https://ria.ru/20210515/natsizm-1732483425.html

В ГП Белоруссии заявили о попытках внедрить в стране нацизм из-за рубежа

В ГП Белоруссии заявили о попытках внедрить в стране нацизм из-за рубежа

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед в связи с принятием законов по борьбе с экстремизмом заявил, что в прошлом году страна столкнулась с попытками... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T23:21

2021-05-15T23:21

2021-05-15T23:21

хатынь

кгб белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 15 мая - РИА Новости. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед в связи с принятием законов по борьбе с экстремизмом заявил, что в прошлом году страна столкнулась с попытками внедрения извне нацизма.Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и по вопросам противодействия экстремизму, ранее принятые парламентом."С точки зрения закона и законодательства нацизм рассматривался как одна из крайних форм экстремизма... События прошлого года со всей очевидностью нам продемонстрировали, что из-за границы, в первую очередь из сопредельных государств, предпринимаются активные попытки внедрить эту "коричневую чуму", заразу, которая называется нацизм, в наше общество", - сказал генпрокурор в интервью телеканалу "Беларусь 1", комментируя принятие закона о недопущении реабилитации нацизма.По его словам, "нацизм - благодатная почва, чтобы радикализировать любые действия, направленные на свержение законной власти, суверенного государства". "По сути дела это технологии, которые используются в так называемых цветных революциях. Авторы плана по попытке свержения конституционного строя в Республике Беларусь как раз и использовали эти элементы, которые присущи и характеризуют нацизм как радикальное проявление экстремизма. Посредством телекоммуникационных систем, Telegram, соцсетей стали активно распространяться идеи, которые составляют основу нацизма, среди общества, в первую очередь молодежи", - отметил Швед.По его мнению, идеи исходят из тех государств, "где нацизм по сути дела стал частью государственной идеологии". "Посмотрите, что происходит (в таких странах - ред.): марши эсэсовцев, ущемление прав населения по языковому признаку, именами полицаев, которые жгли Хатынь, именуются улицы, другие действия, которые говорят о том, что руководители ряда государств, элита так называемая, воспринимают идею нацизма как составную часть своей государственной идеологии", — заявил генпрокурор. По его словам, через призму таких идей эти страны видят свое право "вершить судьбы других народов и государств".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, во время пресечения которых силовики в том числе применяли спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://ria.ru/20210514/lukashenko-1732335510.html

https://ria.ru/20210321/natsizm-1602231279.html

хатынь

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хатынь, кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире