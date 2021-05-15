https://ria.ru/20210515/boi-1732404007.html

ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе

ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе

Около 10 тысяч палестинцев в секторе Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающихся боевых действий, говорится в заявлении гуманитарного... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T00:54

2021-05-15T00:54

2021-05-15T00:54

сектор газа

оон

палестина

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732386163_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_e372e52c50e09a63dc03c053e165b5e1.jpg

ООН, 15 мая – РИА Новости. Около 10 тысяч палестинцев в секторе Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающихся боевых действий, говорится в заявлении гуманитарного координатора ООН Линн Хастингс.По ее словам, люди укрываются в школах, мечетях и других местах, доступ к воде, пище, гигиене и медицинским услугам ограничен. Как указала координатор, больницы, водоснабжение, канализация зависят от электроснабжения. При этом топливо для обеспечения электроснабжения закончится в воскресенье, отметила она."Израильские власти и палестинские вооруженные группы должны немедленно разрешить ООН и нашим гуманитарным партнерам завезти топливо, продовольствие и медикаменты и развернуть гуманитарный персонал", - указала Хастингс.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 126 палестинцев, более 950 человек ранены.

https://ria.ru/20210515/khamas-1732403829.html

сектор газа

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, оон, палестина, израиль, в мире