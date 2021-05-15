https://ria.ru/20210515/bryussel-1732471219.html
В Брюсселе несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку Палестины
В Брюсселе несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку Палестины
Несколько тысяч демонстрантов приняли участие в акции в центре Брюсселя на площади Альбертин, цель которой - привлечь внимание к действиям Израиля на... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T19:43
2021-05-15T19:43
2021-05-15T20:24
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Несколько тысяч демонстрантов приняли участие в акции в центре Брюсселя на площади Альбертин, цель которой - привлечь внимание к действиям Израиля на палестинских территориях, передает корреспондент РИА Новости.Акцию организовали Бельгийско-палестинская ассоциация, Палестинская диаспора в Бельгии, другие организации, в том числе еврейская антивоенная ассоциация.Демонстрация приурочена к 73-й годовщине Накбы (катастрофы). Палестинцы считают национальной катастрофой 15 мая 1948 года, когда тысячи палестинских семей были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами после образования еврейского государства.Главным требованием демонстрантов стало прекращение продолжающегося выселения палестинцев из Восточного Иерусалима, а также остановка бомбардировок Газы.При этом организаторы еще до начала акции предупредили, что не допустят на ней антисемитских лозунгов.Присутствовавший на демонстрации палестинский постпред при Евросоюзе Абд ар-Рахим аль-Фара заявил РИА Новости, что такие акции очень важны для решения палестинской проблемы.Ранее демонстрации прошли в ряде европейских столиц, в том числе в Париже, Лондоне и Афинах.Жертвами новой эскалации палестино-израильского конфликта и последовавших ударов Израиля по сектору Газа стали 139 палестинцев, в том числе 39 детей. Более 1000 получили ранения.В то же время из сектора Газа по территории Израиля было выпущено порядка 2300 ракет, погибли 10 человек, более 500 получили ранения.
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
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Акция протеста по палестинскому вопросу в центре Брюсселя
Несколько тысяч демонстрантов приняли участия в акции в центре Брюсселя, цель которой - привлечь внимание политиков к палестинской проблеме. Они требовали остановить израильские удары по Газе, прекратить выселять палестинцев из Восточного Иерусалима. Акция прошла мирно. Полиция дежурила по периметру площади, где проходит акция, но не вмешивалась.
2021-05-15T19:43
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брюссель, европа, палестина, афины, париж, израиль, в мире
БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости.
Несколько тысяч демонстрантов приняли участие в акции в центре Брюсселя
на площади Альбертин, цель которой - привлечь внимание к действиям Израиля на палестинских территориях, передает корреспондент РИА Новости.
Акцию организовали Бельгийско-палестинская ассоциация, Палестинская диаспора в Бельгии, другие организации, в том числе еврейская антивоенная ассоциация.
Демонстрация приурочена к 73-й годовщине Накбы (катастрофы). Палестинцы считают национальной катастрофой 15 мая 1948 года, когда тысячи палестинских семей были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами после образования еврейского государства.
Главным требованием демонстрантов стало прекращение продолжающегося выселения палестинцев из Восточного Иерусалима, а также остановка бомбардировок Газы.
При этом организаторы еще до начала акции предупредили, что не допустят на ней антисемитских лозунгов.
Присутствовавший на демонстрации палестинский постпред при Евросоюзе Абд ар-Рахим аль-Фара заявил РИА Новости, что такие акции очень важны для решения палестинской проблемы.
"Сегодня демонстрации проходят по всей Европе, а не только в Брюсселе - столице Европейского союза. Тот факт, что народ выходит на демонстрации в Европе, заявляет о своей позиции, очень важен для палестинского дела", - сказал дипломат.
Ранее демонстрации прошли в ряде европейских столиц, в том числе в Париже
, Лондоне
и Афинах
.
Жертвами новой эскалации палестино-израильского конфликта и последовавших ударов Израиля
по сектору Газа стали 139 палестинцев, в том числе 39 детей. Более 1000 получили ранения.
В то же время из сектора Газа по территории Израиля было выпущено порядка 2300 ракет, погибли 10 человек, более 500 получили ранения.