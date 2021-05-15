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Азербайджан получил право экспортировать продукцию "Роснефти" на Украину
Азербайджан получил право экспортировать продукцию "Роснефти" на Украину
Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR подписала с "Роснефтью" соглашение о праве экспорта нефтепродуктов на Украину, в Польшу, Прибалтику и... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T10:18
2021-05-15T11:05
socar
роснефть
польша
азербайджан
украина
нефть
экономика
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БАКУ, 15 мая — РИА Новости. Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR подписала с "Роснефтью" соглашение о праве экспорта нефтепродуктов на Украину, в Польшу, Прибалтику и другие страны Восточной Европы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов."SOCAR намерена усилить свои позиции в международной нефтегазовой торговле", — подчеркнул он.Сейчас, по словам представителя компании, согласовываются объем и сроки поставок.В начале мая коммерческий директор госкомпании "Укргаздобыча" Сергей Федоренко заявил, что Украина может столкнуться с дефицитом дизельного топлива из-за планового технического обслуживания белорусского Мозырского НПЗ и остановкой поставок с заводов "Роснефти". По его словам, в последние месяцы импорт из России и Белоруссии значительно уменьшился, тем не менее обе страны поставляют более 40 процентов от всего импорта дизельного топлива. Кроме того, в феврале президент Владимир Зеленский вернул в государственную собственность участок нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление", который эксплуатировало ООО "Прикарпатзападтранс". По нему прокачивается дизельное топливо из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу. После этого поставщики начали отказываться от выполнения обязательств, так как им выгоднее заплатить штраф, чем работать себе в убыток.
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socar, роснефть, польша, азербайджан, украина, нефть, экономика

Азербайджан получил право экспортировать продукцию "Роснефти" на Украину

10:18 15.05.2021 (обновлено: 11:05 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник "Роснефти" осматривает оборудование
Сотрудник Роснефти осматривает оборудование - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БАКУ, 15 мая — РИА Новости. Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR подписала с "Роснефтью" соглашение о праве экспорта нефтепродуктов на Украину, в Польшу, Прибалтику и другие страны Восточной Европы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов.
"SOCAR намерена усилить свои позиции в международной нефтегазовой торговле", — подчеркнул он.
Сейчас, по словам представителя компании, согласовываются объем и сроки поставок.
В начале мая коммерческий директор госкомпании "Укргаздобыча" Сергей Федоренко заявил, что Украина может столкнуться с дефицитом дизельного топлива из-за планового технического обслуживания белорусского Мозырского НПЗ и остановкой поставок с заводов "Роснефти". По его словам, в последние месяцы импорт из России и Белоруссии значительно уменьшился, тем не менее обе страны поставляют более 40 процентов от всего импорта дизельного топлива.
Кроме того, в феврале президент Владимир Зеленский вернул в государственную собственность участок нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление", который эксплуатировало ООО "Прикарпатзападтранс". По нему прокачивается дизельное топливо из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу. После этого поставщики начали отказываться от выполнения обязательств, так как им выгоднее заплатить штраф, чем работать себе в убыток.
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