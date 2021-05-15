https://ria.ru/20210515/karty-1732410828.html
Каждый десятый школьник сообщал данные банковской карты незнакомцам
Каждый десятый школьник сообщал данные банковской карты незнакомцам
Почти 70% российских школьников пользуются банковскими картами, при этом каждый десятый хотя бы раз называл код безопасности от карты (CVC-код) незнакомому... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T07:04
2021-05-15T07:04
2021-05-15T07:04
россия
фонд "сколково"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155647/34/1556473487_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_0e0c4fe88d22213bba78ecf0ddd1b408.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Почти 70% российских школьников пользуются банковскими картами, при этом каждый десятый хотя бы раз называл код безопасности от карты (CVC-код) незнакомому человеку, показало подготовленное для РИА Новости исследование международной образовательной компании "ЯКласс", резидента кластера информационных технологий фонда "Сколково".Компания с 22 апреля по 10 мая 2021 года провела опрос, в котором приняли участие 1072 ученика 7-11 классов школ в 85 регионах РФ.Отмечается, что проблема сохранности денег на банковских картах не обошла детей школьного возраста. "Каждый десятый школьник (11%) за последний год называл CVC-код незнакомому человеку. Среди самых часто встречающихся ошибок в пользовании банковскими продуктами стали перевод физлицам по номеру телефона вместо использования терминала (49%), передача карты незнакомому человеку (14%), публикация деталей карты и паспортных данных в интернете - 14% и 12% соответственно", - сказано в сообщении.Исследование показало, что меньше всего банковские карты распространены в Дагестане - здесь их не используют 52% опрошенных школьников, в Татарстане - 46%, в Москве - 44%, в Челябинской области - 43%, и в Иркутской области - 39%.При этом больше всего распространены банковские карты среди учащихся Самарской области - 86% школьников региона пользуются ими для расчетов и накоплений. В Ханты-Мансийском округе картами пользуются 79% школьников, в Новосибирской и Ленинградской областях - 78% и 76% соответственно.
https://radiosputnik.ria.ru/20210404/moshenniki-1604148355.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210326/karta-1602819215.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155647/34/1556473487_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_30b34bec840883c8c9aaebecce1b850b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фонд "сколково", общество
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Почти 70% российских школьников пользуются банковскими картами, при этом каждый десятый хотя бы раз называл код безопасности от карты (CVC-код) незнакомому человеку, показало подготовленное для РИА Новости исследование международной образовательной компании "ЯКласс", резидента кластера информационных технологий фонда "Сколково"
.
Компания с 22 апреля по 10 мая 2021 года провела опрос, в котором приняли участие 1072 ученика 7-11 классов школ в 85 регионах РФ
.
"В ходе опроса "ЯКласс" проанализировал популярность банковских карт у школьников - ими пользуются 67% опрошенных: 15% выбирают детские карты, 52% - обычные. Не пользуется банковской картой каждый третий (33%) школьник старше 14 лет, выше всего эта доля среди семиклассников и восьмиклассников - 56% учащихся 7-х классов и 37% учащихся 8-х классов не используют этот финансовый инструмент", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проблема сохранности денег на банковских картах не обошла детей школьного возраста. "Каждый десятый школьник (11%) за последний год называл CVC-код незнакомому человеку. Среди самых часто встречающихся ошибок в пользовании банковскими продуктами стали перевод физлицам по номеру телефона вместо использования терминала (49%), передача карты незнакомому человеку (14%), публикация деталей карты и паспортных данных в интернете - 14% и 12% соответственно", - сказано в сообщении.
Исследование показало, что меньше всего банковские карты распространены в Дагестане - здесь их не используют 52% опрошенных школьников, в Татарстане - 46%, в Москве - 44%, в Челябинской области - 43%, и в Иркутской области - 39%.
При этом больше всего распространены банковские карты среди учащихся Самарской области - 86% школьников региона пользуются ими для расчетов и накоплений. В Ханты-Мансийском округе картами пользуются 79% школьников, в Новосибирской и Ленинградской областях - 78% и 76% соответственно.
"Мы все чуть ли не ежедневно сталкиваемся с попытками мошенничества с банковскими картами, и дети не стали исключением. Мы видим, что новое поколение превосходит предыдущие в финансовой грамотности - у 89% есть сбережения, а банковские карты стали абсолютной нормой для почти 70% детей старше 14 лет. Хочется верить, что более осознанное отношение к финансам поможет им не поддаваться на уловки мошенников и с годами лишь приумножать капитал", - прокомментировал директор "ЯКласс" в России Андрей Илингин.