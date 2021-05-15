https://ria.ru/20210515/kommentariy-1732429849.html

В Госдуме прокомментировали реакцию Климкина на слова Путина об Украине

В Госдуме прокомментировали реакцию Климкина на слова Путина об Украине

Киев пугает мировое сообщество возможной агрессией со стороны России уже несколько лет, заявил RT депутат Госдумы Руслан Бальбек. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T11:57

2021-05-15T11:57

2021-05-15T18:50

россия

руслан бальбек

павел климкин

мид украины

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украина

политика

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Киев пугает мировое сообщество возможной агрессией со стороны России уже несколько лет, заявил RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.Так он прокомментировал реакцию бывшего главы МИД Украины Павла Климкина на слова президента России Владимира Путина об Украине.Депутат считает, что экс-глава МИД Украины вновь решил показать себя "мощным аналитиком", и подчеркнул, что, несмотря на напряженные отношения, Москва поддержала бы намерение Киева начать диалог."Нам есть о чем поговорить, и в этом разговоре можно было бы убрать те проблемы, которые не решаются уже семь лет", — заключил Бальбек.Ранее Путин заявил, что из восточного соседа делают российского антипода и это вызывает сожаление. "Судя по всему — и это очень печально, — Украину медленно, но верно превращают <...> в какую-то анти-Россию", — сказал он. После этого Климкин выразил опасения из-за высказывания Путина. По его словам, это заявление не стоит недооценивать.

https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html

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россия, руслан бальбек, павел климкин, мид украины, госдума рф, владимир путин, украина, политика