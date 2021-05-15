Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:12 15.05.2021 (обновлено: 02:39 15.05.2021)
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Сюрпризов стоит ждать не от валютных курсов, а от долларовой инфляции – она съедает часть дохода, невзирая на укрепление или ослабление рубля, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
На фоне вливания в экономику значительного объема ликвидности и ростом госдолга США столкнулись с увеличением объема наличных денег в обращении.
"Логично предположить, что столь значительные стимулы могут привести к повышенной долларовой инфляции. Актуальные данные говорят об инфляции 4,2%, что является одним из самых высоких показателей за последние 30 лет", - считает эксперт.
Повышенная инфляция ведет к снижению покупательской способности населения, росту издержек, ослаблению валюты и, как следствие, новому витку инфляции. На этом фоне валютные сбережения лучше сохранять с помощью более доходных рисковых инструментов – акций в долларах США и облигаций развивающихся стран, сырьевых активах.
Что касается займов, то Русецкий дает традиционную рекомендацию – брать в долг в той же валюте, в которой вы получаете доход.
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