https://ria.ru/20210515/loza-1732443681.html

Лоза подал в суд на Первый канал

Лоза подал в суд на Первый канал

Певец Юрий Лоза обратился в Мосгорсуд с иском к "Первому каналу" о защите авторских прав, следует из данных официального портала столичных судов общей... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T14:30

2021-05-15T14:30

2021-05-15T14:30

россия

"голос"

юрий лоза

первый канал (телеканал)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577384281_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_4811ed9d146988cff531256658056c83.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Певец Юрий Лоза обратился в Мосгорсуд с иском к "Первому каналу" о защите авторских прав, следует из данных официального портала столичных судов общей юрисдикции."Иск о защите авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", зарегистрирован в суде", - говорится в карточке дела.Решение о его принятии к производству еще не принято, дата рассмотрения не назначена. Ответчиком указано АО "Первый канал".По данным газеты "Коммерсант", речь в иске идет об использовании песни Лозы "Плот" в одном из выпусков передачи "Голос".

https://ria.ru/20210511/shtraf-1731729779.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, "голос", юрий лоза, первый канал (телеканал), общество