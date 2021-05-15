https://ria.ru/20210515/evrosoyuz-1732480024.html
ЕС планирует созвать "квартет" по палестино-израильскому урегулированию
ЕС планирует созвать "квартет" по палестино-израильскому урегулированию
Представитель Европейского союза по ближневосточному мирному урегулированию Свен Купманс проводит консультации для созыва встречи "квартета" международных... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T22:19
2021-05-15T22:19
2021-05-15T22:22
иерусалим
оон
восточный иерусалим
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
евросоюз
палестина
израиль
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Представитель Европейского союза по ближневосточному мирному урегулированию Свен Купманс проводит консультации для созыва встречи "квартета" международных посредников (ЕС, ООН, Россия, США) по ближневосточному урегулированию для обсуждения обострения ситуации в регионе, сообщил РИА Новости постоянный палестинский представитель при ЕС, посол в Бельгии и Люксембурге Абд ар-Рахим аль-Фара.По словам палестинского постпреда, "даже сам факт проведения "квартета" будет иметь важное значение". Он также выразил надежду, что "квартет" поспособствует "прекращению нарушений прав палестинцев".Ближневосточный "квартет" - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.Европейский союз должен занять более реалистичную позицию в отношении палестино-израильского конфликта и его урегулирования, добавил Абд ар-Рахим аль-Фара.По словам аль-Фара, ЕС должен "призвать государства-члены, которые еще не признали палестинское государство, сделать это". "Если страны ЕС не признают Палестину, нам будет сложно добиться урегулирования, основанного на принципе сосуществования двух государств", - убежден палестинский постпред."ЕС с самого начала подтверждал во всех своих заявлениях, что он отвергает принудительное выселение жителей района Шейх Джаррах, отвергает нарушения со стороны Израиля в Иерусалиме. После начала столкновений, подключения сопротивления в Газе, запуска ракет по Израилю, позиция ЕС несколько поменялась. Теперь они призывают две стороны конфликта к сдержанности. Но я могу только сказать, что одна сторона тут только сопротивляется, сталкивается со смертельной опасностью, угрозой изгнания, а другая, - использует все виды оружия, произведенного в США", - подчеркнул он.Палестинский постпред при ЕС также отметил важность роли России в нынешней ситуации. "Также важна роль России, особенно в рамках квартета урегулирования на Ближнем Востоке", - сказал он.Кроме того, евросоюз обещал оказать давление на Израиль с тем, чтобы Тель-Авив согласился на проведение палестинских выборов в Иерусалиме, сказал РИА Новости Абд ар-Рахим аль-Фара.По его словам, Евросоюз с пониманием отнесся к решению палестинских властей перенести проведение парламентских и президентских выборов."ЕС наиболее активно поддерживал проведение палестинских выборах. Но учитывая тот факт, что им не удалось убедить израильтян согласиться на проведение выборов в Восточном Иерусалиме, они с пониманием отнеслись к этому решению", - сказал аль-Фара.Он добавил, что палестинцы заверили Евросоюз, что высоко ценят все его усилия, но не могут согласиться на проведение выборов без участия жителей Иерусалима. "Это недопустимо", - сказал палестинский дипломат.Парламентские выборы должны были пройти 22 мая.
https://ria.ru/20210513/palestina-1732056926.html
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иерусалим, оон, восточный иерусалим, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, евросоюз, палестина, израиль, в мире
БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова.
Представитель Европейского союза по ближневосточному мирному урегулированию Свен Купманс проводит консультации для созыва встречи "квартета" международных посредников (ЕС, ООН
, Россия
, США
) по ближневосточному урегулированию для обсуждения обострения ситуации в регионе, сообщил РИА Новости постоянный палестинский представитель при ЕС, посол в Бельгии и Люксембурге Абд ар-Рахим аль-Фара.
"Да, я контактировал с представителем Евросоюза по ближневосточному урегулированию Свеном Купмансом, он подтвердил, что ведет консультации для созыва "квартета". Это очень важно", - сказал он.
По словам палестинского постпреда, "даже сам факт проведения "квартета" будет иметь важное значение". Он также выразил надежду, что "квартет" поспособствует "прекращению нарушений прав палестинцев".
Ближневосточный "квартет" - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.
Европейский союз должен занять более реалистичную позицию в отношении палестино-израильского конфликта и его урегулирования, добавил Абд ар-Рахим аль-Фара.
"Я бы хотел, чтобы ЕС занимал более реалистичную позицию. На ЕС лежит огромная ответственность, именно ЕС поддерживает урегулирование конфликта на основе сосуществования двух государств, не признает никаких изменений границ, существовавших до 1967 года, не приемлет изменений в Иерусалиме. Для реализации такой позиции необходимо оказывать давление на Израиль всеми возможными средствами, чтобы он соблюдал международное право", - сказал он.
По словам аль-Фара, ЕС должен "призвать государства-члены, которые еще не признали палестинское государство, сделать это". "Если страны ЕС не признают Палестину, нам будет сложно добиться урегулирования, основанного на принципе сосуществования двух государств", - убежден палестинский постпред.
"ЕС с самого начала подтверждал во всех своих заявлениях, что он отвергает принудительное выселение жителей района Шейх Джаррах, отвергает нарушения со стороны Израиля в Иерусалиме. После начала столкновений, подключения сопротивления в Газе, запуска ракет по Израилю, позиция ЕС несколько поменялась. Теперь они призывают две стороны конфликта к сдержанности. Но я могу только сказать, что одна сторона тут только сопротивляется, сталкивается со смертельной опасностью, угрозой изгнания, а другая, - использует все виды оружия, произведенного в США", - подчеркнул он.
Палестинский постпред при ЕС также отметил важность роли России в нынешней ситуации. "Также важна роль России, особенно в рамках квартета урегулирования на Ближнем Востоке", - сказал он.
Кроме того, евросоюз обещал оказать давление на Израиль с тем, чтобы Тель-Авив согласился на проведение палестинских выборов в Иерусалиме, сказал РИА Новости Абд ар-Рахим аль-Фара.
"Европейцы заверили нас, что предложат давить на Израиль с целью проведения выборов в Иерусалиме. Как только Израиль согласится на это, мы назначим новые даты выборов", - сказал палестинский дипломат.
По его словам, Евросоюз с пониманием отнесся к решению палестинских властей перенести проведение парламентских и президентских выборов.
"ЕС наиболее активно поддерживал проведение палестинских выборах. Но учитывая тот факт, что им не удалось убедить израильтян согласиться на проведение выборов в Восточном Иерусалиме, они с пониманием отнеслись к этому решению", - сказал аль-Фара.
Он добавил, что палестинцы заверили Евросоюз, что высоко ценят все его усилия, но не могут согласиться на проведение выборов без участия жителей Иерусалима. "Это недопустимо", - сказал палестинский дипломат.
Парламентские выборы должны были пройти 22 мая.