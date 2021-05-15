Эксперт оценил прибыль "Роскосмоса" от японских космических туристов
04:21 15.05.2021 (обновлено: 06:27 15.05.2021)
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Общая стоимость двух кресел в российском корабле "Союз МС-20" обойдется космическим туристам примерно в 80 миллионов долларов США, полагает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
"Контракт держится в тайне и точно назвать сумму затруднительно. Но понятно, что в связи с планами появления новых коммерческих американских игроков на рынке космического туризма, "Роскосмосу" нужно будет резко снижать цену мест хотя бы до уровня SpaceX. Последнее место для астронавта США в "Союзе" стоило более чем 80 миллионов долларов, но здесь речь о туристах, им, думаю, сбросили цену. Полагаю, что речь идет о 40 миллионах за место на "Союзе", то есть суммарно "Роскосмос" заработает на коммерческом полете 80 миллионов долларов", - сказал Моисеев РИА Новости.
По его словам, особенностью предложения "Роскосмоса" для космических туристов является возможность предоставления услуги "здесь и сейчас", а не дешевле, но неизвестно когда в будущем. Ранее в СМИ озвучивалась оценка SpaceX стоимости доставки на МКС одного человека на корабле Crew Dragon. По их данным одно из четырех мест в корабле стоит 20 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что определен экипаж из двух космических туристов, которые полетят на российском корабле "Союз" в декабре - ими станут граждане Японии бизнесмен Юсаку Маэдзава и его помощник Йозо Хирано. Маэдзава оплатил оба билета. Это будет первый полет в космос сразу двух туристов.
Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток.
В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам с компанией-оператором Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе - дважды - американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от 20 до 50 миллионов долларов. Официально стоимость полета не разглашается.