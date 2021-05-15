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При обстреле центрального района Израиля погиб один человек
При обстреле центрального района Израиля погиб один человек
Один человек погиб в городе Рамат-Ган в результате обстрела центрального района Израиля из сектора Газа, сообщила служба скорой помощи Маген Давид Адом. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T14:26
2021-05-15T14:26
2021-05-15T14:31
ашдод
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Один человек погиб в городе Рамат-Ган в результате обстрела центрального района Израиля из сектора Газа, сообщила служба скорой помощи Маген Давид Адом.Ранее полиция сообщила, что две ракеты, выпущенные из сектора Газа, упали в пригороде Тель-Авива. Ранее сирены воздушной тревоги дважды сработали в Тель-Авиве и пригороде, а также в городе Ашдод и в граничащих с сектором Газа районах.Пользователи соцсетей размещают фотографии попадания ракеты в припаркованную машину в пригороде Тель-Авива Рамат-Гане и в промзоне города Ришон-ле-Цион рядом с магазином сети Ikea.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ашдод, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, в мире