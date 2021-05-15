https://ria.ru/20210515/dtp-1732409860.html

На юге Красноярского края десять человек пострадали в ДТП с маршруткой

На юге Красноярского края десять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Десять человек пострадали при столкновении Nissan и микроавтобуса в Шушенском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T04:51

2021-05-15T04:51

2021-05-15T10:26

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 15 мая — РИА Новости. Десять человек пострадали при столкновении Nissan и микроавтобуса в Шушенском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.По данным ведомства, в ночь на субботу на 473-м километре автодороги Р-257 "Енисей" 20-летний водитель машины Nissan AD не справился с управлением и столкнулся с пассажирской "Газелью"."Госавтоинспекторы Шушенского района работают на месте ДТП, в результате которого получили травмы десять человек", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в салоне микроавтобуса находилось восемь пассажиров. В результате происшествия пострадали оба водителя и восемь пассажиров автомобиля "Газель". Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Шушенскую районную больницу. Их состояние выясняется.

https://ria.ru/20210514/dtp-1732380755.html

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, происшествия