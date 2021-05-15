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ЕС назвал обвинения России в недружественных действиях необоснованными
ЕС назвал обвинения России в недружественных действиях необоснованными
ЕС считает необоснованными действия Москвы по созданию списка недружественных стран, говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T21:52
2021-05-15T23:59
чехия
сша
россия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая — РИА Новости. ЕС считает необоснованными действия Москвы по созданию списка недружественных стран, говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля.Боррель подчеркнул, что ЕС "выражает полную солидарность с Чехией, как с государством-членом, и с США".Он также призвал Россию "в полной мере уважать Венскую конвенцию".Накануне правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Теперь на них распространяются положения указа президента "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".Отношения России и США ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и в хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля.Причиной дипломатического скандала с Чехией стали обвинения Праги в адрес Москвы в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Власти страны выслали 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что претензии абсурдны и возмутительны. После этого несколько европейских стран также выслали российских дипломатов, Москва приняла ответные меры.По словам высокопоставленного европейского чиновника, ЕС воспримет включение Москвой любой из стран-членов в список недружественных как шаг в отношении всего союза. В Брюсселе настаивают, что подобный перечень противоречит международному праву, а также Венской конвенции о дипломатических сношениях.Главы стран ЕС обсудят отношения с Россией на саммите 24-25 мая.
https://ria.ru/20210515/gosduma-1732423905.html
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чехия, сша, россия, евросоюз, в мире

ЕС назвал обвинения России в недружественных действиях необоснованными

21:52 15.05.2021 (обновлено: 23:59 15.05.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая — РИА Новости. ЕС считает необоснованными действия Москвы по созданию списка недружественных стран, говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля.
"Мы призываем Россию пересмотреть это решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии. ЕС продолжит координировать свою позицию с партнерами", — говорится в документе.
Боррель подчеркнул, что ЕС "выражает полную солидарность с Чехией, как с государством-членом, и с США".
Он также призвал Россию "в полной мере уважать Венскую конвенцию".
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
10:49
В Госдуме объяснили включение США и Чехии в список недружественных стран
Накануне правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Теперь на них распространяются положения указа президента "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".
Отношения России и США ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и в хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля.
Причиной дипломатического скандала с Чехией стали обвинения Праги в адрес Москвы в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Власти страны выслали 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что претензии абсурдны и возмутительны. После этого несколько европейских стран также выслали российских дипломатов, Москва приняла ответные меры.
По словам высокопоставленного европейского чиновника, ЕС воспримет включение Москвой любой из стран-членов в список недружественных как шаг в отношении всего союза. В Брюсселе настаивают, что подобный перечень противоречит международному праву, а также Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Главы стран ЕС обсудят отношения с Россией на саммите 24-25 мая.
Акция протеста напротив Российского посольства в Праге, связанная с объявленной причастностью России ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 20:49
Вице-премьер Чехии ответил на включение в список недружественных стран
 
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