Климкин предрек Киеву проблемы из-за событий на Ближнем Востоке
21:58 15.05.2021 (обновлено: 22:39 15.05.2021)
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала "Эспрессо TV" выразил мнение, что обострение конфликта на Ближнем Востоке отвлечет внимание мировой общественности от проблем Украины, чего, по его мнению, и "добивается Москва".
"Сегодня Россия имеет почти уникальную ситуацию. <…> Россия – одно из немногих государств, точнее один из немногих игроков, который сохраняет влияние фактически на всех на Ближнем Востоке и также сохранила определенный уровень отношений со всеми. Чего сейчас хочет сделать Россия? Она хочет сделать этот регион частью своей повестки дня", — заявил он.
По словам экс-министра, из-за резкого усилия напряженности между Израилем и Палестиной ситуация вокруг Украины не будет основным приоритетом для западных государств.
Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.
В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.