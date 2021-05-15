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Байден призвал Палестину прекратить удары по Израилю
Байден призвал Палестину прекратить удары по Израилю
Президент США Джо Байден в ходе разговора с главой Палестины Махмудом Аббасом заявил об усилиях США по урегулированию палестино-израильского конфликта и... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T22:28
2021-05-15T22:28
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
джо байден
хамас
палестина
сша
израиль
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе разговора с главой Палестины Махмудом Аббасом заявил об усилиях США по урегулированию палестино-израильского конфликта и необходимости прекращения ударов по Израилю.Как следует из заявления на сайте Белого дома, Байден рассказал о последних дипломатических усилиях США, направленных на разрешение конфликта, он также подчеркнул, что ХАМАС должен прекратить ракетные удары по Израилю.В этой связи Байден напомнил о недавнем решении США продолжить оказание гуманитарной и экономической поддержки палестинцам в Газе и на Западной берегу. Наконец, он заявил, что наилучший способ урегулирования конфликта - это решение на основе сосуществования двух государств.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.
https://ria.ru/20210515/ssha-1732464190.html
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, джо байден, хамас, палестина, сша, израиль, в мире

Байден призвал Палестину прекратить удары по Израилю

22:28 15.05.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время выступления в Пентагоне
Президент США Джо Байден во время выступления в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе разговора с главой Палестины Махмудом Аббасом заявил об усилиях США по урегулированию палестино-израильского конфликта и необходимости прекращения ударов по Израилю.
Как следует из заявления на сайте Белого дома, Байден рассказал о последних дипломатических усилиях США, направленных на разрешение конфликта, он также подчеркнул, что ХАМАС должен прекратить ракетные удары по Израилю.

"Президент подчеркнул, что поддерживает шаги, направленные на обеспечение достойной, безопасной и свободной жизни для палестинского народа в условиях экономических возможностей, которых они заслуживают", - сообщил Белый дом.

В этой связи Байден напомнил о недавнем решении США продолжить оказание гуманитарной и экономической поддержки палестинцам в Газе и на Западной берегу. Наконец, он заявил, что наилучший способ урегулирования конфликта - это решение на основе сосуществования двух государств.
Обрушение здания в Газе, где располагались офисы международных СМИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
18:15
США призвали Израиль обеспечить безопасность журналистов
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуДжо БайденХамасПалестинаСШАИзраильВ мире
 
 
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