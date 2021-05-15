https://ria.ru/20210515/deti-1732409556.html

ЮНИСЕФ: большинство детей, задержанных в Восточном Иерусалиме, отпущены

ЮНИСЕФ: большинство детей, задержанных в Восточном Иерусалиме, отпущены

Большинство палестинских детей, задержанных во время беспорядков в Восточном Иерусалиме, были отпущены, заявила РИА Новости представитель ЮНИСЕФ по Ближнему... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T04:27

2021-05-15T04:27

2021-05-15T04:27

юнисеф

палестина

восточный иерусалим

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732388177_0:227:2684:1737_1920x0_80_0_0_16bf0e4f11c3b1fe962b775ce330fdd4.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Большинство палестинских детей, задержанных во время беспорядков в Восточном Иерусалиме, были отпущены, заявила РИА Новости представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума."Большинство палестинских детей, задержанных в Восточном Иерусалиме, сейчас освобождены", - заявила она.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 126 палестинцев, более 950 человек ранены.

палестина

восточный иерусалим

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юнисеф, палестина, восточный иерусалим, израиль, в мире