR-проекта РИА Новости "Музей исчезнувших картин". Музей Москвы Здесь пройдет фестиваль "Больше, чем музей": будут бесплатные кураторские экскурсии по действующим выставкам: "Типомания", "Уют и разум. Фрагменты художественной жизни Москвы 90-х", "Жизнь замечательных вещей" и "История Москвы для детей и взрослых". С 17:00 до 20:00 во дворе музея пройдет картошка-пати: художник-график Андрей Логвин вместе со студентами Школы дизайна НИУ ВШЭ будет вырезать из корнеплодов буквы и знаки. В 21:00 показом фильма "Застава Ильича" Марлена Хуциева откроется летний кинотеатр. В 22:00 в пространстве выставки "Типомания" начнется музыкально-звуковой перформанс "Возвращение саунд-систем". Там можно будет ходить, сидеть и лежать, нельзя только разговаривать.ГМИИ имени ПушкинаС 18.00 здесь начинают цикл лекций, который продлится до 22.00. Кураторы и сотрудники музея расскажут, почему образ змеи стал ассоциироваться со злом, а также что общего между русской гжелью и голландским фарфором. А еще предлагают "погулять" в стиле антиподов — послушать экскурсию про потолки здания.Еврейский музей и центр толерантности "Ночь музеев" стартует здесь с окончанием шаббата в 22.00. В программе – тематическая экскурсия "Нам с вами по пути" с Кириллом Серебренниковым, аудиотеатральный перформанс по мотивам книг Льва Рубинштейна, концерт дуэта Наставшевс и Лубенников, экскурсия-бестселлер для гурманов "Легенды и мифы еврейской кухни: если бы фаршированная рыба могла говорить". В 01:30 пройдет экскурсия "Тайные коды еврейского искусства: образ и символ". На ней расскажут, что означает шестиконечная звезда и какие смыслы несет символика света в иудаизме. Центр современного искусства М’АРССтартуют в 18.00 с иммерсивной выставки современных художников. Потом можно подняться на крышу, чтобы послушать интересный микс техно, хауса и звучания живых инструментов. Параллельная программа будет идти на мультимедийно-голографическом проекте "Fluids: метасоединение искусства и технологий". Благодаря лайв-выступлениям диджеев там обещают по-новому показать экспонаты выставки. Мультимедиа Арт МузейЗдесь все начинается уже в 12.00: сначала лекции по устойчивой моде, с 18.00 — кураторские экскурсии по выставкам. С 21:00 покажут тизер перформанса "На краю нефтяной скважины" – это спектакль-исследование про зависимость человека от нефтяной промышленности. С 21:30 до 00:00 – DJ-сет от Кирилла Шаповалова, который будет играть Haute dance и френч-рейв. Музеи Московского КремляВ лекционном зале на Манежной улице посетители смогут увидеть фильмы, специально снятые к выставкам "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" и "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий". Кинопоказы будут проходить с 17:00 до 20:00 (три часовых сеанса).Центр Гиляровского Театр "Практика" подготовил для площадки концерт "Фольклорные традиции и современная академическая музыка" с участием актеров "Мастерской Брусникина". Начало в 21.00. Старинные русские песни, собранные фольклорными экспедициями по деревням и селам России, разбавят пьесами современных композиторов Дэвида Лэнга и Кшиштофа Пендерецкого. Концерт можно будет посмотреть онлайн.ВинзаводСюда стоит идти тем, кто в восторге от уличного искусства. С 18:00 до 21:00 Центр современного искусства Винзавод приглашает на граффити-джем участников проекта СТЕНА. В режиме реального времени под мощный саундтрек диджея Chagin будут импровизировать арт-художники Кирилл Кто, Игорь Поносов, Стас Добрый, Павел Худой, Антон Польский Make и многие другие.В Totibadze Gallery проходит выставка "Москвичи и гости столицы: коллективная выставка бессознательного", в галерее Vladey Space – персональная экспозиция Инала Савченкова "Пол Реализма", в InArt Gallery — коллективная "Бумажное видение/цифровая макулатура".Музей русского импрессионизмаВ 22:00 начнется выступление артистов "Гоголь-центра": Яна Иртеньева и Артем Шевченко прочтут отрывки из "Петровых в гриппе и вокруг него" Алексея Сальникова, а DJ Thierry Tomas сыграет авторский сет. В 23:00 к зрителям выйдет актер РАМТа Виктор Панченко, который представит фрагменты "Дней Савелия" Григория Служителя под аккомпанемент саксофонистки Masha Art и ее jazz-trio. Также в музее пройдут экскурсии по юбилейной экспозиции, на которой можно увидеть 20 работ, демонстрировавшихся на выставках прошлых лет. Музей БулгаковаЗдесь отмечают еще и 130-летие писателя. Организаторы праздника предлагают не сидеть в четырех стенах, а отправиться по столичным улицам. Музей подготовил несколько пеших экскурсий: о булгаковской Москве, прототипах героев "Мастера и Маргариты", "нехорошей" квартире на Большой Садовой. А в субботу в 18:00 начнется музыкальный спектакль "Песни Турбины", в котором сыграют артисты “Мастерской Брусникина”. ПолитехВ Цифровом деловом пространстве музея-долгостроя, который все обещает открыться, но что-то никак, с 19.30 начнется серия мини-лекций на тему "Почему мы боимся инноваций". Эксперты расскажут о ГМО, киберугрозах и радиации. Прямую трансляцию с мероприятия можно будет посмотреть на YouTube. Государственный музей истории космонавтики в Калуге Открытие обновленного музея, которое ждали еще с 2016 года, наконец-то состоялось в конце апреля. С 18.30 стартуют мини-квесты по его залам, в кинотеатре показывают первый отечественный научно-фантастический фильм "Космический рейс", консультантом которого был сам Циолковский. А если будет ясная погода, все желающие с 20:00 смогут заглянуть в телескоп, стоящий на балконе Вводного зала. Арсенал в Нижнем НовгородеВолго-Вятский филиал ГМИИ отмечает Ночь музеев с 12:00 до 00:00. Во дворе будет проходить ретродискотека, где прозвучат мелодии с кассет 90-х и игровых приставок, и там же презентуют новую паблик-арт работу коллектива “Той”. На все действующие в Арсенале выставки ("Один день в музее", "Третья идея" и "Перерыв 15 минут") вход бесплатный. Ельцин Центр в ЕкатеринбургеС 10.00 начнутся короткие экскурсии о любимых экспонатах музея, в 20.00 покажут эскиз спектакля "Миндаль горький" по мотивам романа Ивана Шмелева "Солнце мертвых". В 22.30 ожидается аудиовизуальный перформанс лаборатории Светланы Спириной "Самочувствие". Литературный музей в СамареУсадьба на день превратится в космодром. Гостей ждут семейные мастер-классы, научно-фантастический "Лекторий 15*4," выставка-конструктор "Пазл сложился" по произведению Алексея Толстого "Аэлита", экскурсии по основным музейным экспозициям. В 20:00 актеры театра-студии "Свои" прочитают стихи о космосе с музыкальным сопровождением Павла Куприянова. В 22:15 ожидается диджей-сет от саунд-продюсера Артура Мухаметова. Завершением вечера станет рейв. Музей современного искусства PERMM в ПермиС 18.00 начнутся кураторские экскурсии по выставкам "Предметы гордости и стыда. Коллекция Владимира Архипова — вещи, авторы, превращения" и "Гастев. Как надо работать". Специальный гость вечера в PERMM — Андрей Люблинский, знаковый для Перми и музея художник, автор "Красных человечков" (Red People), ставших символом пермской "культурной революции"."Владивостокская крепость" во ВладивостокеМузей впервые принимает участие в акции: по форту № 1 будут организованы ночные экскурсии, которые завершатся далеко за полночь. А днем здесь обещают концерт нескольких музыкальных коллективов.

https://ria.ru/20210402/dyurer-1603680853.html

https://ria.ru/20210302/gmii-1599496570.html

https://ria.ru/20201010/faberzhe-1578927976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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