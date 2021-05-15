https://ria.ru/20210515/groza-1732484260.html

В Москве шесть человек пострадали из-за шквалистого ветра и грозы

В Москве шесть человек пострадали из-за шквалистого ветра и грозы

В Москве шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от шквалистого ветра и грозы, сообщили РИА Новости в экстренных службах города. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T23:36

2021-05-15T23:36

2021-05-15T23:56

россия

восточный административный округ (москва)

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Москве шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от шквалистого ветра и грозы, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.В последние дни в Москве действует желтый уровень погодной опасности.Сообщалось, что коммунальные службы оперативно устраняют последствия непогоды.

https://ria.ru/20210512/pogoda-1731912794.html

россия

восточный административный округ (москва)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, восточный административный округ (москва), происшествия, москва