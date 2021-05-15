https://ria.ru/20210515/genskhemy-1732431669.html

Правительство одобрило генеральные схемы развития газовой и нефтяной сфер

Правительство одобрило генеральные схемы развития газовой и нефтяной сфер

Правительство РФ одобрило проекты генеральных схем развития нефтяной и газовой отраслей России до 2035 года, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T12:16

2021-05-15T12:16

2021-05-15T13:00

цены на нефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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экономика

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проекты генеральных схем развития нефтяной и газовой отраслей России до 2035 года, сообщается на сайте кабмина.Целью разработки первой генсхемы является определение экономически обоснованных направлений развития нефтяной отрасли. В документе конкретизируется целевое видение перспективного развития нефтяной отрасли РФ, заложенное в Энергетической стратегии до 2035 года.Целью разработки генсхемы по газу является определение экономически обоснованных направлений развития газовой отрасли для обеспечения надежного газоснабжения существующих и перспективных потребителей, выполнения обязательств по межправительственным соглашениям и заключенным контрактам на поставку газа, а также реализации мероприятий по расширению новых его поставок на внешний рынок. В ней также конкретизируется целевое видение перспективного развития отрасли, заложенное в Энергостратегии-2035.Как отмечалось в апреле в обновленном проекте генсхемы по газу, который имеется в распоряжении РИА Новости, добыча газа в России к 2035 году может составить от 838,3 миллиарда кубометров до 1,048 триллиона кубометров в зависимости от сценария - низкого, среднего или высокого. Экспорт газа из России (включая трубопроводный экспорт и поставки СПГ) может оказаться к 2035 году в диапазоне от 330 до 472 миллиардов кубометров.Потребление природного газа в России к 2035 году по низкому сценарию составит 535,9 миллиарда кубометров, среднему сценарию – 562,1 миллиарда кубометров, высокому – 603,5 миллиарда.Кроме того, Минэнерго ожидает суммарный объем поставок СПГ из России к 2035 году на уровне от 88,2 до 156,5 миллиарда кубометров в зависимости от сценария. Доля СПГ совокупном экспорте газа из России к 2035 году может составить 26,1–32,6%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, правительство рф, экономика