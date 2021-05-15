https://ria.ru/20210515/groza-1732484260.html
В Москве шесть человек пострадали из-за шквалистого ветра и грозы
В Москве шесть человек пострадали из-за шквалистого ветра и грозы
В Москве шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от шквалистого ветра и грозы, сообщили РИА Новости в экстренных службах города. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T23:36
2021-05-15T23:36
2021-05-15T23:56
россия
восточный административный округ (москва)
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Москве шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от шквалистого ветра и грозы, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.В последние дни в Москве действует желтый уровень погодной опасности.Сообщалось, что коммунальные службы оперативно устраняют последствия непогоды.
https://ria.ru/20210512/pogoda-1731912794.html
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россия, восточный административный округ (москва), происшествия, москва