https://ria.ru/20210515/lizing-1732414857.html

Эксперты назвали самые популярные марки в автомобильном лизинге

Эксперты назвали самые популярные марки в автомобильном лизинге

Автомобили Lada и Kia продолжают оставаться самыми востребованными среди россиян марками легковушек, приобретёнными в лизинг, свидетельствует опрос РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T09:04

2021-05-15T09:04

2021-05-15T10:50

россия

авто

автоваз

lada

kia motors

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Автомобили Lada и Kia продолжают оставаться самыми востребованными среди россиян марками легковушек, приобретёнными в лизинг, свидетельствует опрос РИА Новости среди отраслевых компаний.Как сообщил директор по продажам продуктов автомобильного лизинга "ВТБ Лизинга" Артем Киселев, в январе-апреле прошлого года самыми востребованными марками у клиентов компании были Lada (16% от числа переданных машин в легковом сегменте), Kia (14%) и BMW (9%). "Самыми популярными марками в 2021 году остались Lada (+25% прирост к аналогичному периоду прошлого года) и Kia (+32%). На третье место (плюс четыре строчки рейтинга) поднялась марка Hyundai (рост в три раза за год), а BMW опустилась на шестую позицию", - рассказал Киселев.Как в свою очередь отмечают в "Европлане", список наиболее популярных у лизингополучателей марок автомобилей в целом остался без изменений. По данным компании, в тройку лидеров за первый квартал вошли Lada, Kia и Volkswagen. В то же время в этом году Skoda и Hyundai вытеснили Nissan и Toyota из топ-5. "В сегменте легковых авто безусловные лидеры: Lada, Kia. Появление отдельных марок в топе лидеров связано с выдачами в лизинг каршерингам", - объяснили в компании, добавив, что в сегменте грузовиков бессменным лидером с большим отрывом является "КамАЗ".А по словам коммерческого директора компании "Интерлизинг" Сергея Жаркова, в январе–апреле текущего года в топ-5 популярных в этом отношении марок попали Lada, Toyota, ГАЗ, Hyundai и Kia, тогда как по результатам продаж за тот же период прошлого года в пятёрку лидеров вошли ГАЗ, Toyota, Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW."В целом популярные марки автомобилей, переданные в лизинг, коррелируют с общероссийским рейтингом продаж автомобилей, но есть и специфика. В рейтинг мы также включаем и легкий коммерческий транспорт (ЛКТ) — это категория В, и автомобили ГАЗ, которые также являются лидером продаж в России среди категории ЛКТ с долей около 45%", - объяснил Жарков, добавив, что изменение в рейтинге самых популярных марок за сопоставимые периоды объясняется возникшим дефицитом легковых автомобилей, особенно импортируемых или с низкой степенью локализации.Он также отмечает рост спроса на легковушки с пробегом – за январь-апрель рост составил 13% к четырём месяцам 2020 года. "Это объясняется, во-первых, существенным ростом цен на новые автомобили, во-вторых, дефицитом новых автомобилей, а, в-третьих, жёсткой ценовой политикой дилеров в условиях дефицита", - утверждает Жарков.

https://ria.ru/20210513/avtomobili-1732127421.html

https://ria.ru/20201203/avtomobili-1587443581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, автоваз, lada, kia motors