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https://ria.ru/20210515/klimkin-1732478833.html
Климкин предрек Киеву проблемы из-за событий на Ближнем Востоке
Климкин предрек Киеву проблемы из-за событий на Ближнем Востоке
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала "Эспрессо TV" выразил мнение, что обострение конфликта на Ближнем Востоке... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T21:58
2021-05-15T22:39
россия
павел климкин
украина
в мире
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"На руку России". Киеву предрекли серьезные проблемы из-за событий на Ближнем Востоке
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала "Эспрессо TV" выразил мнение, что обострение конфликта на Ближнем Востоке отвлечет внимание мировой общественности от проблем Украины, чего, по его мнению, и "добивается Москва". По словам экс-министра, из-за резкого усилия напряженности между Израилем и Палестиной ситуация вокруг Украины не будет основным приоритетом для западных государств.Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.
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россия, павел климкин, украина, в мире

Климкин предрек Киеву проблемы из-за событий на Ближнем Востоке

21:58 15.05.2021 (обновлено: 22:39 15.05.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала "Эспрессо TV" выразил мнение, что обострение конфликта на Ближнем Востоке отвлечет внимание мировой общественности от проблем Украины, чего, по его мнению, и "добивается Москва".
"Сегодня Россия имеет почти уникальную ситуацию. <…> Россия – одно из немногих государств, точнее один из немногих игроков, который сохраняет влияние фактически на всех на Ближнем Востоке и также сохранила определенный уровень отношений со всеми. Чего сейчас хочет сделать Россия? Она хочет сделать этот регион частью своей повестки дня", — заявил он.
По словам экс-министра, из-за резкого усилия напряженности между Израилем и Палестиной ситуация вокруг Украины не будет основным приоритетом для западных государств.
Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.
В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
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