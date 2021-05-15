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Каждый десятый школьник сообщал данные банковской карты незнакомцам
Каждый десятый школьник сообщал данные банковской карты незнакомцам
Почти 70% российских школьников пользуются банковскими картами, при этом каждый десятый хотя бы раз называл код безопасности от карты (CVC-код) незнакомому... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T07:04
2021-05-15T07:04
россия
фонд "сколково"
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Почти 70% российских школьников пользуются банковскими картами, при этом каждый десятый хотя бы раз называл код безопасности от карты (CVC-код) незнакомому человеку, показало подготовленное для РИА Новости исследование международной образовательной компании "ЯКласс", резидента кластера информационных технологий фонда "Сколково".Компания с 22 апреля по 10 мая 2021 года провела опрос, в котором приняли участие 1072 ученика 7-11 классов школ в 85 регионах РФ.Отмечается, что проблема сохранности денег на банковских картах не обошла детей школьного возраста. "Каждый десятый школьник (11%) за последний год называл CVC-код незнакомому человеку. Среди самых часто встречающихся ошибок в пользовании банковскими продуктами стали перевод физлицам по номеру телефона вместо использования терминала (49%), передача карты незнакомому человеку (14%), публикация деталей карты и паспортных данных в интернете - 14% и 12% соответственно", - сказано в сообщении.Исследование показало, что меньше всего банковские карты распространены в Дагестане - здесь их не используют 52% опрошенных школьников, в Татарстане - 46%, в Москве - 44%, в Челябинской области - 43%, и в Иркутской области - 39%.При этом больше всего распространены банковские карты среди учащихся Самарской области - 86% школьников региона пользуются ими для расчетов и накоплений. В Ханты-Мансийском округе картами пользуются 79% школьников, в Новосибирской и Ленинградской областях - 78% и 76% соответственно.
https://radiosputnik.ria.ru/20210404/moshenniki-1604148355.html
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россия, фонд "сколково", общество

Каждый десятый школьник сообщал данные банковской карты незнакомцам

07:04 15.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБанковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Почти 70% российских школьников пользуются банковскими картами, при этом каждый десятый хотя бы раз называл код безопасности от карты (CVC-код) незнакомому человеку, показало подготовленное для РИА Новости исследование международной образовательной компании "ЯКласс", резидента кластера информационных технологий фонда "Сколково".
Компания с 22 апреля по 10 мая 2021 года провела опрос, в котором приняли участие 1072 ученика 7-11 классов школ в 85 регионах РФ.
"В ходе опроса "ЯКласс" проанализировал популярность банковских карт у школьников - ими пользуются 67% опрошенных: 15% выбирают детские карты, 52% - обычные. Не пользуется банковской картой каждый третий (33%) школьник старше 14 лет, выше всего эта доля среди семиклассников и восьмиклассников - 56% учащихся 7-х классов и 37% учащихся 8-х классов не используют этот финансовый инструмент", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проблема сохранности денег на банковских картах не обошла детей школьного возраста. "Каждый десятый школьник (11%) за последний год называл CVC-код незнакомому человеку. Среди самых часто встречающихся ошибок в пользовании банковскими продуктами стали перевод физлицам по номеру телефона вместо использования терминала (49%), передача карты незнакомому человеку (14%), публикация деталей карты и паспортных данных в интернете - 14% и 12% соответственно", - сказано в сообщении.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 10:08
Мошенники стали по-новому "надувать" россиян с банковскими картами
Исследование показало, что меньше всего банковские карты распространены в Дагестане - здесь их не используют 52% опрошенных школьников, в Татарстане - 46%, в Москве - 44%, в Челябинской области - 43%, и в Иркутской области - 39%.
При этом больше всего распространены банковские карты среди учащихся Самарской области - 86% школьников региона пользуются ими для расчетов и накоплений. В Ханты-Мансийском округе картами пользуются 79% школьников, в Новосибирской и Ленинградской областях - 78% и 76% соответственно.
"Мы все чуть ли не ежедневно сталкиваемся с попытками мошенничества с банковскими картами, и дети не стали исключением. Мы видим, что новое поколение превосходит предыдущие в финансовой грамотности - у 89% есть сбережения, а банковские карты стали абсолютной нормой для почти 70% детей старше 14 лет. Хочется верить, что более осознанное отношение к финансам поможет им не поддаваться на уловки мошенников и с годами лишь приумножать капитал", - прокомментировал директор "ЯКласс" в России Андрей Илингин.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 02:00Сказано в эфире
Эксперт назвал самую защищенную от мошенников банковскую карту
 
РоссияФонд "Сколково"Общество
 
 
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