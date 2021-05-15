https://ria.ru/20210515/metro-1732413111.html
Московский метрополитен отмечает 86-летие
Московский метрополитен отмечает 86-летие
Московский метрополитен в субботу отмечает свое 86-летие, в честь праздника в Москве пройдут метромарафон, парад поездов, запустят новый тематический поезд,... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T08:38
2021-05-15T08:38
2021-05-15T09:33
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северный речной вокзал
городское хозяйство москвы
москва
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Московский метрополитен в субботу отмечает свое 86-летие, в честь праздника в Москве пройдут метромарафон, парад поездов, запустят новый тематический поезд, также для москвичей пройдут мастер-классы и выставки.Как отмечали в столичном департаменте транспорта, 15 мая 1935 года тронулся первый пассажирский поезд метро Москвы, в честь этого 15 и 16 мая состоятся различные тематические мероприятия.Метромарафон и парадВ рамках празднования для жителей столицы, в частности, будет организован метромарафон. Участники должны проехать все станции метро и Московского центрального кольца (272 станции) за один день. Прошлый рекорд марафона составил 16 часов и 22 минуты.Марафон стартует в субботу с открытием метро - в 5.30 утра. Нужно будет приехать на точку старта на станцию "Театральная" и двигаться по маршруту, фотографируясь на станциях-чекпоинтах.Победители получат медали и особенные коллекционные подарочные сувениры с символикой Мосметро.Также москвичей ожидают два парада. Традиционный Парад поездов стартует со станции "Октябрьская" Кольцевой линии метро, а на станции "Партизанская" пройдет выставка ретровагонов.Творческие активностиКак отмечалось на сайте транспортного портала столицы, московский транспорт объявил 2021 год годом искусства, поэтому в честь дня рождения в метро пройдут различные творческие мероприятия.Так, в субботу для москвичей продут мастер-классы от школы акварели Сергея Андрияки. В 12.00 мастер-класс пройдет на станции "Выставочная", а в 12.40 открытый урок состоится на Северном Речном вокзале.Также на Северном Речном вокзале расположится лекторий и пройдут зарисовки от Театра Табакова. Кроме того, зарисовки можно будет увидеть на станции "Сухаревская".Помимо этого, пройдет несколько выставок. Так, в переходе на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии метро пройдет выставка "Пушкинский. Youth", в рамках которой покажут фотоработы молодых художников.А в переходах между станциями "Тургеневская" - "Чистые пруды" и "Охотный ряд" - "Театральная" пройдет выставка профессий метро.Также на "красной" ветке метро состоится Ночь в метро с театром "Современник", который в этом году отмечает свое 65-летие. В честь этого состоится запуск тематического поезда.
https://realty.ria.ru/20210514/metro-1732288093.html
https://ria.ru/20210514/metro-1732238746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Юбилейный парад поездов на кольцевой линии московского метрополитена
Парад поездов будет курсировать два дня по кольцевой линии в честь 86-летия со дня открытия московского метрополитена. За два дня пассажиры смогут увидеть 8 типов поездов: ретропоезд "Сокольники", вагоны типа "Еж3", номерной поезд (единственный, у которого нет буквенного обозначения), поезда типа "Яуза", "Русич", "Ока", "Москва" и "Москва-2020".
2021-05-15T08:38
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северный речной вокзал, городское хозяйство москвы, москва, московский метрополитен, общество
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Московский метрополитен
в субботу отмечает свое 86-летие, в честь праздника в Москве
пройдут метромарафон, парад поездов, запустят новый тематический поезд, также для москвичей пройдут мастер-классы и выставки.
Как отмечали в столичном департаменте транспорта, 15 мая 1935 года тронулся первый пассажирский поезд метро Москвы, в честь этого 15 и 16 мая состоятся различные тематические мероприятия.
Метромарафон и парад
В рамках празднования для жителей столицы, в частности, будет организован метромарафон. Участники должны проехать все станции метро и Московского центрального кольца (272 станции) за один день. Прошлый рекорд марафона составил 16 часов и 22 минуты.
Марафон стартует в субботу с открытием метро - в 5.30 утра. Нужно будет приехать на точку старта на станцию "Театральная" и двигаться по маршруту, фотографируясь на станциях-чекпоинтах.
Победители получат медали и особенные коллекционные подарочные сувениры с символикой Мосметро.
Также москвичей ожидают два парада. Традиционный Парад поездов стартует со станции "Октябрьская" Кольцевой линии метро, а на станции "Партизанская" пройдет выставка ретровагонов.
Творческие активности
Как отмечалось на сайте транспортного портала столицы, московский транспорт объявил 2021 год годом искусства, поэтому в честь дня рождения в метро пройдут различные творческие мероприятия.
Так, в субботу для москвичей продут мастер-классы от школы акварели Сергея Андрияки. В 12.00 мастер-класс пройдет на станции "Выставочная", а в 12.40 открытый урок состоится на Северном Речном вокзале
.
Также на Северном Речном вокзале расположится лекторий и пройдут зарисовки от Театра Табакова. Кроме того, зарисовки можно будет увидеть на станции "Сухаревская".
Помимо этого, пройдет несколько выставок. Так, в переходе на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии метро пройдет выставка "Пушкинский. Youth", в рамках которой покажут фотоработы молодых художников.
А в переходах между станциями "Тургеневская" - "Чистые пруды" и "Охотный ряд" - "Театральная" пройдет выставка профессий метро.
Также на "красной" ветке метро состоится Ночь в метро с театром "Современник", который в этом году отмечает свое 65-летие. В честь этого состоится запуск тематического поезда.