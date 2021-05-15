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В Греции применили водометы против демонстрантов у посольства Израиля

В Греции применили водометы против демонстрантов у посольства Израиля

Полиция Греции применила слезоточивый газ и водометы против участников демонстрации возле посольства Израиля, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T18:33

2021-05-15T18:33

2021-05-15T19:08

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АФИНЫ, 15 мая - РИА Новости. Полиция Греции применила слезоточивый газ и водометы против участников демонстрации возле посольства Израиля, передаёт корреспондент РИА Новости.Демонстрация в поддержку Палестины была организована внепарламентскими левыми партиями и организациями, в ней участвовала палестинская диаспора.В ходе демонстрации ее участники стали бросать камни в полицию, которая ответила водомётами и слезоточивым газом.Полиция Греции начала задерживать участников демонстрации в поддержку палестинцев возле посольства Израиля в Афинах, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, уже задержаны минимум три человека.Демонстрация в поддержку Палестины прошла в Салониках.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.

https://ria.ru/20210515/serbiya-1732461612.html

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В Афинах на акции в поддержку Палестины применили газ и водометы Газ с водометами в субботу применяли и в Афинах. На акции в поддержку Палестины у посольства Израиля участники стали бросать в полицию камни, правоохранители ответили. 2021-05-15T18:33 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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