https://ria.ru/20210515/chislo-1732432437.html

Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 139

Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 139

Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа, увеличилось до 139, среди жертв 39 детей, сообщает министерство здравоохранения РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T12:21

2021-05-15T12:21

2021-05-15T12:34

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

палестина

израиль

безопасность

в мире

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ГАЗА, 15 мая - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа, увеличилось до 139, среди жертв 39 детей, сообщает министерство здравоохранения анклава.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа.

https://ria.ru/20210515/rakety-1732415177.html

сектор газа

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, палестина, израиль, безопасность, в мире