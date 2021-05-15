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Фальков рассказал о работе вузов в случае роста заболеваемости COVID-19
Фальков рассказал о работе вузов в случае роста заболеваемости COVID-19
Вузы готовы провести приемную кампанию онлайн и перейти на дистанционную учебу в случае роста заболевания, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T20:48
2021-05-15T21:03
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
валерий фальков
образование - общество
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Вузы готовы провести приемную кампанию онлайн и перейти на дистанционную учебу в случае роста заболевания, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Ранее Фальков заявлял, что учебный год в российских вузах планируется начать 1 сентября в штатном режиме."Безусловно, мы накопили очень хороший опыт и, в случае необходимости, решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации", - сказал Фальков, отвечая на вопрос РИА Новости.Так, по словам министра, решения будут приниматься при необходимости исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и конкретном городе."Но сам порядок перехода (на дистанционку - ред.), мы уже хорошо потренировались и в любой момент готовы организовать и обучение, и саму приемную кампанию", - подчеркнул Фальков.Министр напомнил, что в прошлом году приемная кампания прошла успешно, хотя была проведена полностью удаленно и в сжатые сроки. Фальков добавил, что в этом году ожидается высокий конкурс среди абитуриентов по целому ряду направлений."В этом году мы рассчитываем, что обстоятельства будут несколько иные. Но это вопрос уже не пандемии. Вопрос в том, что многие при подаче документов хотели бы это делать в удобном формате -удаленно. Достаточно просто послать по почте, а сайты вузов и вузы сами отработают. Наши университеты очень заинтересованы в абитуриентах. Конкурс мы ожидаем очень большой по целому ряду направлений", - заключил Фальков.
https://ria.ru/20210513/abiturienty-1732160663.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, валерий фальков, образование - общество, общество

Фальков рассказал о работе вузов в случае роста заболеваемости COVID-19

20:48 15.05.2021 (обновлено: 21:03 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтуденты на занятии
Студенты на занятии - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Вузы готовы провести приемную кампанию онлайн и перейти на дистанционную учебу в случае роста заболевания, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Ранее Фальков заявлял, что учебный год в российских вузах планируется начать 1 сентября в штатном режиме.
"Безусловно, мы накопили очень хороший опыт и, в случае необходимости, решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации", - сказал Фальков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Так, по словам министра, решения будут приниматься при необходимости исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и конкретном городе.
Абитуриентка в Московском Государственном Университете имени М.В. Ломоносов - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 15:51
Фальков рассказал об особенностях приема в вузы в этом году
"Но сам порядок перехода (на дистанционку - ред.), мы уже хорошо потренировались и в любой момент готовы организовать и обучение, и саму приемную кампанию", - подчеркнул Фальков.
Министр напомнил, что в прошлом году приемная кампания прошла успешно, хотя была проведена полностью удаленно и в сжатые сроки. Фальков добавил, что в этом году ожидается высокий конкурс среди абитуриентов по целому ряду направлений.
"В этом году мы рассчитываем, что обстоятельства будут несколько иные. Но это вопрос уже не пандемии. Вопрос в том, что многие при подаче документов хотели бы это делать в удобном формате -удаленно. Достаточно просто послать по почте, а сайты вузов и вузы сами отработают. Наши университеты очень заинтересованы в абитуриентах. Конкурс мы ожидаем очень большой по целому ряду направлений", - заключил Фальков.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 11:37
Фальков: более 73% бюджетных мест в вузах отдано регионам
 
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