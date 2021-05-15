https://ria.ru/20210515/izrail-1732472458.html
Источник: иностранные авиакомпании не приостанавливали полеты в Израиль
Источник: иностранные авиакомпании не приостанавливали полеты в Израиль
Иностранные авиакомпании продолжают полеты в Израиль, несмотря на обстрелы израильской территории из сектора Газа, сообщил РИА Новости высокопоставленный... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T20:02
2021-05-15T20:02
2021-05-15T20:25
в мире
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151436/52/1514365258_0:195:4696:2837_1920x0_80_0_0_856d3f875fe866120fb8295d235a5fae.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Иностранные авиакомпании продолжают полеты в Израиль, несмотря на обстрелы израильской территории из сектора Газа, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в сфере авиации."Совсем нет", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, верна ли информация, что все авиакомпании приостановили полеты в Израиль, прозвучавшая в эфире израильских СМИ."На завтра запланированы рейсы сразу нескольких иностранных авиакомпаний, в том числе Bluebird, грузинских, турецких и болгарских авиалиний", - сказал он.Ранее источник рассказал РИА Новости, что в течение последней недели израильский аэропорт имени Бен Гуриона работал, ориентируясь на распоряжения службы тыла и информацию армии об обстрелах. Несколько раз приостанавливая работу, он не закрывался полностью, внося изменения в график приема самолетов и обеспечение безопасности летного поля.
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151436/52/1514365258_327:0:4370:3032_1920x0_80_0_0_9f82ea21e28ebee9f67dc7af7f5d39c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Иностранные авиакомпании продолжают полеты в Израиль, несмотря на обстрелы израильской территории из сектора Газа, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в сфере авиации.
"Совсем нет", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, верна ли информация, что все авиакомпании приостановили полеты в Израиль
, прозвучавшая в эфире израильских СМИ.
"На завтра запланированы рейсы сразу нескольких иностранных авиакомпаний, в том числе Bluebird, грузинских, турецких и болгарских авиалиний", - сказал он.
Ранее источник рассказал РИА Новости, что в течение последней недели израильский аэропорт имени Бен Гуриона работал, ориентируясь на распоряжения службы тыла и информацию армии об обстрелах. Несколько раз приостанавливая работу, он не закрывался полностью, внося изменения в график приема самолетов и обеспечение безопасности летного поля.