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Экипаж МКС совершит три выхода в открытый космос в июне
Экипаж МКС совершит три выхода в открытый космос в июне
Два выхода астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) по американской программе намечаются в июне, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T03:23
2021-05-15T03:23
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Два выхода астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) по американской программе намечаются в июне, рассказал РИА Новости представитель НАСА.Ранее в "Роскосмосе" сообщили агентству, что выход россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва в открытый космос с борта МКС планируется на 2 июня. Космонавтам предстоит подготовить модуль "Пирс" к расстыковке от станции перед приходом нового модуля "Наука", а также заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря".Как рассказал РИА Новости представитель НАСА, два выхода по американской программе ожидаются 16 и 20 июня, их совершат француз Тома Песке и американец Шейн Кимброу. Он отметил, что астронавты должны будут установить снаружи американского сегмента МКС две новые панели солнечных батарей IROSA, которые в начале июня доставит на станцию грузовой корабль Cargo Dragon.В 2021 году уже выполнены пять выходов в открытый космос с борта МКС по американской программе.Сейчас на МКС работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, сша

Экипаж МКС совершит три выхода в открытый космос в июне

03:23 15.05.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© NASA / Roscosmos
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Два выхода астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) по американской программе намечаются в июне, рассказал РИА Новости представитель НАСА.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили агентству, что выход россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва в открытый космос с борта МКС планируется на 2 июня. Космонавтам предстоит подготовить модуль "Пирс" к расстыковке от станции перед приходом нового модуля "Наука", а также заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря".
Как рассказал РИА Новости представитель НАСА, два выхода по американской программе ожидаются 16 и 20 июня, их совершат француз Тома Песке и американец Шейн Кимброу. Он отметил, что астронавты должны будут установить снаружи американского сегмента МКС две новые панели солнечных батарей IROSA, которые в начале июня доставит на станцию грузовой корабль Cargo Dragon.
В 2021 году уже выполнены пять выходов в открытый космос с борта МКС по американской программе.
Сейчас на МКС работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.
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