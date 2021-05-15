https://ria.ru/20210515/koronavirus-1732424484.html

В Москве выявили 3073 новых случая COVID-19

В Москве выявили 3073 новых случая COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 3073, Санкт-Петербурге - 749, Подмосковье - 671, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T11:01

2021-05-15T11:01

2021-05-15T11:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 3073, Санкт-Петербурге - 749, Подмосковье - 671, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - 5, Чукотском автономном округе - 3, Еврейской автономной области - 1.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество