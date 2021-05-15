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Главу AP шокировал удар Израиля по зданию с офисами СМИ
Главу AP шокировал удар Израиля по зданию с офисами СМИ
Глава агентства Associated Press Гари Прюитт заявил, что агентство "шокировано и напугано" авиаударом ВВС Израиля по зданию с офисами СМИ в Газе. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T18:19
2021-05-15T18:19
обострение палестино-израильского конфликта
ввс израиля
сша
израиль
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава агентства Associated Press Гари Прюитт заявил, что агентство "шокировано и напугано" авиаударом ВВС Израиля по зданию с офисами СМИ в Газе.Ранее израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания в Газе, где, в частности, располагались офисы международных СМИ, в том числе агентства Ассошиэйтед Пресс. Сообщалось, что Израиль сделал "предупреждение", что в течение следующего часа его силы атакуют здание."Мы шокированы и напуганы тем фактом, что израильские военные выбрали в качестве цели в Газе здание, в котором находились офис агентства и другие новостные организации, и уничтожили его. Им давно было известно местонахождение нашего офиса, и они знали, что там находятся журналисты ... Мы едва избежали ужасных человеческих потерь", - приводит официальный сайт агентства слова Прюитта.Глава Ассошиэйтед Пресс подтвердил, что Израиль заранее предупредил агентство об авиаударе."В здании находилась десяток журналистов и фрилансеров, и, к счастью, мы смогли их вовремя эвакуировать", - отметил Прюитт.На данный момент агентство добивается получения дальнейшей информации от правительства Израиля и поддерживает связь с Государственным департаментом США."Мир будет в меньшей степени осведомлен о происходящем в Газе из-за того, что случилось сегодня", - заявил глава Ассошиэйтед Пресс.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Удар Израиля разрушил здание с офисами мировых СМИ в Газе
Удар четырех израильских ракет по 11-этажному зданию в секторе Газа, где располагаются офисы крупных мировых СМИ.
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обострение палестино-израильского конфликта, ввс израиля, сша, израиль, в мире

Главу AP шокировал удар Израиля по зданию с офисами СМИ

18:19 15.05.2021
 
© REUTERS / Mohammed SalemРазрушенное здания в Газе, где располагались офисы международных СМИ
Разрушенное здания в Газе, где располагались офисы международных СМИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава агентства Associated Press Гари Прюитт заявил, что агентство "шокировано и напугано" авиаударом ВВС Израиля по зданию с офисами СМИ в Газе.
Ранее израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания в Газе, где, в частности, располагались офисы международных СМИ, в том числе агентства Ассошиэйтед Пресс. Сообщалось, что Израиль сделал "предупреждение", что в течение следующего часа его силы атакуют здание.
"Мы шокированы и напуганы тем фактом, что израильские военные выбрали в качестве цели в Газе здание, в котором находились офис агентства и другие новостные организации, и уничтожили его. Им давно было известно местонахождение нашего офиса, и они знали, что там находятся журналисты ... Мы едва избежали ужасных человеческих потерь", - приводит официальный сайт агентства слова Прюитта.
Глава Ассошиэйтед Пресс подтвердил, что Израиль заранее предупредил агентство об авиаударе.
"В здании находилась десяток журналистов и фрилансеров, и, к счастью, мы смогли их вовремя эвакуировать", - отметил Прюитт.
На данный момент агентство добивается получения дальнейшей информации от правительства Израиля и поддерживает связь с Государственным департаментом США.
"Мир будет в меньшей степени осведомлен о происходящем в Газе из-за того, что случилось сегодня", - заявил глава Ассошиэйтед Пресс.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:56Инфографика
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
Инфографика
Посмотреть
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.
 
Обострение палестино-израильского конфликтаВВС ИзраиляСШАИзраильВ мире
 
 
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