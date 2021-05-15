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Умер пианист Марк Бек
Умер пианист Марк Бек
Заслуженный артист России, пианист-виртуоз Марк Бек скончался на 80-м году жизни, сообщает Санкт-Петербургский драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской,... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T16:22
2021-05-15T16:22
2021-05-15T16:22
культура
культура
россия
александр исаков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Заслуженный артист России, пианист-виртуоз Марк Бек скончался на 80-м году жизни, сообщает Санкт-Петербургский драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской, где Бек заведовал музыкальной частью."Сегодня, 15 мая, на 80-м году жизни скончался заведующий музыкальной частью нашего театра, пианист-виртуоз, заслуженный артист России Марк Бек", - говорится в сообщении.Бек - дипломант IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1970), Всероссийского конкурса артистов эстрады (1971), Всесоюзного фестиваля молодежи и студентов (1973). В театре имени Комиссаржевской работал с 2019 года.Бек вместе с матерью Галиной Сорочан и отцом Александром Исаковым около 20 лет, с 1965 года по 1985 год, представляли эстрадные программы в рамках семейного трио. Его родители также были заслуженными артистами России.О времени и месте прощания с пианистом театр сообщит дополнительно.
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культура, россия, александр исаков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая – РИА Новости.
Заслуженный артист России
, пианист-виртуоз Марк Бек скончался на 80-м году жизни, сообщает Санкт-Петербургский драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской, где Бек заведовал музыкальной частью.
"Сегодня, 15 мая, на 80-м году жизни скончался заведующий музыкальной частью нашего театра, пианист-виртуоз, заслуженный артист России Марк Бек", - говорится в сообщении.
Бек - дипломант IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1970), Всероссийского конкурса артистов эстрады (1971), Всесоюзного фестиваля молодежи и студентов (1973). В театре имени Комиссаржевской работал с 2019 года.
Бек вместе с матерью Галиной Сорочан и отцом Александром Исаковым
около 20 лет, с 1965 года по 1985 год, представляли эстрадные программы в рамках семейного трио. Его родители также были заслуженными артистами России.
О времени и месте прощания с пианистом театр сообщит дополнительно.