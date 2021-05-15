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Правительство одобрило генеральные схемы развития газовой и нефтяной сфер
Правительство одобрило генеральные схемы развития газовой и нефтяной сфер
Правительство РФ одобрило проекты генеральных схем развития нефтяной и газовой отраслей России до 2035 года, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T12:16
2021-05-15T13:00
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россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проекты генеральных схем развития нефтяной и газовой отраслей России до 2035 года, сообщается на сайте кабмина.Целью разработки первой генсхемы является определение экономически обоснованных направлений развития нефтяной отрасли. В документе конкретизируется целевое видение перспективного развития нефтяной отрасли РФ, заложенное в Энергетической стратегии до 2035 года.Целью разработки генсхемы по газу является определение экономически обоснованных направлений развития газовой отрасли для обеспечения надежного газоснабжения существующих и перспективных потребителей, выполнения обязательств по межправительственным соглашениям и заключенным контрактам на поставку газа, а также реализации мероприятий по расширению новых его поставок на внешний рынок. В ней также конкретизируется целевое видение перспективного развития отрасли, заложенное в Энергостратегии-2035.Как отмечалось в апреле в обновленном проекте генсхемы по газу, который имеется в распоряжении РИА Новости, добыча газа в России к 2035 году может составить от 838,3 миллиарда кубометров до 1,048 триллиона кубометров в зависимости от сценария - низкого, среднего или высокого. Экспорт газа из России (включая трубопроводный экспорт и поставки СПГ) может оказаться к 2035 году в диапазоне от 330 до 472 миллиардов кубометров.Потребление природного газа в России к 2035 году по низкому сценарию составит 535,9 миллиарда кубометров, среднему сценарию – 562,1 миллиарда кубометров, высокому – 603,5 миллиарда.Кроме того, Минэнерго ожидает суммарный объем поставок СПГ из России к 2035 году на уровне от 88,2 до 156,5 миллиарда кубометров в зависимости от сценария. Доля СПГ совокупном экспорте газа из России к 2035 году может составить 26,1–32,6%.
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цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, правительство рф, экономика

Правительство одобрило генеральные схемы развития газовой и нефтяной сфер

12:16 15.05.2021 (обновлено: 13:00 15.05.2021)
 
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проекты генеральных схем развития нефтяной и газовой отраслей России до 2035 года, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект генеральной схемы развития нефтяной отрасли РФ на период до 2035 года ... одобрить проект генеральной схемы развития газовой отрасли РФ на период до 2035 года", - говорится в сообщении.
Целью разработки первой генсхемы является определение экономически обоснованных направлений развития нефтяной отрасли. В документе конкретизируется целевое видение перспективного развития нефтяной отрасли РФ, заложенное в Энергетической стратегии до 2035 года.
Целью разработки генсхемы по газу является определение экономически обоснованных направлений развития газовой отрасли для обеспечения надежного газоснабжения существующих и перспективных потребителей, выполнения обязательств по межправительственным соглашениям и заключенным контрактам на поставку газа, а также реализации мероприятий по расширению новых его поставок на внешний рынок. В ней также конкретизируется целевое видение перспективного развития отрасли, заложенное в Энергостратегии-2035.
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Как отмечалось в апреле в обновленном проекте генсхемы по газу, который имеется в распоряжении РИА Новости, добыча газа в России к 2035 году может составить от 838,3 миллиарда кубометров до 1,048 триллиона кубометров в зависимости от сценария - низкого, среднего или высокого. Экспорт газа из России (включая трубопроводный экспорт и поставки СПГ) может оказаться к 2035 году в диапазоне от 330 до 472 миллиардов кубометров.
Потребление природного газа в России к 2035 году по низкому сценарию составит 535,9 миллиарда кубометров, среднему сценарию – 562,1 миллиарда кубометров, высокому – 603,5 миллиарда.
Кроме того, Минэнерго ожидает суммарный объем поставок СПГ из России к 2035 году на уровне от 88,2 до 156,5 миллиарда кубометров в зависимости от сценария. Доля СПГ совокупном экспорте газа из России к 2035 году может составить 26,1–32,6%.
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