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Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
Сюрпризов стоит ждать не от валютных курсов, а от долларовой инфляции – она съедает часть дохода, невзирая на укрепление или ослабление рубля, рассказал... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T02:12
2021-05-15T02:39
бкс мир инвестиций
андрей русецкий
россия
сша
экономика
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Сюрпризов стоит ждать не от валютных курсов, а от долларовой инфляции – она съедает часть дохода, невзирая на укрепление или ослабление рубля, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.На фоне вливания в экономику значительного объема ликвидности и ростом госдолга США столкнулись с увеличением объема наличных денег в обращении.Повышенная инфляция ведет к снижению покупательской способности населения, росту издержек, ослаблению валюты и, как следствие, новому витку инфляции. На этом фоне валютные сбережения лучше сохранять с помощью более доходных рисковых инструментов – акций в долларах США и облигаций развивающихся стран, сырьевых активах. Что касается займов, то Русецкий дает традиционную рекомендацию – брать в долг в той же валюте, в которой вы получаете доход.
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бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, сша, экономика

Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар

02:12 15.05.2021 (обновлено: 02:39 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Сюрпризов стоит ждать не от валютных курсов, а от долларовой инфляции – она съедает часть дохода, невзирая на укрепление или ослабление рубля, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
На фоне вливания в экономику значительного объема ликвидности и ростом госдолга США столкнулись с увеличением объема наличных денег в обращении.
"Логично предположить, что столь значительные стимулы могут привести к повышенной долларовой инфляции. Актуальные данные говорят об инфляции 4,2%, что является одним из самых высоких показателей за последние 30 лет", - считает эксперт.
Повышенная инфляция ведет к снижению покупательской способности населения, росту издержек, ослаблению валюты и, как следствие, новому витку инфляции. На этом фоне валютные сбережения лучше сохранять с помощью более доходных рисковых инструментов – акций в долларах США и облигаций развивающихся стран, сырьевых активах.
Что касается займов, то Русецкий дает традиционную рекомендацию – брать в долг в той же валюте, в которой вы получаете доход.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая, 06:52
Названы условия падения курса доллара до 50 рублей
 
БКС Мир инвестицийАндрей РусецкийРоссияСШАЭкономика
 
 
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