https://ria.ru/20210515/klimkin-1732478833.html

Климкин предрек Киеву проблемы из-за событий на Ближнем Востоке

Климкин предрек Киеву проблемы из-за событий на Ближнем Востоке

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала "Эспрессо TV" выразил мнение, что обострение конфликта на Ближнем Востоке... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T21:58

2021-05-15T21:58

2021-05-15T22:39

россия

павел климкин

украина

в мире

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"На руку России". Киеву предрекли серьезные проблемы из-за событий на Ближнем Востоке

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала "Эспрессо TV" выразил мнение, что обострение конфликта на Ближнем Востоке отвлечет внимание мировой общественности от проблем Украины, чего, по его мнению, и "добивается Москва". По словам экс-министра, из-за резкого усилия напряженности между Израилем и Палестиной ситуация вокруг Украины не будет основным приоритетом для западных государств.Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.

https://ria.ru/20210515/klimkin-1732410621.html

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россия, павел климкин, украина, в мире