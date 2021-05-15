https://ria.ru/20210515/lavina-1732440794.html

При сходе лавины в Швейцарии погибли два лыжника

При сходе лавины в Швейцарии погибли два лыжника

Лавина накрыла троих лыжников в районе вершины Пиз Руссейн в швейцарском кантоне Граубюнден, двое из них скончались, сообщила кантональная полиция. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T14:04

2021-05-15T14:04

2021-05-15T14:04

граубюнден

швейцария

происшествия

в мире

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ЦЮРИХ, 15 мая - РИА Новости. Лавина накрыла троих лыжников в районе вершины Пиз Руссейн в швейцарском кантоне Граубюнден, двое из них скончались, сообщила кантональная полиция.Как отмечается, двое мужчин скончались от серьезных травм на месте, третий не пострадал.К спасательной операции были привлечены вертолеты и специально обученные собаки. Причины схода лавины будут выяснять прокуратура и полиция кантона Граубюнден.

https://ria.ru/20200715/1574400777.html

граубюнден

швейцария

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

граубюнден, швейцария, происшествия, в мире