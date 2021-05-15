https://ria.ru/20210515/deps-1732474866.html

Фальков рассказал о работе вузов в случае роста заболеваемости COVID-19

Фальков рассказал о работе вузов в случае роста заболеваемости COVID-19

Вузы готовы провести приемную кампанию онлайн и перейти на дистанционную учебу в случае роста заболевания, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T20:48

2021-05-15T20:48

2021-05-15T21:03

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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валерий фальков

образование - общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Вузы готовы провести приемную кампанию онлайн и перейти на дистанционную учебу в случае роста заболевания, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Ранее Фальков заявлял, что учебный год в российских вузах планируется начать 1 сентября в штатном режиме."Безусловно, мы накопили очень хороший опыт и, в случае необходимости, решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации", - сказал Фальков, отвечая на вопрос РИА Новости.Так, по словам министра, решения будут приниматься при необходимости исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и конкретном городе."Но сам порядок перехода (на дистанционку - ред.), мы уже хорошо потренировались и в любой момент готовы организовать и обучение, и саму приемную кампанию", - подчеркнул Фальков.Министр напомнил, что в прошлом году приемная кампания прошла успешно, хотя была проведена полностью удаленно и в сжатые сроки. Фальков добавил, что в этом году ожидается высокий конкурс среди абитуриентов по целому ряду направлений."В этом году мы рассчитываем, что обстоятельства будут несколько иные. Но это вопрос уже не пандемии. Вопрос в том, что многие при подаче документов хотели бы это делать в удобном формате -удаленно. Достаточно просто послать по почте, а сайты вузов и вузы сами отработают. Наши университеты очень заинтересованы в абитуриентах. Конкурс мы ожидаем очень большой по целому ряду направлений", - заключил Фальков.

https://ria.ru/20210513/abiturienty-1732160663.html

https://na.ria.ru/20210429/vuzy-1730444496.html

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