https://ria.ru/20210515/kazan-1732432541.html

В Казани проверяют информацию о минировании школ

В Казани проверяют информацию о минировании школ

Спецслужбы проверяют информацию о заложенных взрывных устройствах в школах Казани, сообщили в мэрии. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T12:21

2021-05-15T12:21

2021-05-15T13:52

массовые звонки о "минировании" зданий в россии

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Спецслужбы проверяют информацию о заложенных взрывных устройствах в школах Казани, сообщили в мэрии.В соцсетях в субботу появились сообщения о "минировании" нескольких казанских школ."Тем временем поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке", - говорится в сообщении мэрии.Позже в мэрии сообщили, что информация о минировании оказалась ложной.Накануне около 80 детей казанской школы №27 были эвакуированы после сообщения о заложенном взрывном устройстве. Проверка установила, что сообщение оказалось ложным.

казань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

массовые звонки о "минировании" зданий в россии, казань, происшествия