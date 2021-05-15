https://ria.ru/20210515/izrail-1732437558.html

В Израиле с начала беспорядков задержали 900 человек

В Израиле с начала беспорядков задержали 900 человек

Почти 900 человек задержаны полицией с начала массовых беспорядков в израильских городах, в ходе протестов пострадали 265 полицейских, в настоящее время... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T13:23

2021-05-15T13:23

2021-05-15T13:23

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

акко

тель-авив

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Почти 900 человек задержаны полицией с начала массовых беспорядков в израильских городах, в ходе протестов пострадали 265 полицейских, в настоящее время безопасность в Израиле обеспечивают 15 тысяч сотрудников правоохранительных органов, сообщил журналистам официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.Массовые беспорядки с столкновения на националистической почве продолжились в разных городах Израиля минувшей ночью, в пригороде Тель-Авива Яффо бутылка с горючей смесью была брошена в дом арабской семьи, ребенок госпитализирован с серьезными ожогами, в деревне Кана на севере страны масштабные волнения вспыхнули из-за ареста одного из лидеров "Исламского движения", в Лоде полиция предотвращала столкновения между арабской и еврейской молодежью. В городе Акко на севере страны погромщики подожгли театр, считающийся символом мирного сосуществования евреев и арабов. Пожар удалось потушить, сообщает портал ynet, но зданию был нанесён значительный ущерб.Вечером в среду протесты, переросшие в столкновения с полицией, вспыхнули в десятках израильских городов. В Акко местные арабы забросали камнями полицейский участок, а также с камнями и железными прутьями напали на мужчину, который был госпитализирован в критическом состоянии. В городе Бат-Ям, по данным СМИ, десятки представителей еврейских радикалов громили принадлежащие арабам магазины и кафе, на набережной толпа жестоко избила мужчину на почве национальной ненависти.В ночь на вторник беспорядки вспыхнули в 40 израильских населенных пунктах, настоящие погромы произошли в Лоде - городе со значительной долей арабского населения, расположенном к юго-востоку от Тель-Авива, где радикалы сожгли десятки автомобилей, разгромили здание рынка и местной еврейской школы.

https://ria.ru/20210515/izrail-1732431356.html

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тель-авив

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, акко, тель-авив, израиль, в мире