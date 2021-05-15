Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210515/lavina-1732440794.html
При сходе лавины в Швейцарии погибли два лыжника
При сходе лавины в Швейцарии погибли два лыжника
Лавина накрыла троих лыжников в районе вершины Пиз Руссейн в швейцарском кантоне Граубюнден, двое из них скончались, сообщила кантональная полиция. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T14:04
2021-05-15T14:04
граубюнден
швейцария
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/98165/17/981651726_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40c5f245c4cb2cd2babfb327a2f6b001.jpg
ЦЮРИХ, 15 мая - РИА Новости. Лавина накрыла троих лыжников в районе вершины Пиз Руссейн в швейцарском кантоне Граубюнден, двое из них скончались, сообщила кантональная полиция.Как отмечается, двое мужчин скончались от серьезных травм на месте, третий не пострадал.К спасательной операции были привлечены вертолеты и специально обученные собаки. Причины схода лавины будут выяснять прокуратура и полиция кантона Граубюнден.
https://ria.ru/20200715/1574400777.html
граубюнден
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/98165/17/981651726_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9069c3e3e3e0d84a3ce9f5ca447f482.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
граубюнден, швейцария, происшествия, в мире

При сходе лавины в Швейцарии погибли два лыжника

14:04 15.05.2021
 
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкГоры в Швейцарии
Горы в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 15 мая - РИА Новости. Лавина накрыла троих лыжников в районе вершины Пиз Руссейн в швейцарском кантоне Граубюнден, двое из них скончались, сообщила кантональная полиция.
"Группа лыжников из трех человек попала в снежную лавину в пятницу утром… в районе Пиз Руссейн… На юго-западном склоне над альпинистами отделилась снежная плита, унесшая двух человек. Снежные массы протащили их 1000 метров по крутой и каменистой местности", - говорится в сообщении.
Как отмечается, двое мужчин скончались от серьезных травм на месте, третий не пострадал.
К спасательной операции были привлечены вертолеты и специально обученные собаки. Причины схода лавины будут выяснять прокуратура и полиция кантона Граубюнден.
Зимний отдых на горнолыжном курорте Куршевель - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
15 июля 2020, 17:45
Два итальянских альпиниста погибли во Франции при спуске с Проклятой горы
 
ГраубюнденШвейцарияПроисшествияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:53SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками
02:51Более 80 тысяч жителей двух областей остались без электричества
02:45"Вызывает болезнь почек": врач рассказала об опасном маринаде для шашлыка
02:42В секторе Газа сообщили о погибших после обстрела ВВС Израиля
02:42Посол Чехии прокомментировал включение страны в черный список
02:15Журналист, взявший у Обамы интервью в 11 лет, умер в 23 года
02:15Юрист назвала бесплатные медицинские услуги, о которых никто не знает
02:12Жириновский "закрыл" шоу "Вечерний Ургант" в прямом эфире
02:10Россиянам объяснили, как одной фразой разоблачить телефонного мошенника
02:09Эксперт объяснил, чем новые правила WhatsApp опасны для пользователей
02:08Депутат Госдумы назвал "потрясающей" реакцию Европы по Медведчуку
02:04Россиян предупредили о похолодании
01:57Источники сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по городам сектора Газа
01:43Лидер украинской группы "Нервы" устроил драку в Москве
01:37В Лондоне на акции в поддержку Палестины пострадали девять полицейских
01:34В Нью-Йорке началось шествие в поддержку Палестины
01:28Город Газа остался без электричества после серии взрывов
01:15Финансист подсказал, как заработать на падении рубля
01:14Генсек ООН прокомментировал авиаудар по редакциям СМИ в Газе
00:53В Нью-Йорке проходит акция в поддержку Палестины
Лента новостейМолния