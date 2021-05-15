https://ria.ru/20210515/kazan-1732432541.html
В Казани проверяют информацию о минировании школ
В Казани проверяют информацию о минировании школ
Спецслужбы проверяют информацию о заложенных взрывных устройствах в школах Казани, сообщили в мэрии. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T12:21
2021-05-15T12:21
2021-05-15T13:52
массовые звонки о "минировании" зданий в россии
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152065/26/1520652670_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_560b0f5123e9634484ad4b21c29a44e3.jpg
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Спецслужбы проверяют информацию о заложенных взрывных устройствах в школах Казани, сообщили в мэрии.В соцсетях в субботу появились сообщения о "минировании" нескольких казанских школ."Тем временем поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке", - говорится в сообщении мэрии.Позже в мэрии сообщили, что информация о минировании оказалась ложной.Накануне около 80 детей казанской школы №27 были эвакуированы после сообщения о заложенном взрывном устройстве. Проверка установила, что сообщение оказалось ложным.
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152065/26/1520652670_411:0:2647:1677_1920x0_80_0_0_b61c9cb8af51cd65bfa8a6e9e09342b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
массовые звонки о "минировании" зданий в россии, казань, происшествия
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости.
Спецслужбы проверяют информацию о заложенных взрывных устройствах в школах Казани
, сообщили в мэрии.
В соцсетях в субботу появились сообщения о "минировании" нескольких казанских школ.
"Тем временем поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке", - говорится в сообщении мэрии.
Позже в мэрии сообщили, что информация о минировании оказалась ложной.
"Пока первые результаты проверок подтверждают, что речь идет о ложном минировании. Так, например, проверки завершены в интернате №7, школе №72 и 7-й гимназии - взрывных устройств не обнаружено", - говорится в сообщении мэрии.
Накануне около 80 детей казанской школы №27 были эвакуированы после сообщения о заложенном взрывном устройстве. Проверка установила, что сообщение оказалось ложным.