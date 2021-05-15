РПЦ ответила на слова Варфоломея о епископах в Абхазии и Южной Осетии
© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
© AP Photo / Emrah Gurel
МОСКВА, 15 мая. - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не ставила епископов в Абхазии и Южной Осетии, канонически относящихся к Грузинскому патриархату, и все сведения об этом ошибочны, заявил РИА Новости в субботу председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Если патриарх (Константинопольский) Варфоломей действительно так сказал, то это заблуждение. У Русской церкви нет никакого епископа ни в Абхазии, ни в Южной Осетии. Мы давно заметили, что Константинопольская патриархия бывает плохо информирована", - сказал митрополит.
Ранее грузинский телеканал Formula News опубликовал интервью патриарха Константинопольского Варфоломея с рядом резких обвинений в адрес Русской православной церкви.
Контроль над регионом и верующими Абхазии Грузинская православная церковь утратила вследствие грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Тогда большая часть грузинского духовенства по политическим причинам вынуждена была покинуть территорию Абхазии. Небольшая группа местных священников составила епархиальный совет и избрали временно управляющим Сухумо-Абхазской епархии иерея Виссариона Аплиаа. Тогда же при поддержке Русской церкви несколько абхазов получили духовное образование и были рукоположены в священнический сан. Помимо этого, в Абхазии по благословению архиереев РПЦ служат священники из России.
В 2009 году Аплиаа зарегистрировал новую Абхазскую православную церковь с неурегулированным самопровозглашенным автономным статусом. Незадолго до этого он просил Московского, Грузинского и других православных патриархов восстановить Абхазскую православную церковь, прекратившую свое существование в 1795 году. Несмотря на то, что предстоятели отказали ему в этой просьбе, Абхазская православная церковь была официально зарегистрирована.
В Южной Осетии канонически находится Никозская и Цхинвальская епархия Грузинской православной церкви, однако фактически она прекратила свою деятельность. В 1990-е годы на территории республики была воссоздана непризнанная Аланская епархия.