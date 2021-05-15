https://ria.ru/20210515/les-1732456249.html

В Тюменской области загорелся лес

В Тюменской области загорелся лес

Лес горит недалеко от Андреевского озера в Тюменской области, огонь быстро распространяется, угрозы населенным пунктам нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T16:24

2021-05-15T16:24

2021-05-15T16:24

россия

ми-26

ми-8

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тюменская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359068_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7c30ccc0a221fb818eb294624397c30f.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Лес горит недалеко от Андреевского озера в Тюменской области, огонь быстро распространяется, угрозы населенным пунктам нет, сообщает МЧС России.Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 10.06.Свыше 150 человек и более 40 единиц техники работают на месте, в том числе от МЧС РФ порядка 20 единиц техники и более 60 человек личного состава, в том числе вертолеты Ми-8 и Ми-26."Для создания минерализованных полос привлечена спецтехника инженерных войск. Угрозы населенным пунктам нет", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210405/pozhar-1604280456.html

россия

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ми-26, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, происшествия