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В Казани проверяют информацию о минировании школ
В Казани проверяют информацию о минировании школ
Спецслужбы проверяют информацию о заложенных взрывных устройствах в школах Казани, сообщили в мэрии. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T12:21
2021-05-15T13:52
массовые звонки о "минировании" зданий в россии
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Спецслужбы проверяют информацию о заложенных взрывных устройствах в школах Казани, сообщили в мэрии.В соцсетях в субботу появились сообщения о "минировании" нескольких казанских школ."Тем временем поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке", - говорится в сообщении мэрии.Позже в мэрии сообщили, что информация о минировании оказалась ложной.Накануне около 80 детей казанской школы №27 были эвакуированы после сообщения о заложенном взрывном устройстве. Проверка установила, что сообщение оказалось ложным.
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массовые звонки о "минировании" зданий в россии, казань, происшествия

В Казани проверяют информацию о минировании школ

12:21 15.05.2021 (обновлено: 13:52 15.05.2021)
 
© Depositphotos / MaykovNikitaГород Казань
Город Казань - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© Depositphotos / MaykovNikita
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Спецслужбы проверяют информацию о заложенных взрывных устройствах в школах Казани, сообщили в мэрии.
В соцсетях в субботу появились сообщения о "минировании" нескольких казанских школ.
"Тем временем поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке", - говорится в сообщении мэрии.
Позже в мэрии сообщили, что информация о минировании оказалась ложной.

"Пока первые результаты проверок подтверждают, что речь идет о ложном минировании. Так, например, проверки завершены в интернате №7, школе №72 и 7-й гимназии - взрывных устройств не обнаружено", - говорится в сообщении мэрии.

Накануне около 80 детей казанской школы №27 были эвакуированы после сообщения о заложенном взрывном устройстве. Проверка установила, что сообщение оказалось ложным.
 
Массовые звонки о "минировании" зданий в РоссииКазаньПроисшествия
 
 
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