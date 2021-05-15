https://ria.ru/20210515/karty-1732410828.html

Каждый десятый школьник сообщал данные банковской карты незнакомцам

Каждый десятый школьник сообщал данные банковской карты незнакомцам

Почти 70% российских школьников пользуются банковскими картами, при этом каждый десятый хотя бы раз называл код безопасности от карты (CVC-код) незнакомому... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T07:04

2021-05-15T07:04

2021-05-15T07:04

россия

фонд "сколково"

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155647/34/1556473487_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_0e0c4fe88d22213bba78ecf0ddd1b408.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Почти 70% российских школьников пользуются банковскими картами, при этом каждый десятый хотя бы раз называл код безопасности от карты (CVC-код) незнакомому человеку, показало подготовленное для РИА Новости исследование международной образовательной компании "ЯКласс", резидента кластера информационных технологий фонда "Сколково".Компания с 22 апреля по 10 мая 2021 года провела опрос, в котором приняли участие 1072 ученика 7-11 классов школ в 85 регионах РФ.Отмечается, что проблема сохранности денег на банковских картах не обошла детей школьного возраста. "Каждый десятый школьник (11%) за последний год называл CVC-код незнакомому человеку. Среди самых часто встречающихся ошибок в пользовании банковскими продуктами стали перевод физлицам по номеру телефона вместо использования терминала (49%), передача карты незнакомому человеку (14%), публикация деталей карты и паспортных данных в интернете - 14% и 12% соответственно", - сказано в сообщении.Исследование показало, что меньше всего банковские карты распространены в Дагестане - здесь их не используют 52% опрошенных школьников, в Татарстане - 46%, в Москве - 44%, в Челябинской области - 43%, и в Иркутской области - 39%.При этом больше всего распространены банковские карты среди учащихся Самарской области - 86% школьников региона пользуются ими для расчетов и накоплений. В Ханты-Мансийском округе картами пользуются 79% школьников, в Новосибирской и Ленинградской областях - 78% и 76% соответственно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210404/moshenniki-1604148355.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/karta-1602819215.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд "сколково", общество