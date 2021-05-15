https://ria.ru/20210515/izrail-1732472458.html

Источник: иностранные авиакомпании не приостанавливали полеты в Израиль

Источник: иностранные авиакомпании не приостанавливали полеты в Израиль

Иностранные авиакомпании продолжают полеты в Израиль, несмотря на обстрелы израильской территории из сектора Газа, сообщил РИА Новости высокопоставленный... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T20:02

2021-05-15T20:02

2021-05-15T20:25

в мире

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Иностранные авиакомпании продолжают полеты в Израиль, несмотря на обстрелы израильской территории из сектора Газа, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в сфере авиации."Совсем нет", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, верна ли информация, что все авиакомпании приостановили полеты в Израиль, прозвучавшая в эфире израильских СМИ."На завтра запланированы рейсы сразу нескольких иностранных авиакомпаний, в том числе Bluebird, грузинских, турецких и болгарских авиалиний", - сказал он.Ранее источник рассказал РИА Новости, что в течение последней недели израильский аэропорт имени Бен Гуриона работал, ориентируясь на распоряжения службы тыла и информацию армии об обстрелах. Несколько раз приостанавливая работу, он не закрывался полностью, внося изменения в график приема самолетов и обеспечение безопасности летного поля.

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль