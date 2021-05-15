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В Москве шесть человек пострадали из-за шквалистого ветра и грозы
В Москве шесть человек пострадали из-за шквалистого ветра и грозы
В Москве шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от шквалистого ветра и грозы, сообщили РИА Новости в экстренных службах города. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T23:36
2021-05-15T23:56
россия
восточный административный округ (москва)
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Москве шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от шквалистого ветра и грозы, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.В последние дни в Москве действует желтый уровень погодной опасности.Сообщалось, что коммунальные службы оперативно устраняют последствия непогоды.
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россия
восточный административный округ (москва)
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россия, восточный административный округ (москва), происшествия, москва

В Москве шесть человек пострадали из-за шквалистого ветра и грозы

23:36 15.05.2021 (обновлено: 23:56 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Москве шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от шквалистого ветра и грозы, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.

"Северный административный округ: четыре человека, из них один ребенок. Падение забора — один человек. Западный административный округ: падение балконного стекла — один человек. Восточный административный округ — падение дерева, один человек госпитализирован", — говорится в сообщении.

В последние дни в Москве действует желтый уровень погодной опасности.
Сообщалось, что коммунальные службы оперативно устраняют последствия непогоды.
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