https://ria.ru/20210515/gaz-1732319147.html
Сидеть на трубе: Германия потребовала вдвое больше газа из России
Сидеть на трубе: Германия потребовала вдвое больше газа из России
РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T08:00
2021-05-15T08:00
2021-05-15T09:33
михаэль кречмер
nord stream 2 ag
северный поток — 2
петер альтмайер
газпром
еврокомиссия
ангела меркель
финляндия
норвегия
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Добыча газа в Европе стремительно сокращается, нужно все больше голубого топлива из России. Поэтому главная задача сейчас — как можно быстрее запустить "Северный поток — 2", заявили в Минэкономики Германии. Труба удвоит поставки в ФРГ через Балтийское море. Канцлер Ангела Меркель подчеркивает: власти поддержат проект без оглядки на санкции США. ПерезимовалиВ прошлом году ЕС импортировал 326 миллиардов кубометров газа, и почти половина — российская. На втором месте Норвегия, обеспечивающая лишь четверть потребностей Европы.Германия увеличила закупки на треть, до 15,54 миллиарда, Польша — на 18,5 процента, до 2,45 миллиарда. В Финляндию экспортировали на 67% больше, чем в первом квартале 2020-го, Румынию — на 90, Болгарию — на 52, Грецию — на 23.К тому же апрельское похолодание вернуло европейские ПХГ к режиму отбора, констатировали в российской компании. Заполненность хранилищ, например, в Нидерландах упала до 18 процентов, в Австрии — до 22. Средний показатель по Европе — на 5,8 процента меньше обычного. И времени для восполнения все меньше. Этого малоГлавная газовая проблема Европы — сокращение собственной добычи при растущем спросе. На крупнейшем газовом месторождении континента Гронинген в Нидерландах (десятом по объемам в мире) производство падает с 2014 года. Его собирались закрыть к 2030-му. Однако в 2019 году в Амстердаме объявили: добычу полностью прекратят уже в 2022-м.В Норвегии тоже все идет на убыль. В 2019 году производство уменьшилось на шесть процентов, в 2020-м — еще на три. Новых месторождений на шельфе пока нет. Это чревато серьезными проблемами, предупреждает Норвежский нефтяной директорат. "Геологоразведочные работы должны продолжаться высокими темпами, особенно там, где у инфраструктуры ограниченный срок службы. Без новых месторождений добыча нефти и газа рухнет", — отметил регулятор. К тому же немцы отказываются от угля и атомных электростанций. Замена — голубое топливо. Это четко проговаривал министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. Он напомнил, что ФРГ получала газ из СССР и потом России на протяжении 40 лет — и за все эти годы поставки "ни разу не были политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом". Нужна трубаО важности дополнительных поставок из России, которые отличаются "высокой надежностью", заявил и премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Он указал, что находящийся в шаге от завершения "Северный поток — 2" способен решить эту проблему, а потому запустить его нужно как можно скорее. По данным Nord Stream 2 AG (дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" готов на 95%, тогда оставалось уложить 121 километр по двум ниткам: 93 километра в датских водах и 28 в немецких. Газопровод планировали открыть в декабре 2019-го, но из-за давления США из проекта вышли европейские трубоукладчики, а также сертификационные и страховые компании. Россия с конца прошлого года достраивает СП-2 собственными силами — работают два трубоукладочных судна. Европейские подрядчики опасаются экстерриториальных санкций. Однако канцлер Ангела Меркель уже все прояснила: решение о поддержке проекта в Германии принято без оглядки на американские угрозы.
https://ria.ru/20210513/gazoprovod-1731987836.html
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михаэль кречмер, nord stream 2 ag, северный поток — 2, петер альтмайер, газпром, еврокомиссия, ангела меркель, финляндия, норвегия, сша, экономика
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Добыча газа в Европе стремительно сокращается, нужно все больше голубого топлива из России. Поэтому главная задача сейчас — как можно быстрее запустить "Северный поток — 2", заявили в Минэкономики Германии. Труба удвоит поставки в ФРГ через Балтийское море. Канцлер Ангела Меркель подчеркивает: власти поддержат проект без оглядки на санкции США.
Перезимовали
В прошлом году ЕС импортировал 326 миллиардов кубометров газа, и почти половина — российская. На втором месте Норвегия, обеспечивающая лишь четверть потребностей Европы.
В 2021-м поставки снова бьют рекорды: из-за холодной зимы к апрелю подземные хранилища практически опустели. За российским газом — очередь. В первом квартале "Газпром" отправил в ЕС 52,7 миллиарда кубометров — на 30 процентов больше, чем годом ранее.
Германия увеличила закупки на треть, до 15,54 миллиарда, Польша — на 18,5 процента, до 2,45 миллиарда. В Финляндию экспортировали на 67% больше, чем в первом квартале 2020-го, Румынию — на 90, Болгарию — на 52, Грецию — на 23.
К тому же апрельское похолодание вернуло европейские ПХГ к режиму отбора, констатировали в российской компании. Заполненность хранилищ, например, в Нидерландах упала до 18 процентов, в Австрии — до 22. Средний показатель по Европе — на 5,8 процента меньше обычного. И времени для восполнения все меньше.
Этого мало
Главная газовая проблема Европы — сокращение собственной добычи при растущем спросе. На крупнейшем газовом месторождении континента Гронинген в Нидерландах (десятом по объемам в мире) производство падает с 2014 года. Его собирались закрыть к 2030-му. Однако в 2019 году в Амстердаме объявили: добычу полностью прекратят уже в 2022-м.
В Норвегии тоже все идет на убыль. В 2019 году производство уменьшилось на шесть процентов, в 2020-м — еще на три. Новых месторождений на шельфе пока нет. Это чревато серьезными проблемами, предупреждает Норвежский нефтяной директорат. "Геологоразведочные работы должны продолжаться высокими темпами, особенно там, где у инфраструктуры ограниченный срок службы. Без новых месторождений добыча нефти и газа рухнет", — отметил регулятор.
Как показал квартальный отчет Еврокомиссии по рынкам углеводорода, добыча природного газа в ЕС резко снизилась — на 22,8%. В 2019-м было 70 миллиардов кубометров, в 2020 году — 54. Поскольку на европейских поставщиков рассчитывать не приходится, Германии в ближайшие годы потребуется намного больше газа из России.
К тому же немцы отказываются от угля и атомных электростанций. Замена — голубое топливо. Это четко проговаривал министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. Он напомнил, что ФРГ получала газ из СССР и потом России на протяжении 40 лет — и за все эти годы поставки "ни разу не были политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом".
Нужна труба
О важности дополнительных поставок из России, которые отличаются "высокой надежностью", заявил и премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Он указал, что находящийся в шаге от завершения "Северный поток — 2" способен решить эту проблему, а потому запустить его нужно как можно скорее.
"Сорок процентов потребностей ЕС в газе обеспечивает Россия. Поэтому мы хотим быстро ввести в эксплуатацию новый газопровод. И мы хотим, помимо этого, поговорить о том, как производство водорода может удовлетворить спрос на энергоресурсы здесь, в Европе", — отметил Кречмер.
По данным Nord Stream 2 AG
(дочерняя компания "Газпрома
") на 31 марта, "Северный поток — 2" готов на 95%, тогда оставалось уложить 121 километр по двум ниткам: 93 километра в датских водах и 28 в немецких.
Газопровод планировали открыть в декабре 2019-го, но из-за давления США из проекта вышли европейские трубоукладчики, а также сертификационные и страховые компании. Россия с конца прошлого года достраивает СП-2 собственными силами — работают два трубоукладочных судна.
Европейские подрядчики опасаются экстерриториальных санкций. Однако канцлер Ангела Меркель уже все прояснила: решение о поддержке проекта в Германии принято без оглядки на американские угрозы.