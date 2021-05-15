https://ria.ru/20210515/episkopy-1732436332.html

РПЦ ответила на слова Варфоломея о епископах в Абхазии и Южной Осетии

РПЦ ответила на слова Варфоломея о епископах в Абхазии и Южной Осетии

Русская православная церковь (РПЦ) не ставила епископов в Абхазии и Южной Осетии, канонически относящихся к Грузинскому патриархату, и все сведения об этом... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T13:03

2021-05-15T13:03

2021-05-15T13:03

религия и мировоззрение

религия

грузинская православная церковь

московский патриархат

варфоломей i (патриарх константинопольский)

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

абхазия

южная осетия

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МОСКВА, 15 мая. - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не ставила епископов в Абхазии и Южной Осетии, канонически относящихся к Грузинскому патриархату, и все сведения об этом ошибочны, заявил РИА Новости в субботу председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Ранее грузинский телеканал Formula News опубликовал интервью патриарха Константинопольского Варфоломея с рядом резких обвинений в адрес Русской православной церкви.Контроль над регионом и верующими Абхазии Грузинская православная церковь утратила вследствие грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Тогда большая часть грузинского духовенства по политическим причинам вынуждена была покинуть территорию Абхазии. Небольшая группа местных священников составила епархиальный совет и избрали временно управляющим Сухумо-Абхазской епархии иерея Виссариона Аплиаа. Тогда же при поддержке Русской церкви несколько абхазов получили духовное образование и были рукоположены в священнический сан. Помимо этого, в Абхазии по благословению архиереев РПЦ служат священники из России.В 2009 году Аплиаа зарегистрировал новую Абхазскую православную церковь с неурегулированным самопровозглашенным автономным статусом. Незадолго до этого он просил Московского, Грузинского и других православных патриархов восстановить Абхазскую православную церковь, прекратившую свое существование в 1795 году. Несмотря на то, что предстоятели отказали ему в этой просьбе, Абхазская православная церковь была официально зарегистрирована.В Южной Осетии канонически находится Никозская и Цхинвальская епархия Грузинской православной церкви, однако фактически она прекратила свою деятельность. В 1990-е годы на территории республики была воссоздана непризнанная Аланская епархия.Читайте полный текст интервью митрополита Илариона >>

https://ria.ru/20210515/pravoslavie-1732434167.html

абхазия

южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, грузинская православная церковь, московский патриархат, варфоломей i (патриарх константинопольский), отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, абхазия, южная осетия