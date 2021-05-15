https://ria.ru/20210515/kosmos-1732408523.html

Экипаж МКС совершит три выхода в открытый космос в июне

Экипаж МКС совершит три выхода в открытый космос в июне

Два выхода астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) по американской программе намечаются в июне, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T03:23

2021-05-15T03:23

2021-05-15T03:23

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

сша

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Два выхода астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) по американской программе намечаются в июне, рассказал РИА Новости представитель НАСА.Ранее в "Роскосмосе" сообщили агентству, что выход россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва в открытый космос с борта МКС планируется на 2 июня. Космонавтам предстоит подготовить модуль "Пирс" к расстыковке от станции перед приходом нового модуля "Наука", а также заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря".Как рассказал РИА Новости представитель НАСА, два выхода по американской программе ожидаются 16 и 20 июня, их совершат француз Тома Песке и американец Шейн Кимброу. Он отметил, что астронавты должны будут установить снаружи американского сегмента МКС две новые панели солнечных батарей IROSA, которые в начале июня доставит на станцию грузовой корабль Cargo Dragon.В 2021 году уже выполнены пять выходов в открытый космос с борта МКС по американской программе.Сейчас на МКС работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/kosmos-1732276559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, сша