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Главу AP шокировал удар Израиля по зданию с офисами СМИ
Главу AP шокировал удар Израиля по зданию с офисами СМИ
Глава агентства Associated Press Гари Прюитт заявил, что агентство "шокировано и напугано" авиаударом ВВС Израиля по зданию с офисами СМИ в Газе. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T18:19
2021-05-15T18:19
2021-05-15T18:19
обострение палестино-израильского конфликта
ввс израиля
сша
израиль
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава агентства Associated Press Гари Прюитт заявил, что агентство "шокировано и напугано" авиаударом ВВС Израиля по зданию с офисами СМИ в Газе.Ранее израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания в Газе, где, в частности, располагались офисы международных СМИ, в том числе агентства Ассошиэйтед Пресс. Сообщалось, что Израиль сделал "предупреждение", что в течение следующего часа его силы атакуют здание."Мы шокированы и напуганы тем фактом, что израильские военные выбрали в качестве цели в Газе здание, в котором находились офис агентства и другие новостные организации, и уничтожили его. Им давно было известно местонахождение нашего офиса, и они знали, что там находятся журналисты ... Мы едва избежали ужасных человеческих потерь", - приводит официальный сайт агентства слова Прюитта.Глава Ассошиэйтед Пресс подтвердил, что Израиль заранее предупредил агентство об авиаударе."В здании находилась десяток журналистов и фрилансеров, и, к счастью, мы смогли их вовремя эвакуировать", - отметил Прюитт.На данный момент агентство добивается получения дальнейшей информации от правительства Израиля и поддерживает связь с Государственным департаментом США."Мир будет в меньшей степени осведомлен о происходящем в Газе из-за того, что случилось сегодня", - заявил глава Ассошиэйтед Пресс.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Удар Израиля разрушил здание с офисами мировых СМИ в Газе
Удар четырех израильских ракет по 11-этажному зданию в секторе Газа, где располагаются офисы крупных мировых СМИ.
2021-05-15T18:19
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PT0M35S
РИА Новости
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РИА Новости
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обострение палестино-израильского конфликта, ввс израиля, сша, израиль, в мире
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Глава агентства Associated Press Гари Прюитт заявил, что агентство "шокировано и напугано" авиаударом ВВС Израиля
по зданию с офисами СМИ в Газе.
Ранее израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания в Газе, где, в частности, располагались офисы международных СМИ, в том числе агентства Ассошиэйтед Пресс. Сообщалось, что Израиль
сделал "предупреждение", что в течение следующего часа его силы атакуют здание.
"Мы шокированы и напуганы тем фактом, что израильские военные выбрали в качестве цели в Газе здание, в котором находились офис агентства и другие новостные организации, и уничтожили его. Им давно было известно местонахождение нашего офиса, и они знали, что там находятся журналисты ... Мы едва избежали ужасных человеческих потерь", - приводит официальный сайт
агентства слова Прюитта.
Глава Ассошиэйтед Пресс подтвердил, что Израиль заранее предупредил агентство об авиаударе.
"В здании находилась десяток журналистов и фрилансеров, и, к счастью, мы смогли их вовремя эвакуировать", - отметил Прюитт.
На данный момент агентство добивается получения дальнейшей информации от правительства Израиля и поддерживает связь с Государственным департаментом США
.
"Мир будет в меньшей степени осведомлен о происходящем в Газе из-за того, что случилось сегодня", - заявил глава Ассошиэйтед Пресс.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.