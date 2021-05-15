Азербайджан получил право экспортировать продукцию "Роснефти" на Украину
10:18 15.05.2021 (обновлено: 11:05 15.05.2021)
БАКУ, 15 мая — РИА Новости. Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR подписала с "Роснефтью" соглашение о праве экспорта нефтепродуктов на Украину, в Польшу, Прибалтику и другие страны Восточной Европы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов.
"SOCAR намерена усилить свои позиции в международной нефтегазовой торговле", — подчеркнул он.
Сейчас, по словам представителя компании, согласовываются объем и сроки поставок.
В начале мая коммерческий директор госкомпании "Укргаздобыча" Сергей Федоренко заявил, что Украина может столкнуться с дефицитом дизельного топлива из-за планового технического обслуживания белорусского Мозырского НПЗ и остановкой поставок с заводов "Роснефти". По его словам, в последние месяцы импорт из России и Белоруссии значительно уменьшился, тем не менее обе страны поставляют более 40 процентов от всего импорта дизельного топлива.
Кроме того, в феврале президент Владимир Зеленский вернул в государственную собственность участок нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление", который эксплуатировало ООО "Прикарпатзападтранс". По нему прокачивается дизельное топливо из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу. После этого поставщики начали отказываться от выполнения обязательств, так как им выгоднее заплатить штраф, чем работать себе в убыток.
13 апреля, 06:13Эксперты назвали плюсы роста цен на нефть