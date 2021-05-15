https://ria.ru/20210515/klimkin-1732410621.html
Экс-главу МИД Украины Климкина испугали слова Путина об антиподе России
Экс-главу МИД Украины Климкина испугали слова Путина об антиподе России
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за слов президента Владимира Путина о превращении страны в "анти-Россию". РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T06:42
2021-05-15T06:42
2021-05-15T11:07
россия
павел климкин
владимир путин
украина
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за слов президента Владимира Путина о превращении страны в "анти-Россию".Ранее Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что из Украины делают российского антипода и это вызывает сожаление. "Судя по всему — и это очень печально, — Украину медленно, но верно превращают <...> в какую-то анти-Россию", — сказал он. Президент добавил, что Киев становится площадкой, откуда постоянно приходят новости, заставляющие задуматься о собственной безопасности."Слова Путина сегодня о нас как "анти-России" не стоит недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров", — написал Климкин в Facebook.Он отметил, что российский лидер говорит об Украине как о постоянном источнике проблем для России."Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким", — утверждает экс-министр.В России ранее выражали беспокойство из-за обострения гражданского конфликта в Донбассе. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для защиты.
https://ria.ru/20210514/sanktsii-1732365387.html
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