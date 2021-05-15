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На юге Красноярского края десять человек пострадали в ДТП с маршруткой
На юге Красноярского края десять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Десять человек пострадали при столкновении Nissan и микроавтобуса в Шушенском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T04:51
2021-05-15T10:26
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 мая — РИА Новости. Десять человек пострадали при столкновении Nissan и микроавтобуса в Шушенском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.По данным ведомства, в ночь на субботу на 473-м километре автодороги Р-257 "Енисей" 20-летний водитель машины Nissan AD не справился с управлением и столкнулся с пассажирской "Газелью"."Госавтоинспекторы Шушенского района работают на месте ДТП, в результате которого получили травмы десять человек", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в салоне микроавтобуса находилось восемь пассажиров. В результате происшествия пострадали оба водителя и восемь пассажиров автомобиля "Газель". Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Шушенскую районную больницу. Их состояние выясняется.
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красноярский край, происшествия

На юге Красноярского края десять человек пострадали в ДТП с маршруткой

04:51 15.05.2021 (обновлено: 10:26 15.05.2021)
 
© Фото : ГУМВД Красноярского краяДТП с маршруткой на юге Красноярского края
ДТП с маршруткой на юге Красноярского края - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© Фото : ГУМВД Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 15 мая — РИА Новости. Десять человек пострадали при столкновении Nissan и микроавтобуса в Шушенском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По данным ведомства, в ночь на субботу на 473-м километре автодороги Р-257 "Енисей" 20-летний водитель машины Nissan AD не справился с управлением и столкнулся с пассажирской "Газелью".
"Госавтоинспекторы Шушенского района работают на месте ДТП, в результате которого получили травмы десять человек", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в салоне микроавтобуса находилось восемь пассажиров. В результате происшествия пострадали оба водителя и восемь пассажиров автомобиля "Газель". Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Шушенскую районную больницу. Их состояние выясняется.
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