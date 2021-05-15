Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210515/ispaniya-1732471665.html
В Испании прошли акции в поддержку палестинцев
В Испании прошли акции в поддержку палестинцев
Акции в поддержку Палестины состоялись в различных городах Испании, в Мадриде в ней приняли участие несколько тысяч человек. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T19:50
2021-05-15T19:50
аранча гонсалес лайя
альмерия
испанская социалистическая рабочая партия
бильбао
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732471642_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_7fed0a30d420bcc3360ae340f1360c5f.jpg
МАДРИД, 15 мая – РИА Новости. Акции в поддержку Палестины состоялись в различных городах Испании, в Мадриде в ней приняли участие несколько тысяч человек.Участники акции прошли по улицам столицы от площади Карла V до Пуэрта-дель-Соль. В руках участников были палестинские флаги.Демонстрации приурочены к 73-й годовщине Накбы - палестинской национальной катастрофы, совпавшей с основанием Израиля.Акции в поддержку Палестины состоялись также в Альмерии, Кордобе, Гранаде, Лериде, Бильбао, Сан-Себастьяне, Барселоне, Сарагосе, Хихоне, Жироне.Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя в субботу вновь призвала к переговорам и диалогу, она считает, что Европа должна более активно участвовать в переговорах. "Некоторые думали, что достаточно улучшить отношения Израиля со своими соседями, важно, чтобы они улучшились, но этого недостаточно. Конфликт существует и надо решать его через диалог и переговоры", - заявила Лайя в субботу на мероприятии, организованном Испанской социалистической рабочей партией.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.
альмерия
бильбао
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Афинах на акции в поддержку Палестины применили газ и водометы
Газ с водометами в субботу применяли и в Афинах. На акции в поддержку Палестины у посольства Израиля участники стали бросать в полицию камни, правоохранители ответили.
2021-05-15T19:50
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732471642_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4bf2f009e90c0de50fe0b6f66259eb81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аранча гонсалес лайя, альмерия, испанская социалистическая рабочая партия, бильбао, испания, в мире

В Испании прошли акции в поддержку палестинцев

19:50 15.05.2021
 
© AP Photo / Paul WhiteДемонстрация в поддержку Палестины в Мадриде
Демонстрация в поддержку Палестины в Мадриде - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© AP Photo / Paul White
Читать ria.ru в
МАДРИД, 15 мая – РИА Новости. Акции в поддержку Палестины состоялись в различных городах Испании, в Мадриде в ней приняли участие несколько тысяч человек.
Участники акции прошли по улицам столицы от площади Карла V до Пуэрта-дель-Соль. В руках участников были палестинские флаги.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:56Инфографика
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
Инфографика
Посмотреть
Демонстрации приурочены к 73-й годовщине Накбы - палестинской национальной катастрофы, совпавшей с основанием Израиля.
Акции в поддержку Палестины состоялись также в Альмерии, Кордобе, Гранаде, Лериде, Бильбао, Сан-Себастьяне, Барселоне, Сарагосе, Хихоне, Жироне.
Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя в субботу вновь призвала к переговорам и диалогу, она считает, что Европа должна более активно участвовать в переговорах. "Некоторые думали, что достаточно улучшить отношения Израиля со своими соседями, важно, чтобы они улучшились, но этого недостаточно. Конфликт существует и надо решать его через диалог и переговоры", - заявила Лайя в субботу на мероприятии, организованном Испанской социалистической рабочей партией.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.
 
Аранча Гонсалес ЛайяАльмерияИспанская социалистическая рабочая партияБильбаоИспанияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45"Вызывает болезнь почек": врач рассказала об опасном маринаде для шашлыка
02:42В секторе Газа сообщили о погибших после обстрела ВВС Израиля
02:42Посол Чехии прокомментировал включение страны в черный список
02:15Журналист, взявший у Обамы интервью в 11 лет, умер в 23 года
02:15Юрист назвала бесплатные медицинские услуги, о которых никто не знает
02:12Жириновский "закрыл" шоу "Вечерний Ургант" в прямом эфире
02:10Россиянам объяснили, как одной фразой разоблачить телефонного мошенника
02:09Эксперт объяснил, чем новые правила WhatsApp опасны для пользователей
02:08Депутат Госдумы назвал "потрясающей" реакцию Европы по Медведчуку
02:04Россиян предупредили о похолодании
01:57Источники сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по городам сектора Газа
01:43Лидер украинской группы "Нервы" устроил драку в Москве
01:37В Лондоне на акции в поддержку Палестины пострадали девять полицейских
01:34В Нью-Йорке началось шествие в поддержку Палестины
01:28Город Газа остался без электричества после серии взрывов
01:15Финансист подсказал, как заработать на падении рубля
01:14Генсек ООН прокомментировал авиаудар по редакциям СМИ в Газе
00:53В Нью-Йорке проходит акция в поддержку Палестины
00:42Telegram заблокировал канал военного крыла ХАМАС
00:39Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло 360 человек
Лента новостейМолния