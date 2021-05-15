Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210515/izrail-1732431356.html
"Поджоги и погромы". Полиция рассказала об обстановке в Израиле
"Поджоги и погромы". Полиция рассказала об обстановке в Израиле
Массовые беспорядки и столкновения продолжились в разных городах Израиля минувшей ночью, в пригороде Тель-Авива Яффо бутылка с горючей смесью была брошена в дом РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T12:12
2021-05-15T12:12
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
акко
тель-авив
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732247686_0:314:3070:2041_1920x0_80_0_0_f9507e546abbb047ba5ca8115c7bdfb3.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Массовые беспорядки и столкновения продолжились в разных городах Израиля минувшей ночью, в пригороде Тель-Авива Яффо бутылка с горючей смесью была брошена в дом арабской семьи в Яффо, ребенок госпитализирован с серьезными ожогами, в деревне Кана на севере масштабные волнения вспыхнули из-за ареста одного из лидеров "Исламского движения", в Лоде полиция предотвращала столкновения между арабской и еврейской молодежью, рассказал РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман."В ночные часы мы получили сообщения о том, что бутылка с зажигательной смесью была брошена в дом в центре Яффо. Там проживало арабское население. Двенадцатилетний мальчик пострадал, ведётся интенсивное следствие", - рассказал Зингераман, отметив, что пока рано делать выводы о том, кто стоит за этим преступлением. Медики службы скорой помощи сообщают, что ребёнок госпитализирован с серьезными ожогами.Серьезные волнения вспыхнули минувшей ночью в деревне Кфар Кана, где полиция по подозрению в призывах к беспорядкам арестовала одного из местных исламских лидеров."На севере в деревне Кфар Кана был задержан заместитель руководителя "Исламского движения" Камаль Хатиб, который подозревается в подстрекательствах к массовым волнениям и беспорядкам. Во время его задержания десятки жителей Кфар Кана нападали на полицейских, в них летели камни и булыжники, была стрельба. Пришлось долго работать, чтобы усмирить толпу", - рассказал представитель полиции.В городе Акко на севере страны погромщики подожгли театр, считающийся символом мирного сосуществования евреев и арабов. Пожар удалось потушить, сообщает портал ynet, но зданию был нанесён значительный ущерб. По сообщениям СМИ, полиция перегородила улицы Акко бетонными блоками, чтобы остановить беспорядки и погромы. Серьезные усилия по предотвращению массовых столкновений полиция предпринимала в Лоде, где в ночь на среду толпа разгромила рынок, здание еврейской школы и сожгла десятки автомобилей. В городе продолжает действовать чрезвычайное положение."В Лоде действовал комендантский час, 24 человека задержаны, были произведены обыски у подозреваемых в том, что они были зачинщиками беспорядков. У полиции было много работы, чтобы не допустить в Лод молодых людей еврейской национальности, которые собирались проникнуть в город для участия в столкновениях с арабской молодежью. Для этого въезды в Лод были перекрыты, их охраняло большое количество полицейских", - рассказал собеседник агентства.Вечером в среду протесты, переросшие в столкновения с полицией, вспыхнули в десятках израильских городов. В Акко местные арабы забросали камнями полицейский участок, а также с камнями и железными прутьями напали на мужчину, который был госпитализирован в критическом состоянии. В городе Бат-Ям, по данным СМИ, десятки представителей еврейских радикалов громили принадлежащие арабам магазины и кафе, на набережной толпа жестоко избила мужчину на почве национальной ненависти.В ночь на вторник беспорядки вспыхнули в 40 израильских населенных пунктах, настоящие погромы произошли в Лоде - городе со значительной долей арабского населения, расположенном к юго-востоку от Тель-Авива.
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
акко
тель-авив
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732247686_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_1a6e2c009e394eed54c9d92612c41251.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, акко, тель-авив, израиль, в мире

"Поджоги и погромы". Полиция рассказала об обстановке в Израиле

12:12 15.05.2021
 
© REUTERS / Amir CohenПоследствия обстрела с территории сектора Газа по Ашкелону, Израиль
Последствия обстрела с территории сектора Газа по Ашкелону, Израиль - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© REUTERS / Amir Cohen
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Массовые беспорядки и столкновения продолжились в разных городах Израиля минувшей ночью, в пригороде Тель-Авива Яффо бутылка с горючей смесью была брошена в дом арабской семьи в Яффо, ребенок госпитализирован с серьезными ожогами, в деревне Кана на севере масштабные волнения вспыхнули из-за ареста одного из лидеров "Исламского движения", в Лоде полиция предотвращала столкновения между арабской и еврейской молодежью, рассказал РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.
"В ночные часы мы получили сообщения о том, что бутылка с зажигательной смесью была брошена в дом в центре Яффо. Там проживало арабское население. Двенадцатилетний мальчик пострадал, ведётся интенсивное следствие", - рассказал Зингераман, отметив, что пока рано делать выводы о том, кто стоит за этим преступлением. Медики службы скорой помощи сообщают, что ребёнок госпитализирован с серьезными ожогами.
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
08:00
Враги стали друзьями. Что на самом деле творится в Израиле и секторе Газа
Серьезные волнения вспыхнули минувшей ночью в деревне Кфар Кана, где полиция по подозрению в призывах к беспорядкам арестовала одного из местных исламских лидеров.
"На севере в деревне Кфар Кана был задержан заместитель руководителя "Исламского движения" Камаль Хатиб, который подозревается в подстрекательствах к массовым волнениям и беспорядкам. Во время его задержания десятки жителей Кфар Кана нападали на полицейских, в них летели камни и булыжники, была стрельба. Пришлось долго работать, чтобы усмирить толпу", - рассказал представитель полиции.
В городе Акко на севере страны погромщики подожгли театр, считающийся символом мирного сосуществования евреев и арабов. Пожар удалось потушить, сообщает портал ynet, но зданию был нанесён значительный ущерб. По сообщениям СМИ, полиция перегородила улицы Акко бетонными блоками, чтобы остановить беспорядки и погромы. Серьезные усилия по предотвращению массовых столкновений полиция предпринимала в Лоде, где в ночь на среду толпа разгромила рынок, здание еврейской школы и сожгла десятки автомобилей. В городе продолжает действовать чрезвычайное положение.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 18:56Инфографика
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
Инфографика
Посмотреть
"В Лоде действовал комендантский час, 24 человека задержаны, были произведены обыски у подозреваемых в том, что они были зачинщиками беспорядков. У полиции было много работы, чтобы не допустить в Лод молодых людей еврейской национальности, которые собирались проникнуть в город для участия в столкновениях с арабской молодежью. Для этого въезды в Лод были перекрыты, их охраняло большое количество полицейских", - рассказал собеседник агентства.
Вечером в среду протесты, переросшие в столкновения с полицией, вспыхнули в десятках израильских городов. В Акко местные арабы забросали камнями полицейский участок, а также с камнями и железными прутьями напали на мужчину, который был госпитализирован в критическом состоянии. В городе Бат-Ям, по данным СМИ, десятки представителей еврейских радикалов громили принадлежащие арабам магазины и кафе, на набережной толпа жестоко избила мужчину на почве национальной ненависти.
В ночь на вторник беспорядки вспыхнули в 40 израильских населенных пунктах, настоящие погромы произошли в Лоде - городе со значительной долей арабского населения, расположенном к юго-востоку от Тель-Авива.
Огонь, потери, разрушения: последствия обстрелов в Израиле и секторе Газа
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

Последствия израильского авиаудара по Газе
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© REUTERS / Suhaib Salem

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

Последствия израильского авиаудара по Газе
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Amir Cohen

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
© REUTERS / Nir Elias

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

Израильский полицейский во время сирены в Ашкелон
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
© AP Photo / Hatem Moussa

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

Последствия израильского авиаудара по Газе
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
© REUTERS / Suhaib Salem

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

Последствия израильского авиаудара по Газе
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Avi Roccah

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

Разрушенное здание в Ашдоде, Израиль
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
© REUTERS / Nir Elias

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Jack Guez

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

Снаряд, выпущенный из сектора Газа, в Ашкелоне, Израиль
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
© REUTERS / Nir Elias

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

Горящий автомобиль в Ашкелоне, Израиль
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Mohammed Abed

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

Последствия израильского авиаудара по Газе
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

Последствия израильского авиаудара по Газе
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуАккоТель-АвивИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45"Вызывает болезнь почек": врач рассказала об опасном маринаде для шашлыка
02:42В секторе Газа сообщили о погибших после обстрела ВВС Израиля
02:42Посол Чехии прокомментировал включение страны в черный список
02:15Журналист, взявший у Обамы интервью в 11 лет, умер в 23 года
02:15Юрист назвала бесплатные медицинские услуги, о которых никто не знает
02:12Жириновский "закрыл" шоу "Вечерний Ургант" в прямом эфире
02:10Россиянам объяснили, как одной фразой разоблачить телефонного мошенника
02:09Эксперт объяснил, чем новые правила WhatsApp опасны для пользователей
02:08Депутат Госдумы назвал "потрясающей" реакцию Европы по Медведчуку
02:04Россиян предупредили о похолодании
01:57Источники сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по городам сектора Газа
01:43Лидер украинской группы "Нервы" устроил драку в Москве
01:37В Лондоне на акции в поддержку Палестины пострадали девять полицейских
01:34В Нью-Йорке началось шествие в поддержку Палестины
01:28Город Газа остался без электричества после серии взрывов
01:15Финансист подсказал, как заработать на падении рубля
01:14Генсек ООН прокомментировал авиаудар по редакциям СМИ в Газе
00:53В Нью-Йорке проходит акция в поддержку Палестины
00:42Telegram заблокировал канал военного крыла ХАМАС
00:39Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло 360 человек
Лента новостейМолния