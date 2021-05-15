ЕС назвал обвинения России в недружественных действиях необоснованными
21:52 15.05.2021 (обновлено: 23:59 15.05.2021)
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 15 мая — РИА Новости. ЕС считает необоснованными действия Москвы по созданию списка недружественных стран, говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля.
"Мы призываем Россию пересмотреть это решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии. ЕС продолжит координировать свою позицию с партнерами", — говорится в документе.
Боррель подчеркнул, что ЕС "выражает полную солидарность с Чехией, как с государством-членом, и с США".
Он также призвал Россию "в полной мере уважать Венскую конвенцию".
Накануне правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Теперь на них распространяются положения указа президента "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".
Отношения России и США ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и в хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля.
Причиной дипломатического скандала с Чехией стали обвинения Праги в адрес Москвы в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Власти страны выслали 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что претензии абсурдны и возмутительны. После этого несколько европейских стран также выслали российских дипломатов, Москва приняла ответные меры.
По словам высокопоставленного европейского чиновника, ЕС воспримет включение Москвой любой из стран-членов в список недружественных как шаг в отношении всего союза. В Брюсселе настаивают, что подобный перечень противоречит международному праву, а также Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Главы стран ЕС обсудят отношения с Россией на саммите 24-25 мая.