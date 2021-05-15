https://ria.ru/20210515/nefteprodukty-1732421408.html

Азербайджан получил право экспортировать продукцию "Роснефти" на Украину

Азербайджан получил право экспортировать продукцию "Роснефти" на Украину

Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR подписала с "Роснефтью" соглашение о праве экспорта нефтепродуктов на Украину, в Польшу, Прибалтику и... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T10:18

2021-05-15T10:18

2021-05-15T11:05

socar

роснефть

польша

азербайджан

украина

нефть

экономика

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БАКУ, 15 мая — РИА Новости. Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR подписала с "Роснефтью" соглашение о праве экспорта нефтепродуктов на Украину, в Польшу, Прибалтику и другие страны Восточной Европы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов."SOCAR намерена усилить свои позиции в международной нефтегазовой торговле", — подчеркнул он.Сейчас, по словам представителя компании, согласовываются объем и сроки поставок.В начале мая коммерческий директор госкомпании "Укргаздобыча" Сергей Федоренко заявил, что Украина может столкнуться с дефицитом дизельного топлива из-за планового технического обслуживания белорусского Мозырского НПЗ и остановкой поставок с заводов "Роснефти". По его словам, в последние месяцы импорт из России и Белоруссии значительно уменьшился, тем не менее обе страны поставляют более 40 процентов от всего импорта дизельного топлива. Кроме того, в феврале президент Владимир Зеленский вернул в государственную собственность участок нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление", который эксплуатировало ООО "Прикарпатзападтранс". По нему прокачивается дизельное топливо из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу. После этого поставщики начали отказываться от выполнения обязательств, так как им выгоднее заплатить штраф, чем работать себе в убыток.

https://ria.ru/20210413/neft-1728004301.html

польша

азербайджан

украина

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socar, роснефть, польша, азербайджан, украина, нефть, экономика