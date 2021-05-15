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Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 139
Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 139
Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа, увеличилось до 139, среди жертв 39 детей, сообщает министерство здравоохранения РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T12:21
2021-05-15T12:21
2021-05-15T12:34
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
палестина
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безопасность
в мире
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ГАЗА, 15 мая - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа, увеличилось до 139, среди жертв 39 детей, сообщает министерство здравоохранения анклава.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, палестина, израиль, безопасность, в мире