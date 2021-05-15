https://ria.ru/20210515/izrail-1732472324.html

Израиль нанес удары по второму высотному зданию в Газе, сообщил источник

Израиль нанес удары по второму высотному зданию в Газе, сообщил источник

ВВС Израиля нанесли удары по высотному зданию "Моштаха" в Газе, сообщили источники РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T20:01

2021-05-15T20:01

2021-05-15T20:40

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

ввс израиля

сектор газа

израиль

в мире

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ГАЗА, 15 мая — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удары по высотному зданию "Моштаха" в Газе, сообщили источники РИА Новости.Собеседники агентства уточнили, что жильцов дома заранее попросили его покинуть.Ранее в субботу ВВС Израиля полностью разрушили здание "аль-Джала", где, помимо жилой части, располагались также офисы многих международных СМИ, в том числе Associated Press и Al-Jazeera. Предупреждение о будущем ударе поступило примерно за час до атаки.Как позднее пояснили в Армии обороны Израиля, в этом доме находилось военное оборудование разведки ХАМАС, а офисы медиакомпаний движение использовало как живой щит.Помимо этого, истребитель атаковал в Газе дом замглавы политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи.Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ввс израиля, сектор газа, израиль, в мире