https://ria.ru/20210515/izrail-1732443183.html

При обстреле центрального района Израиля погиб один человек

При обстреле центрального района Израиля погиб один человек

Один человек погиб в городе Рамат-Ган в результате обстрела центрального района Израиля из сектора Газа, сообщила служба скорой помощи Маген Давид Адом. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T14:26

2021-05-15T14:26

2021-05-15T14:31

ашдод

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Один человек погиб в городе Рамат-Ган в результате обстрела центрального района Израиля из сектора Газа, сообщила служба скорой помощи Маген Давид Адом.Ранее полиция сообщила, что две ракеты, выпущенные из сектора Газа, упали в пригороде Тель-Авива. Ранее сирены воздушной тревоги дважды сработали в Тель-Авиве и пригороде, а также в городе Ашдод и в граничащих с сектором Газа районах.Пользователи соцсетей размещают фотографии попадания ракеты в припаркованную машину в пригороде Тель-Авива Рамат-Гане и в промзоне города Ришон-ле-Цион рядом с магазином сети Ikea.

ашдод

тель-авив

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ашдод, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, в мире