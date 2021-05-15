https://ria.ru/20210515/don-1732481529.html

Комитет Госдумы рассмотрит денонсацию Договора по открытому небу 18 мая

Комитет Госдумы рассмотрит денонсацию Договора по открытому небу 18 мая

Комитет Госдумы по международным делам рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу во вторник, 18 мая, подтвердил в субботу глава думского... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-15T22:42

2021-05-15T22:42

2021-05-16T00:01

россия

леонид слуцкий (политик)

европа

сша

договор по открытому небу

госдума рф

политика

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу во вторник, 18 мая, подтвердил в субботу глава думского комитета Леонид Слуцкий."И во вторник мы денонсируем этот договор", - сказал Слуцкий в ходе программы "Соловьев Live" на видеохостинге Youtube.Как разъяснили в пресс-службе депутата, "речь шла о рассмотрении вопроса о денонсации ДОН в Комитете Госдумы по международным делам".Он напомнил, с чего начался в прошлом году выход США из Договора по открытому небу. "Якобы наши инспекционные полеты проходят над Кэмп-Дэвидом, над Белым домом, над гольф-клубом Бедминстер, где у нас Трамп играет в гольф, - и это говорил замгоссекретаря О'Брайен! И все это проглотили. И США действительно вышли из Договора по открытому небу, и мы в этой ситуации попытались увещевать, но у нас, естественно, к сожалению великому, не получилось", - сказал Слуцкий.Договор по открытому небу, предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявлял, что парламентарии могут рассмотреть документ до начала июня.В МИД РФ отмечали, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".

https://ria.ru/20210513/mid-1732165738.html

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россия, леонид слуцкий (политик), европа, сша, договор по открытому небу, госдума рф, политика