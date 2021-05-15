https://ria.ru/20210515/lukashenko-1732410500.html

"Ъ" узнал детали третьего визита Лукашенко в Россию в этом году

"Ъ" узнал детали третьего визита Лукашенко в Россию в этом году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может приехать в Россию до конца мая для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, пишет газета "Коммерсант",... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T06:32

2021-05-15T06:32

2021-05-15T10:32

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может приехать в Россию до конца мая для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на источники в Москве и Минске.В начале мая в пресс-службе Лукашенко сообщили, что глава Белоруссии во время телефонного разговора с Путиным договорился о "скорой встрече".Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на информированные источники в российских и белорусских госструктурах, переговоры глав государств уже готовятся, они могут состояться до конца мая. При этом, источник, близкий к Кремлю, подтвердил изданию, что точную дату встречи не обнародуют. Место встречи Путина и Лукашенко также пока неизвестно, уточняет газета.Отмечается, что планируемый приезд белорусского лидера будет его третьим визитом в Россию с начала этого года, предыдущие переговоры "проходили с глазу на глаз", третья встреча запланирована в таком же формате.

https://ria.ru/20210513/lukashenko-1732104778.html

россия

белоруссия

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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире