"Поджоги и погромы". Полиция рассказала об обстановке в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Массовые беспорядки и столкновения продолжились в разных городах Израиля минувшей ночью, в пригороде Тель-Авива Яффо бутылка с горючей смесью была брошена в дом арабской семьи в Яффо, ребенок госпитализирован с серьезными ожогами, в деревне Кана на севере масштабные волнения вспыхнули из-за ареста одного из лидеров "Исламского движения", в Лоде полиция предотвращала столкновения между арабской и еврейской молодежью, рассказал РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман."В ночные часы мы получили сообщения о том, что бутылка с зажигательной смесью была брошена в дом в центре Яффо. Там проживало арабское население. Двенадцатилетний мальчик пострадал, ведётся интенсивное следствие", - рассказал Зингераман, отметив, что пока рано делать выводы о том, кто стоит за этим преступлением. Медики службы скорой помощи сообщают, что ребёнок госпитализирован с серьезными ожогами.Серьезные волнения вспыхнули минувшей ночью в деревне Кфар Кана, где полиция по подозрению в призывах к беспорядкам арестовала одного из местных исламских лидеров."На севере в деревне Кфар Кана был задержан заместитель руководителя "Исламского движения" Камаль Хатиб, который подозревается в подстрекательствах к массовым волнениям и беспорядкам. Во время его задержания десятки жителей Кфар Кана нападали на полицейских, в них летели камни и булыжники, была стрельба. Пришлось долго работать, чтобы усмирить толпу", - рассказал представитель полиции.В городе Акко на севере страны погромщики подожгли театр, считающийся символом мирного сосуществования евреев и арабов. Пожар удалось потушить, сообщает портал ynet, но зданию был нанесён значительный ущерб. По сообщениям СМИ, полиция перегородила улицы Акко бетонными блоками, чтобы остановить беспорядки и погромы. Серьезные усилия по предотвращению массовых столкновений полиция предпринимала в Лоде, где в ночь на среду толпа разгромила рынок, здание еврейской школы и сожгла десятки автомобилей. В городе продолжает действовать чрезвычайное положение."В Лоде действовал комендантский час, 24 человека задержаны, были произведены обыски у подозреваемых в том, что они были зачинщиками беспорядков. У полиции было много работы, чтобы не допустить в Лод молодых людей еврейской национальности, которые собирались проникнуть в город для участия в столкновениях с арабской молодежью. Для этого въезды в Лод были перекрыты, их охраняло большое количество полицейских", - рассказал собеседник агентства.Вечером в среду протесты, переросшие в столкновения с полицией, вспыхнули в десятках израильских городов. В Акко местные арабы забросали камнями полицейский участок, а также с камнями и железными прутьями напали на мужчину, который был госпитализирован в критическом состоянии. В городе Бат-Ям, по данным СМИ, десятки представителей еврейских радикалов громили принадлежащие арабам магазины и кафе, на набережной толпа жестоко избила мужчину на почве национальной ненависти.В ночь на вторник беспорядки вспыхнули в 40 израильских населенных пунктах, настоящие погромы произошли в Лоде - городе со значительной долей арабского населения, расположенном к юго-востоку от Тель-Авива.
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Массовые беспорядки и столкновения продолжились в разных городах Израиля минувшей ночью, в пригороде Тель-Авива Яффо бутылка с горючей смесью была брошена в дом арабской семьи в Яффо, ребенок госпитализирован с серьезными ожогами, в деревне Кана на севере масштабные волнения вспыхнули из-за ареста одного из лидеров "Исламского движения", в Лоде полиция предотвращала столкновения между арабской и еврейской молодежью, рассказал РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.
"В ночные часы мы получили сообщения о том, что бутылка с зажигательной смесью была брошена в дом в центре Яффо. Там проживало арабское население. Двенадцатилетний мальчик пострадал, ведётся интенсивное следствие", - рассказал Зингераман, отметив, что пока рано делать выводы о том, кто стоит за этим преступлением. Медики службы скорой помощи сообщают, что ребёнок госпитализирован с серьезными ожогами.
Серьезные волнения вспыхнули минувшей ночью в деревне Кфар Кана, где полиция по подозрению в призывах к беспорядкам арестовала одного из местных исламских лидеров.
"На севере в деревне Кфар Кана был задержан заместитель руководителя "Исламского движения" Камаль Хатиб, который подозревается в подстрекательствах к массовым волнениям и беспорядкам. Во время его задержания десятки жителей Кфар Кана нападали на полицейских, в них летели камни и булыжники, была стрельба. Пришлось долго работать, чтобы усмирить толпу", - рассказал представитель полиции.
В городе Акко на севере страны погромщики подожгли театр, считающийся символом мирного сосуществования евреев и арабов. Пожар удалось потушить, сообщает портал ynet, но зданию был нанесён значительный ущерб. По сообщениям СМИ, полиция перегородила улицы Акко бетонными блоками, чтобы остановить беспорядки и погромы. Серьезные усилия по предотвращению массовых столкновений полиция предпринимала в Лоде, где в ночь на среду толпа разгромила рынок, здание еврейской школы и сожгла десятки автомобилей. В городе продолжает действовать чрезвычайное положение.
"В Лоде действовал комендантский час, 24 человека задержаны, были произведены обыски у подозреваемых в том, что они были зачинщиками беспорядков. У полиции было много работы, чтобы не допустить в Лод молодых людей еврейской национальности, которые собирались проникнуть в город для участия в столкновениях с арабской молодежью. Для этого въезды в Лод были перекрыты, их охраняло большое количество полицейских", - рассказал собеседник агентства.
Вечером в среду протесты, переросшие в столкновения с полицией, вспыхнули в десятках израильских городов. В Акко местные арабы забросали камнями полицейский участок, а также с камнями и железными прутьями напали на мужчину, который был госпитализирован в критическом состоянии. В городе Бат-Ям, по данным СМИ, десятки представителей еврейских радикалов громили принадлежащие арабам магазины и кафе, на набережной толпа жестоко избила мужчину на почве национальной ненависти.
В ночь на вторник беспорядки вспыхнули в 40 израильских населенных пунктах, настоящие погромы произошли в Лоде - городе со значительной долей арабского населения, расположенном к юго-востоку от Тель-Авива.
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