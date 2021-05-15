https://ria.ru/20210515/les-1732456249.html
В Тюменской области загорелся лес
В Тюменской области загорелся лес
Лес горит недалеко от Андреевского озера в Тюменской области, огонь быстро распространяется, угрозы населенным пунктам нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T16:24
2021-05-15T16:24
2021-05-15T16:24
россия
ми-26
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тюменская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359068_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7c30ccc0a221fb818eb294624397c30f.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Лес горит недалеко от Андреевского озера в Тюменской области, огонь быстро распространяется, угрозы населенным пунктам нет, сообщает МЧС России.Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 10.06.Свыше 150 человек и более 40 единиц техники работают на месте, в том числе от МЧС РФ порядка 20 единиц техники и более 60 человек личного состава, в том числе вертолеты Ми-8 и Ми-26."Для создания минерализованных полос привлечена спецтехника инженерных войск. Угрозы населенным пунктам нет", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210405/pozhar-1604280456.html
россия
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359068_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_7e8dc18d1ce9a4063d5a5f9e9e0d38f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ми-26, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, происшествия