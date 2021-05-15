https://ria.ru/20210515/iowa-1732356615.html
Группа IOWA выпустила сингл
Группа IOWA выпустила сингл
Группа IOWA выпустила новую песню, об этом на своей странице в Instagram сообщила солистка коллектива Катя Иванчикова. Трек называется "Бросай". РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T02:36
2021-05-15T02:36
2021-05-15T02:36
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Группа IOWA выпустила новую песню, об этом на своей странице в Instagram сообщила солистка коллектива Катя Иванчикова. Трек называется "Бросай"."Как всегда супер В сердце В мозг Обожаю Твоя энергия сквозь экран", "Кайф", "Попала в меня! Нравитсаааа", — отреагировали подписчики в Instagram на пост певицы. Группа IOWA была основана в 2007 году в Могилеве. В 2015 году коллектив получил "Золотой граммофон" за песню "Улыбайся".
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iowa, музыка, новости культуры, шоу-бизнес
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
Группа IOWA выпустила новую песню, об этом на своей странице в Instagram сообщила
солистка коллектива Катя Иванчикова. Трек называется "Бросай".
"Песня "Бросай" вовсе не о расставании, это песня о борьбе, о постоянном сражении за любовь. О вере, что ее огонь никогда не погаснет!", — говорит Катя Иванчикова.
"Как всегда супер В сердце В мозг Обожаю Твоя энергия сквозь экран", "Кайф", "Попала в меня! Нравитсаааа", — отреагировали подписчики в Instagram на пост певицы.
Группа IOWA была основана в 2007 году в Могилеве. В 2015 году коллектив получил "Золотой граммофон" за песню "Улыбайся".