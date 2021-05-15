Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210515/izrail-1732472458.html
Источник: иностранные авиакомпании не приостанавливали полеты в Израиль
Источник: иностранные авиакомпании не приостанавливали полеты в Израиль
Иностранные авиакомпании продолжают полеты в Израиль, несмотря на обстрелы израильской территории из сектора Газа, сообщил РИА Новости высокопоставленный... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T20:02
2021-05-15T20:25
в мире
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151436/52/1514365258_0:195:4696:2837_1920x0_80_0_0_856d3f875fe866120fb8295d235a5fae.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Иностранные авиакомпании продолжают полеты в Израиль, несмотря на обстрелы израильской территории из сектора Газа, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в сфере авиации."Совсем нет", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, верна ли информация, что все авиакомпании приостановили полеты в Израиль, прозвучавшая в эфире израильских СМИ."На завтра запланированы рейсы сразу нескольких иностранных авиакомпаний, в том числе Bluebird, грузинских, турецких и болгарских авиалиний", - сказал он.Ранее источник рассказал РИА Новости, что в течение последней недели израильский аэропорт имени Бен Гуриона работал, ориентируясь на распоряжения службы тыла и информацию армии об обстрелах. Несколько раз приостанавливая работу, он не закрывался полностью, внося изменения в график приема самолетов и обеспечение безопасности летного поля.
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151436/52/1514365258_327:0:4370:3032_1920x0_80_0_0_9f82ea21e28ebee9f67dc7af7f5d39c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, израиль

Источник: иностранные авиакомпании не приостанавливали полеты в Израиль

20:02 15.05.2021 (обновлено: 20:25 15.05.2021)
 
© AP Photo / Carolyn KasterТень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© AP Photo / Carolyn Kaster
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Иностранные авиакомпании продолжают полеты в Израиль, несмотря на обстрелы израильской территории из сектора Газа, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в сфере авиации.
"Совсем нет", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, верна ли информация, что все авиакомпании приостановили полеты в Израиль, прозвучавшая в эфире израильских СМИ.
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
Вчера, 08:00
Враги стали друзьями. Что на самом деле творится в Израиле и секторе Газа
"На завтра запланированы рейсы сразу нескольких иностранных авиакомпаний, в том числе Bluebird, грузинских, турецких и болгарских авиалиний", - сказал он.
Ранее источник рассказал РИА Новости, что в течение последней недели израильский аэропорт имени Бен Гуриона работал, ориентируясь на распоряжения службы тыла и информацию армии об обстрелах. Несколько раз приостанавливая работу, он не закрывался полностью, внося изменения в график приема самолетов и обеспечение безопасности летного поля.
 
В миреИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Более 80 тысяч жителей двух областей остались без электричества
02:45"Вызывает болезнь почек": врач рассказала об опасном маринаде для шашлыка
02:42В секторе Газа сообщили о погибших после обстрела ВВС Израиля
02:42Посол Чехии прокомментировал включение страны в черный список
02:15Журналист, взявший у Обамы интервью в 11 лет, умер в 23 года
02:15Юрист назвала бесплатные медицинские услуги, о которых никто не знает
02:12Жириновский "закрыл" шоу "Вечерний Ургант" в прямом эфире
02:10Россиянам объяснили, как одной фразой разоблачить телефонного мошенника
02:09Эксперт объяснил, чем новые правила WhatsApp опасны для пользователей
02:08Депутат Госдумы назвал "потрясающей" реакцию Европы по Медведчуку
02:04Россиян предупредили о похолодании
01:57Источники сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по городам сектора Газа
01:43Лидер украинской группы "Нервы" устроил драку в Москве
01:37В Лондоне на акции в поддержку Палестины пострадали девять полицейских
01:34В Нью-Йорке началось шествие в поддержку Палестины
01:28Город Газа остался без электричества после серии взрывов
01:15Финансист подсказал, как заработать на падении рубля
01:14Генсек ООН прокомментировал авиаудар по редакциям СМИ в Газе
00:53В Нью-Йорке проходит акция в поддержку Палестины
00:42Telegram заблокировал канал военного крыла ХАМАС
Лента новостейМолния