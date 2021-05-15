https://ria.ru/20210515/kosmos-1732409275.html

Эксперт оценил прибыль "Роскосмоса" от японских космических туристов

Эксперт оценил прибыль "Роскосмоса" от японских космических туристов

Общая стоимость двух кресел в российском корабле "Союз МС-20" обойдется космическим туристам примерно в 80 миллионов долларов США, полагает руководитель... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T04:21

2021-05-15T04:21

2021-05-15T06:27

хочу стать космонавтом

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

япония

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Общая стоимость двух кресел в российском корабле "Союз МС-20" обойдется космическим туристам примерно в 80 миллионов долларов США, полагает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.По его словам, особенностью предложения "Роскосмоса" для космических туристов является возможность предоставления услуги "здесь и сейчас", а не дешевле, но неизвестно когда в будущем. Ранее в СМИ озвучивалась оценка SpaceX стоимости доставки на МКС одного человека на корабле Crew Dragon. По их данным одно из четырех мест в корабле стоит 20 миллионов долларов.Ранее сообщалось, что определен экипаж из двух космических туристов, которые полетят на российском корабле "Союз" в декабре - ими станут граждане Японии бизнесмен Юсаку Маэдзава и его помощник Йозо Хирано. Маэдзава оплатил оба билета. Это будет первый полет в космос сразу двух туристов.Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток.В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам с компанией-оператором Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе - дважды - американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от 20 до 50 миллионов долларов. Официально стоимость полета не разглашается.

https://ria.ru/20210513/mks-1732103131.html

https://ria.ru/20210506/sputniki-1731303466.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, япония