https://ria.ru/20210515/gaza-1732449255.html

Удар Израиля в Газе разрушил здание с офисами международных СМИ

Удар Израиля в Газе разрушил здание с офисами международных СМИ

Израильский авиаудар привел к полному обрушению здания в Газе, где находились офисы международных СМИ, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T15:26

2021-05-15T15:26

2021-05-15T17:30

сектор газа

хамас

палестина

израиль

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ГАЗА, 15 мая — РИА Новости. Израильский авиаудар привел к полному обрушению здания в Газе, где находились офисы международных СМИ, сообщил источник РИА Новости.По словам источника, перед этим в редакции поступило предупреждение, многие сотрудники в панике покинули здание.Позднее в Армии обороны Израиля подтвердили, что нанесли удар по многоэтажному зданию, в котором находилось военное оборудование разведки ХАМАС.Там подчеркнули, что перед ударом предупредили гражданских лиц и дали достаточно времени для эвакуации.Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.

https://ria.ru/20210515/khamas-1732439387.html

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, хамас, палестина, израиль