https://ria.ru/20210515/bayden-1732480647.html

Байден призвал Палестину прекратить удары по Израилю

Байден призвал Палестину прекратить удары по Израилю

Президент США Джо Байден в ходе разговора с главой Палестины Махмудом Аббасом заявил об усилиях США по урегулированию палестино-израильского конфликта и... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T22:28

2021-05-15T22:28

2021-05-15T22:28

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

джо байден

хамас

палестина

сша

израиль

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе разговора с главой Палестины Махмудом Аббасом заявил об усилиях США по урегулированию палестино-израильского конфликта и необходимости прекращения ударов по Израилю.Как следует из заявления на сайте Белого дома, Байден рассказал о последних дипломатических усилиях США, направленных на разрешение конфликта, он также подчеркнул, что ХАМАС должен прекратить ракетные удары по Израилю.В этой связи Байден напомнил о недавнем решении США продолжить оказание гуманитарной и экономической поддержки палестинцам в Газе и на Западной берегу. Наконец, он заявил, что наилучший способ урегулирования конфликта - это решение на основе сосуществования двух государств.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.

https://ria.ru/20210515/ssha-1732464190.html

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

палестина

сша

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, джо байден, хамас, палестина, сша, израиль, в мире