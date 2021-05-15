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Лоза подал в суд на Первый канал
Лоза подал в суд на Первый канал
Певец Юрий Лоза обратился в Мосгорсуд с иском к "Первому каналу" о защите авторских прав, следует из данных официального портала столичных судов общей... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T14:30
2021-05-15T14:30
россия
"голос"
юрий лоза
первый канал (телеканал)
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Певец Юрий Лоза обратился в Мосгорсуд с иском к "Первому каналу" о защите авторских прав, следует из данных официального портала столичных судов общей юрисдикции."Иск о защите авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", зарегистрирован в суде", - говорится в карточке дела.Решение о его принятии к производству еще не принято, дата рассмотрения не назначена. Ответчиком указано АО "Первый канал".По данным газеты "Коммерсант", речь в иске идет об использовании песни Лозы "Плот" в одном из выпусков передачи "Голос".
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россия, "голос", юрий лоза, первый канал (телеканал), общество

Лоза подал в суд на Первый канал

14:30 15.05.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2017" в Москве
Музыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017 в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Певец Юрий Лоза обратился в Мосгорсуд с иском к "Первому каналу" о защите авторских прав, следует из данных официального портала столичных судов общей юрисдикции.
"Иск о защите авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", зарегистрирован в суде", - говорится в карточке дела.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 10:38
Первый канал оштрафовали за материал СМИ-иноагента без маркировки
Решение о его принятии к производству еще не принято, дата рассмотрения не назначена. Ответчиком указано АО "Первый канал".
По данным газеты "Коммерсант", речь в иске идет об использовании песни Лозы "Плот" в одном из выпусков передачи "Голос".
 
Россия"Голос"Юрий ЛозаПервый канал (телеканал)Общество
 
 
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