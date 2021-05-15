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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210515/episkopy-1732436332.html
РПЦ ответила на слова Варфоломея о епископах в Абхазии и Южной Осетии
РПЦ ответила на слова Варфоломея о епископах в Абхазии и Южной Осетии
Русская православная церковь (РПЦ) не ставила епископов в Абхазии и Южной Осетии, канонически относящихся к Грузинскому патриархату, и все сведения об этом... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T13:03
2021-05-15T13:03
религия и мировоззрение
религия
грузинская православная церковь
московский патриархат
варфоломей i (патриарх константинопольский)
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
абхазия
южная осетия
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МОСКВА, 15 мая. - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не ставила епископов в Абхазии и Южной Осетии, канонически относящихся к Грузинскому патриархату, и все сведения об этом ошибочны, заявил РИА Новости в субботу председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Ранее грузинский телеканал Formula News опубликовал интервью патриарха Константинопольского Варфоломея с рядом резких обвинений в адрес Русской православной церкви.Контроль над регионом и верующими Абхазии Грузинская православная церковь утратила вследствие грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Тогда большая часть грузинского духовенства по политическим причинам вынуждена была покинуть территорию Абхазии. Небольшая группа местных священников составила епархиальный совет и избрали временно управляющим Сухумо-Абхазской епархии иерея Виссариона Аплиаа. Тогда же при поддержке Русской церкви несколько абхазов получили духовное образование и были рукоположены в священнический сан. Помимо этого, в Абхазии по благословению архиереев РПЦ служат священники из России.В 2009 году Аплиаа зарегистрировал новую Абхазскую православную церковь с неурегулированным самопровозглашенным автономным статусом. Незадолго до этого он просил Московского, Грузинского и других православных патриархов восстановить Абхазскую православную церковь, прекратившую свое существование в 1795 году. Несмотря на то, что предстоятели отказали ему в этой просьбе, Абхазская православная церковь была официально зарегистрирована.В Южной Осетии канонически находится Никозская и Цхинвальская епархия Грузинской православной церкви, однако фактически она прекратила свою деятельность. В 1990-е годы на территории республики была воссоздана непризнанная Аланская епархия.Читайте полный текст интервью митрополита Илариона &gt;&gt;
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религия, грузинская православная церковь, московский патриархат, варфоломей i (патриарх константинопольский), отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, абхазия, южная осетия

РПЦ ответила на слова Варфоломея о епископах в Абхазии и Южной Осетии

13:03 15.05.2021
 
© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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МОСКВА, 15 мая. - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не ставила епископов в Абхазии и Южной Осетии, канонически относящихся к Грузинскому патриархату, и все сведения об этом ошибочны, заявил РИА Новости в субботу председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Если патриарх (Константинопольский) Варфоломей действительно так сказал, то это заблуждение. У Русской церкви нет никакого епископа ни в Абхазии, ни в Южной Осетии. Мы давно заметили, что Константинопольская патриархия бывает плохо информирована", - сказал митрополит.
Ранее грузинский телеканал Formula News опубликовал интервью патриарха Константинопольского Варфоломея с рядом резких обвинений в адрес Русской православной церкви.
Контроль над регионом и верующими Абхазии Грузинская православная церковь утратила вследствие грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Тогда большая часть грузинского духовенства по политическим причинам вынуждена была покинуть территорию Абхазии. Небольшая группа местных священников составила епархиальный совет и избрали временно управляющим Сухумо-Абхазской епархии иерея Виссариона Аплиаа. Тогда же при поддержке Русской церкви несколько абхазов получили духовное образование и были рукоположены в священнический сан. Помимо этого, в Абхазии по благословению архиереев РПЦ служат священники из России.
Митрополит Волоколамский Иларион во время визита делегации российских религиозных деятелей в Сирию. 17 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
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В 2009 году Аплиаа зарегистрировал новую Абхазскую православную церковь с неурегулированным самопровозглашенным автономным статусом. Незадолго до этого он просил Московского, Грузинского и других православных патриархов восстановить Абхазскую православную церковь, прекратившую свое существование в 1795 году. Несмотря на то, что предстоятели отказали ему в этой просьбе, Абхазская православная церковь была официально зарегистрирована.
В Южной Осетии канонически находится Никозская и Цхинвальская епархия Грузинской православной церкви, однако фактически она прекратила свою деятельность. В 1990-е годы на территории республики была воссоздана непризнанная Аланская епархия.
Читайте полный текст интервью митрополита Илариона >>
 
Религия и мировоззрениеРелигияГрузинская православная церковьМосковский ПатриархатВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Отдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьАбхазияЮжная Осетия
 
 
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