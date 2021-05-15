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https://ria.ru/20210515/kosmos-1732409275.html
Эксперт оценил прибыль "Роскосмоса" от японских космических туристов
Эксперт оценил прибыль "Роскосмоса" от японских космических туристов
Общая стоимость двух кресел в российском корабле "Союз МС-20" обойдется космическим туристам примерно в 80 миллионов долларов США, полагает руководитель... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T04:21
2021-05-15T06:27
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Общая стоимость двух кресел в российском корабле "Союз МС-20" обойдется космическим туристам примерно в 80 миллионов долларов США, полагает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.По его словам, особенностью предложения "Роскосмоса" для космических туристов является возможность предоставления услуги "здесь и сейчас", а не дешевле, но неизвестно когда в будущем. Ранее в СМИ озвучивалась оценка SpaceX стоимости доставки на МКС одного человека на корабле Crew Dragon. По их данным одно из четырех мест в корабле стоит 20 миллионов долларов.Ранее сообщалось, что определен экипаж из двух космических туристов, которые полетят на российском корабле "Союз" в декабре - ими станут граждане Японии бизнесмен Юсаку Маэдзава и его помощник Йозо Хирано. Маэдзава оплатил оба билета. Это будет первый полет в космос сразу двух туристов.Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток.В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам с компанией-оператором Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе - дважды - американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от 20 до 50 миллионов долларов. Официально стоимость полета не разглашается.
https://ria.ru/20210513/mks-1732103131.html
https://ria.ru/20210506/sputniki-1731303466.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, япония

Эксперт оценил прибыль "Роскосмоса" от японских космических туристов

04:21 15.05.2021 (обновлено: 06:27 15.05.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Общая стоимость двух кресел в российском корабле "Союз МС-20" обойдется космическим туристам примерно в 80 миллионов долларов США, полагает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
"Контракт держится в тайне и точно назвать сумму затруднительно. Но понятно, что в связи с планами появления новых коммерческих американских игроков на рынке космического туризма, "Роскосмосу" нужно будет резко снижать цену мест хотя бы до уровня SpaceX. Последнее место для астронавта США в "Союзе" стоило более чем 80 миллионов долларов, но здесь речь о туристах, им, думаю, сбросили цену. Полагаю, что речь идет о 40 миллионах за место на "Союзе", то есть суммарно "Роскосмос" заработает на коммерческом полете 80 миллионов долларов", - сказал Моисеев РИА Новости.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 12:18Наука
"Роскосмос" готов поделиться с НАСА питьевой водой на МКС
По его словам, особенностью предложения "Роскосмоса" для космических туристов является возможность предоставления услуги "здесь и сейчас", а не дешевле, но неизвестно когда в будущем. Ранее в СМИ озвучивалась оценка SpaceX стоимости доставки на МКС одного человека на корабле Crew Dragon. По их данным одно из четырех мест в корабле стоит 20 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что определен экипаж из двух космических туристов, которые полетят на российском корабле "Союз" в декабре - ими станут граждане Японии бизнесмен Юсаку Маэдзава и его помощник Йозо Хирано. Маэдзава оплатил оба билета. Это будет первый полет в космос сразу двух туристов.
Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток.
В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам с компанией-оператором Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе - дважды - американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от 20 до 50 миллионов долларов. Официально стоимость полета не разглашается.
Космический аппарат Гонец-М - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 14:46Наука
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