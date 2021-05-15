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При обстреле центрального района Израиля погиб один человек
При обстреле центрального района Израиля погиб один человек
Один человек погиб в городе Рамат-Ган в результате обстрела центрального района Израиля из сектора Газа, сообщила служба скорой помощи Маген Давид Адом. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T14:26
2021-05-15T14:31
ашдод
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Один человек погиб в городе Рамат-Ган в результате обстрела центрального района Израиля из сектора Газа, сообщила служба скорой помощи Маген Давид Адом.Ранее полиция сообщила, что две ракеты, выпущенные из сектора Газа, упали в пригороде Тель-Авива. Ранее сирены воздушной тревоги дважды сработали в Тель-Авиве и пригороде, а также в городе Ашдод и в граничащих с сектором Газа районах.Пользователи соцсетей размещают фотографии попадания ракеты в припаркованную машину в пригороде Тель-Авива Рамат-Гане и в промзоне города Ришон-ле-Цион рядом с магазином сети Ikea.
ашдод
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ашдод, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, в мире

При обстреле центрального района Израиля погиб один человек

14:26 15.05.2021 (обновлено: 14:31 15.05.2021)
 
© REUTERS / Amir CohenИзраильские военные ​недалеко от границы между Израилем и сектором Газа
Израильские военные ​недалеко от границы между Израилем и сектором Газа - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© REUTERS / Amir Cohen
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Один человек погиб в городе Рамат-Ган в результате обстрела центрального района Израиля из сектора Газа, сообщила служба скорой помощи Маген Давид Адом.

"После сигналов тревоги в Гуш-Дане (центральном районе Израиля - ред.) во время проверки 50-летний мужчина был найден в тяжелом состоянии без сознания. После попыток реанимации врачи зафиксировали смерть", - говорится в сообщении медиков.

Ранее полиция сообщила, что две ракеты, выпущенные из сектора Газа, упали в пригороде Тель-Авива. Ранее сирены воздушной тревоги дважды сработали в Тель-Авиве и пригороде, а также в городе Ашдод и в граничащих с сектором Газа районах.
Пользователи соцсетей размещают фотографии попадания ракеты в припаркованную машину в пригороде Тель-Авива Рамат-Гане и в промзоне города Ришон-ле-Цион рядом с магазином сети Ikea.
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АшдодТель-АвивОбострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуИзраильВ мире
 
 
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