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https://ria.ru/20210515/lukashenko-1732410500.html
"Ъ" узнал детали третьего визита Лукашенко в Россию в этом году
"Ъ" узнал детали третьего визита Лукашенко в Россию в этом году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может приехать в Россию до конца мая для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, пишет газета "Коммерсант",... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T06:32
2021-05-15T10:32
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может приехать в Россию до конца мая для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на источники в Москве и Минске.В начале мая в пресс-службе Лукашенко сообщили, что глава Белоруссии во время телефонного разговора с Путиным договорился о "скорой встрече".Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на информированные источники в российских и белорусских госструктурах, переговоры глав государств уже готовятся, они могут состояться до конца мая. При этом, источник, близкий к Кремлю, подтвердил изданию, что точную дату встречи не обнародуют. Место встречи Путина и Лукашенко также пока неизвестно, уточняет газета.Отмечается, что планируемый приезд белорусского лидера будет его третьим визитом в Россию с начала этого года, предыдущие переговоры "проходили с глазу на глаз", третья встреча запланирована в таком же формате.
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

"Ъ" узнал детали третьего визита Лукашенко в Россию в этом году

06:32 15.05.2021 (обновлено: 10:32 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может приехать в Россию до конца мая для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на источники в Москве и Минске.
В начале мая в пресс-службе Лукашенко сообщили, что глава Белоруссии во время телефонного разговора с Путиным договорился о "скорой встрече".
Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на информированные источники в российских и белорусских госструктурах, переговоры глав государств уже готовятся, они могут состояться до конца мая. При этом, источник, близкий к Кремлю, подтвердил изданию, что точную дату встречи не обнародуют. Место встречи Путина и Лукашенко также пока неизвестно, уточняет газета.
Отмечается, что планируемый приезд белорусского лидера будет его третьим визитом в Россию с начала этого года, предыдущие переговоры "проходили с глазу на глаз", третья встреча запланирована в таком же формате.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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