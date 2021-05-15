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В Испании прошли акции в поддержку палестинцев

В Испании прошли акции в поддержку палестинцев

Акции в поддержку Палестины состоялись в различных городах Испании, в Мадриде в ней приняли участие несколько тысяч человек. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T19:50

2021-05-15T19:50

2021-05-15T19:50

аранча гонсалес лайя

альмерия

испанская социалистическая рабочая партия

бильбао

испания

в мире

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МАДРИД, 15 мая – РИА Новости. Акции в поддержку Палестины состоялись в различных городах Испании, в Мадриде в ней приняли участие несколько тысяч человек.Участники акции прошли по улицам столицы от площади Карла V до Пуэрта-дель-Соль. В руках участников были палестинские флаги.Демонстрации приурочены к 73-й годовщине Накбы - палестинской национальной катастрофы, совпавшей с основанием Израиля.Акции в поддержку Палестины состоялись также в Альмерии, Кордобе, Гранаде, Лериде, Бильбао, Сан-Себастьяне, Барселоне, Сарагосе, Хихоне, Жироне.Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя в субботу вновь призвала к переговорам и диалогу, она считает, что Европа должна более активно участвовать в переговорах. "Некоторые думали, что достаточно улучшить отношения Израиля со своими соседями, важно, чтобы они улучшились, но этого недостаточно. Конфликт существует и надо решать его через диалог и переговоры", - заявила Лайя в субботу на мероприятии, организованном Испанской социалистической рабочей партией.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.

альмерия

бильбао

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Афинах на акции в поддержку Палестины применили газ и водометы Газ с водометами в субботу применяли и в Афинах. На акции в поддержку Палестины у посольства Израиля участники стали бросать в полицию камни, правоохранители ответили. 2021-05-15T19:50 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аранча гонсалес лайя, альмерия, испанская социалистическая рабочая партия, бильбао, испания, в мире