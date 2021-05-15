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Удар Израиля в Газе разрушил здание с офисами международных СМИ
Удар Израиля в Газе разрушил здание с офисами международных СМИ
Израильский авиаудар привел к полному обрушению здания в Газе, где находились офисы международных СМИ, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T15:26
2021-05-15T17:30
сектор газа
хамас
палестина
израиль
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ГАЗА, 15 мая — РИА Новости. Израильский авиаудар привел к полному обрушению здания в Газе, где находились офисы международных СМИ, сообщил источник РИА Новости.По словам источника, перед этим в редакции поступило предупреждение, многие сотрудники в панике покинули здание.Позднее в Армии обороны Израиля подтвердили, что нанесли удар по многоэтажному зданию, в котором находилось военное оборудование разведки ХАМАС.Там подчеркнули, что перед ударом предупредили гражданских лиц и дали достаточно времени для эвакуации.Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.
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сектор газа, хамас, палестина, израиль

Удар Израиля в Газе разрушил здание с офисами международных СМИ

15:26 15.05.2021 (обновлено: 17:30 15.05.2021)
 
© REUTERS / Mohammed SalemОбрушение здания в Газе, где располагались офисы международных СМИ
Обрушение здания в Газе, где располагались офисы международных СМИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
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ГАЗА, 15 мая — РИА Новости. Израильский авиаудар привел к полному обрушению здания в Газе, где находились офисы международных СМИ, сообщил источник РИА Новости.
"ВВС Израиля полностью разрушили в городе Газа высотное здание "аль-Джала", в котором размещались ряд международных СМИ, таких как Associated Press и Al-Jazeera", — заявил собеседник агентства.
По словам источника, перед этим в редакции поступило предупреждение, многие сотрудники в панике покинули здание.
Позднее в Армии обороны Израиля подтвердили, что нанесли удар по многоэтажному зданию, в котором находилось военное оборудование разведки ХАМАС.

"В здании располагались и офисы гражданских медиа, которые террористы используют как живой щит. Террористическая организация ХАМАС намеренно размещает военные цели в центре густонаселенных гражданских районов в секторе Газа", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Там подчеркнули, что перед ударом предупредили гражданских лиц и дали достаточно времени для эвакуации.
Израиль - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
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Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.
В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.
 
Сектор ГазаХамасПалестинаИзраиль
 
 
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