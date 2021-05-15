https://ria.ru/20210515/deps-1732474866.html
Фальков рассказал о работе вузов в случае роста заболеваемости COVID-19
Фальков рассказал о работе вузов в случае роста заболеваемости COVID-19
Вузы готовы провести приемную кампанию онлайн и перейти на дистанционную учебу в случае роста заболевания, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T20:48
2021-05-15T20:48
2021-05-15T21:03
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
валерий фальков
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729348177_0:34:2973:1706_1920x0_80_0_0_ad0d6eac495ee059fbfc43fbf2a13cc7.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Вузы готовы провести приемную кампанию онлайн и перейти на дистанционную учебу в случае роста заболевания, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Ранее Фальков заявлял, что учебный год в российских вузах планируется начать 1 сентября в штатном режиме."Безусловно, мы накопили очень хороший опыт и, в случае необходимости, решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации", - сказал Фальков, отвечая на вопрос РИА Новости.Так, по словам министра, решения будут приниматься при необходимости исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и конкретном городе."Но сам порядок перехода (на дистанционку - ред.), мы уже хорошо потренировались и в любой момент готовы организовать и обучение, и саму приемную кампанию", - подчеркнул Фальков.Министр напомнил, что в прошлом году приемная кампания прошла успешно, хотя была проведена полностью удаленно и в сжатые сроки. Фальков добавил, что в этом году ожидается высокий конкурс среди абитуриентов по целому ряду направлений."В этом году мы рассчитываем, что обстоятельства будут несколько иные. Но это вопрос уже не пандемии. Вопрос в том, что многие при подаче документов хотели бы это делать в удобном формате -удаленно. Достаточно просто послать по почте, а сайты вузов и вузы сами отработают. Наши университеты очень заинтересованы в абитуриентах. Конкурс мы ожидаем очень большой по целому ряду направлений", - заключил Фальков.
https://ria.ru/20210513/abiturienty-1732160663.html
https://na.ria.ru/20210429/vuzy-1730444496.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729348177_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0476e7e490387f222b228ec39b645d95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, валерий фальков, образование - общество, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости.
Вузы готовы провести приемную кампанию онлайн и перейти на дистанционную учебу в случае роста заболевания, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
.
Ранее Фальков заявлял, что учебный год в российских вузах планируется начать 1 сентября в штатном режиме.
"Безусловно, мы накопили очень хороший опыт и, в случае необходимости, решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации", - сказал Фальков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Так, по словам министра, решения будут приниматься при необходимости исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и конкретном городе.
"Но сам порядок перехода (на дистанционку - ред.), мы уже хорошо потренировались и в любой момент готовы организовать и обучение, и саму приемную кампанию", - подчеркнул Фальков.
Министр напомнил, что в прошлом году приемная кампания прошла успешно, хотя была проведена полностью удаленно и в сжатые сроки. Фальков добавил, что в этом году ожидается высокий конкурс среди абитуриентов по целому ряду направлений.
"В этом году мы рассчитываем, что обстоятельства будут несколько иные. Но это вопрос уже не пандемии. Вопрос в том, что многие при подаче документов хотели бы это делать в удобном формате -удаленно. Достаточно просто послать по почте, а сайты вузов и вузы сами отработают. Наши университеты очень заинтересованы в абитуриентах. Конкурс мы ожидаем очень большой по целому ряду направлений", - заключил Фальков.