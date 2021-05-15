https://ria.ru/20210515/iowa-1732356615.html

Группа IOWA выпустила сингл

Группа IOWA выпустила сингл

Группа IOWA выпустила новую песню, об этом на своей странице в Instagram сообщила солистка коллектива Катя Иванчикова. Трек называется "Бросай". РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T02:36

2021-05-15T02:36

2021-05-15T02:36

культура

iowa

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Группа IOWA выпустила новую песню, об этом на своей странице в Instagram сообщила солистка коллектива Катя Иванчикова. Трек называется "Бросай"."Как всегда супер В сердце В мозг Обожаю Твоя энергия сквозь экран", "Кайф", "Попала в меня! Нравитсаааа", — отреагировали подписчики в Instagram на пост певицы. Группа IOWA была основана в 2007 году в Могилеве. В 2015 году коллектив получил "Золотой граммофон" за песню "Улыбайся".

https://ria.ru/20200530/1571846727.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

iowa, музыка, новости культуры, шоу-бизнес