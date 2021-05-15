https://ria.ru/20210515/lavina-1732440794.html
При сходе лавины в Швейцарии погибли два лыжника
При сходе лавины в Швейцарии погибли два лыжника
Лавина накрыла троих лыжников в районе вершины Пиз Руссейн в швейцарском кантоне Граубюнден, двое из них скончались, сообщила кантональная полиция. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T14:04
2021-05-15T14:04
2021-05-15T14:04
граубюнден
швейцария
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/98165/17/981651726_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40c5f245c4cb2cd2babfb327a2f6b001.jpg
ЦЮРИХ, 15 мая - РИА Новости. Лавина накрыла троих лыжников в районе вершины Пиз Руссейн в швейцарском кантоне Граубюнден, двое из них скончались, сообщила кантональная полиция.Как отмечается, двое мужчин скончались от серьезных травм на месте, третий не пострадал.К спасательной операции были привлечены вертолеты и специально обученные собаки. Причины схода лавины будут выяснять прокуратура и полиция кантона Граубюнден.
https://ria.ru/20200715/1574400777.html
граубюнден
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/98165/17/981651726_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9069c3e3e3e0d84a3ce9f5ca447f482.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
граубюнден, швейцария, происшествия, в мире