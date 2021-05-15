Байден призвал Палестину прекратить удары по Израилю
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время выступления в Пентагоне
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе разговора с главой Палестины Махмудом Аббасом заявил об усилиях США по урегулированию палестино-израильского конфликта и необходимости прекращения ударов по Израилю.
Как следует из заявления на сайте Белого дома, Байден рассказал о последних дипломатических усилиях США, направленных на разрешение конфликта, он также подчеркнул, что ХАМАС должен прекратить ракетные удары по Израилю.
"Президент подчеркнул, что поддерживает шаги, направленные на обеспечение достойной, безопасной и свободной жизни для палестинского народа в условиях экономических возможностей, которых они заслуживают", - сообщил Белый дом.
В этой связи Байден напомнил о недавнем решении США продолжить оказание гуманитарной и экономической поддержки палестинцам в Газе и на Западной берегу. Наконец, он заявил, что наилучший способ урегулирования конфликта - это решение на основе сосуществования двух государств.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.